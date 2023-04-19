SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ATT TAURUS
Oleksandrina Khramtsova

ATT TAURUS

Oleksandrina Khramtsova
0 avis
Fiabilité
135 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 1 322%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
416
Bénéfice trades:
371 (89.18%)
Perte trades:
45 (10.82%)
Meilleure transaction:
212.98 USD
Pire transaction:
-45.37 USD
Bénéfice brut:
1 551.65 USD (194 695 pips)
Perte brute:
-331.90 USD (38 434 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (375.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
375.94 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
87.24%
Charge de dépôt maximale:
10.91%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
5.55
Longs trades:
198 (47.60%)
Courts trades:
218 (52.40%)
Facteur de profit:
4.68
Rendement attendu:
2.93 USD
Bénéfice moyen:
4.18 USD
Perte moyenne:
-7.38 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-219.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-219.44 USD (9)
Croissance mensuelle:
2.48%
Prévision annuelle:
30.05%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.01 USD
Maximal:
219.65 USD (27.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.86% (219.55 USD)
Par fonds propres:
75.38% (604.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 66
NZDCAD 44
AUDNZD 43
NZDJPY 41
GBPUSD 30
AUDCAD 29
EURGBP 29
AUDJPY 27
USDCAD 20
NZDUSD 19
AUDCHF 16
CADCHF 14
EURUSD 11
EURAUD 10
AUDUSD 5
EURCHF 3
USDCHF 3
EURCAD 3
USDJPY 2
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 232
NZDCAD 114
AUDNZD 59
NZDJPY 141
GBPUSD 83
AUDCAD 84
EURGBP 41
AUDJPY 62
USDCAD 59
NZDUSD 67
AUDCHF 52
CADCHF 109
EURUSD 43
EURAUD 16
AUDUSD 14
EURCHF 9
USDCHF 6
EURCAD 10
USDJPY 6
GBPJPY 13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 38K
NZDCAD 16K
AUDNZD 11K
NZDJPY 4.7K
GBPUSD 8.9K
AUDCAD 11K
EURGBP 4.4K
AUDJPY 16K
USDCAD 9.5K
NZDUSD 7.5K
AUDCHF 4.6K
CADCHF 9.7K
EURUSD 4.3K
EURAUD 2.5K
AUDUSD 1.5K
EURCHF 851
USDCHF 446
EURCAD 1.5K
USDJPY 943
GBPJPY 2.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +212.98 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +375.94 USD
Perte consécutive maximale: -219.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
ICTrading-MT5-4
0.31 × 42
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.48 × 21
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.93 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.00 × 3
GoMarkets-Live
1.20 × 40
RoboForex-ECN
1.24 × 16784
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Exness-MT5Real7
1.42 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 983
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.49 × 140
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 2048
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
67 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire


CopyFX is available. You can find it through a search on CopyFX using name ATT TAURUS.

Look for it on the MT5 platform. If you have any questions you can write to me in TG.


Telegram chat: https://t.me/agathis_chat



Aucun avis
2025.10.02 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 04:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire