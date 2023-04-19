SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ATT TAURUS
Oleksandrina Khramtsova

ATT TAURUS

Oleksandrina Khramtsova
0 recensioni
Affidabilità
135 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 1 322%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
416
Profit Trade:
371 (89.18%)
Loss Trade:
45 (10.82%)
Best Trade:
212.98 USD
Worst Trade:
-45.37 USD
Profitto lordo:
1 551.65 USD (194 695 pips)
Perdita lorda:
-331.90 USD (38 434 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (375.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
375.94 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
87.24%
Massimo carico di deposito:
10.91%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
5.55
Long Trade:
198 (47.60%)
Short Trade:
218 (52.40%)
Fattore di profitto:
4.68
Profitto previsto:
2.93 USD
Profitto medio:
4.18 USD
Perdita media:
-7.38 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-219.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-219.44 USD (9)
Crescita mensile:
2.48%
Previsione annuale:
30.05%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
219.65 USD (27.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.86% (219.55 USD)
Per equità:
75.38% (604.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 66
NZDCAD 44
AUDNZD 43
NZDJPY 41
GBPUSD 30
AUDCAD 29
EURGBP 29
AUDJPY 27
USDCAD 20
NZDUSD 19
AUDCHF 16
CADCHF 14
EURUSD 11
EURAUD 10
AUDUSD 5
EURCHF 3
USDCHF 3
EURCAD 3
USDJPY 2
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 232
NZDCAD 114
AUDNZD 59
NZDJPY 141
GBPUSD 83
AUDCAD 84
EURGBP 41
AUDJPY 62
USDCAD 59
NZDUSD 67
AUDCHF 52
CADCHF 109
EURUSD 43
EURAUD 16
AUDUSD 14
EURCHF 9
USDCHF 6
EURCAD 10
USDJPY 6
GBPJPY 13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 38K
NZDCAD 16K
AUDNZD 11K
NZDJPY 4.7K
GBPUSD 8.9K
AUDCAD 11K
EURGBP 4.4K
AUDJPY 16K
USDCAD 9.5K
NZDUSD 7.5K
AUDCHF 4.6K
CADCHF 9.7K
EURUSD 4.3K
EURAUD 2.5K
AUDUSD 1.5K
EURCHF 851
USDCHF 446
EURCAD 1.5K
USDJPY 943
GBPJPY 2.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +212.98 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +375.94 USD
Massima perdita consecutiva: -219.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
ICTrading-MT5-4
0.31 × 42
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.48 × 21
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.93 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.00 × 3
GoMarkets-Live
1.20 × 40
RoboForex-ECN
1.24 × 16784
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Exness-MT5Real7
1.42 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 983
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.49 × 140
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 2048
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
67 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati


CopyFX is available. You can find it through a search on CopyFX using name ATT TAURUS.

Look for it on the MT5 platform. If you have any questions you can write to me in TG.


Telegram chat: https://t.me/agathis_chat



Non ci sono recensioni
2025.10.02 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 04:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati