İşlemler:
1 506
Kârla kapanan işlemler:
551 (36.58%)
Zararla kapanan işlemler:
955 (63.41%)
En iyi işlem:
38.71 EUR
En kötü işlem:
-50.08 EUR
Brüt kâr:
2 015.05 EUR (4 365 078 pips)
Brüt zarar:
-2 298.29 EUR (4 412 601 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (35.29 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
44.14 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
86.14%
Maks. mevduat yükü:
99.69%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
1 016 (67.46%)
Satış işlemleri:
490 (32.54%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.19 EUR
Ortalama kâr:
3.66 EUR
Ortalama zarar:
-2.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-29.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-59.69 EUR (3)
Aylık büyüme:
6.31%
Yıllık tahmin:
76.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
295.94 EUR
Maksimum:
341.91 EUR (62.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.89% (344.52 EUR)
Varlığa göre:
8.86% (35.64 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GERMANY40
|277
|[SP500]
|216
|[NQ100]
|211
|GBPUSD
|79
|EURUSD
|73
|USDCAD
|57
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|46
|[DAX40]
|42
|USDCHF
|36
|[DJI30]
|29
|NZDUSD
|25
|EURGBP
|23
|GBPJPY
|18
|CADJPY
|16
|EURAUD
|16
|AUDJPY
|14
|EURCAD
|13
|ETHUSD
|13
|GBPCHF
|12
|NZDCAD
|11
|NZDJPY
|11
|AUDCAD
|10
|EURJPY
|9
|#MSFT
|8
|#COIN.US
|7
|#ZSUS
|7
|GBPNZD
|6
|#GOOG
|6
|#MRVL
|6
|BTCUSD
|5
|#GLDAR
|5
|#NVDA
|5
|#AAPL
|5
|GBPAUD
|4
|#EA
|4
|GBPCAD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDNZD
|3
|#MNST
|3
|#ORCL
|3
|#AMZN
|3
|#COHR.US
|3
|#ON
|3
|#MANH
|3
|#OVV
|3
|#TSLA
|3
|#CSGP
|2
|#ITRI
|2
|#CMCSA
|2
|#AMD
|2
|#RMBS
|2
|#FB
|2
|#MOD
|2
|#RCL
|2
|#XP.US
|2
|#CPA
|2
|CADCHF
|2
|#NVS
|2
|#GOOG.US
|2
|#FTV
|2
|#NFLX
|2
|#NUE
|2
|#LULU
|2
|#TT.US
|2
|#SKYW
|2
|[JP225]
|2
|EURNZD
|1
|#SHOP
|1
|#CFLT.US
|1
|#SNA
|1
|#CAT
|1
|#DT.US
|1
|#SWK
|1
|#KMX
|1
|#DIS
|1
|#DHI
|1
|#HAS.US
|1
|#LKQ
|1
|#DUOL.US
|1
|#ADI
|1
|#NCLH
|1
|#CCL.US
|1
|#VRSK
|1
|#ENTG
|1
|#GPC
|1
|#ZOOM
|1
|#DXCM
|1
|#JD
|1
|#ALGT
|1
|#PDD
|1
|#KBR
|1
|#ELAN.US
|1
|#FUTU.US
|1
|#FANG
|1
|#AZUL
|1
|#EBAY
|1
|#PACB
|1
|#MARA.US
|1
|#CBSH
|1
|#FRT
|1
|#HPE
|1
|#SCCO
|1
|#RPD.US
|1
|#CADE.US
|1
|#DHR
|1
|#MMC
|1
|#COOP.US
|1
|#DBX
|1
|#WMS
|1
|#STLD
|1
|#BILL.US
|1
|#APH
|1
|#MLKN.US
|1
|#DDOG.US
|1
|#SBUX
|1
|#KHC
|1
|#CEG.US
|1
|#AMGN
|1
|#CME
|1
|EURCHF
|1
|GOLD
|1
|#DELL
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GERMANY40
|-42
|[SP500]
|-1
|[NQ100]
|-49
|GBPUSD
|-82
|EURUSD
|-23
|USDCAD
|9
|USDJPY
|11
|AUDUSD
|-35
|[DAX40]
|15
|USDCHF
|17
|[DJI30]
|22
|NZDUSD
|28
|EURGBP
|-15
|GBPJPY
|44
|CADJPY
|-21
|EURAUD
|-12
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|-9
|ETHUSD
|-10
|GBPCHF
|10
|NZDCAD
|0
|NZDJPY
|-2
|AUDCAD
|3
|EURJPY
|-4
|#MSFT
|-18
|#COIN.US
|-3
|#ZSUS
|15
|GBPNZD
|8
|#GOOG
|14
|#MRVL
|-6
|BTCUSD
|-9
|#GLDAR
|3
|#NVDA
|-10
|#AAPL
|-2
|GBPAUD
|-5
|#EA
|-7
|GBPCAD
|4
|CHFJPY
|-3
|AUDNZD
|-8
|#MNST
|-3
|#ORCL
|-8
|#AMZN
|-5
|#COHR.US
|-17
|#ON
|-8
|#MANH
|-12
|#OVV
|-7
|#TSLA
|6
|#CSGP
|4
|#ITRI
|10
|#CMCSA
|3
|#AMD
|1
|#RMBS
|-10
|#FB
|-4
|#MOD
|-2
|#RCL
|0
|#XP.US
|14
|#CPA
|3
|CADCHF
|-8
|#NVS
|-5
|#GOOG.US
|-3
|#FTV
|-6
|#NFLX
|4
|#NUE
|-10
|#LULU
|-7
|#TT.US
|1
|#SKYW
|-4
|[JP225]
|-1
|EURNZD
|-3
|#SHOP
|-1
|#CFLT.US
|-3
|#SNA
|-1
|#CAT
|-5
|#DT.US
|-2
|#SWK
|2
|#KMX
|-1
|#DIS
|2
|#DHI
|8
|#HAS.US
|-1
|#LKQ
|1
|#DUOL.US
|-1
|#ADI
|-2
|#NCLH
|0
|#CCL.US
|1
|#VRSK
|0
|#ENTG
|-3
|#GPC
|-21
|#ZOOM
|-5
|#DXCM
|-7
|#JD
|2
|#ALGT
|0
|#PDD
|-2
|#KBR
|-5
|#ELAN.US
|0
|#FUTU.US
|4
|#FANG
|9
|#AZUL
|1
|#EBAY
|-2
|#PACB
|-1
|#MARA.US
|-3
|#CBSH
|-4
|#FRT
|0
|#HPE
|0
|#SCCO
|-4
|#RPD.US
|1
|#CADE.US
|-4
|#DHR
|-4
|#MMC
|0
|#COOP.US
|-2
|#DBX
|-4
|#WMS
|-5
|#STLD
|-3
|#BILL.US
|-6
|#APH
|-2
|#MLKN.US
|-1
|#DDOG.US
|6
|#SBUX
|1
|#KHC
|0
|#CEG.US
|-3
|#AMGN
|2
|#CME
|-4
|EURCHF
|-4
|GOLD
|0
|#DELL
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GERMANY40
|-103K
|[SP500]
|15K
|[NQ100]
|-185K
|GBPUSD
|-6.2K
|EURUSD
|-2.4K
|USDCAD
|1.7K
|USDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|-3K
|[DAX40]
|134K
|USDCHF
|1.5K
|[DJI30]
|236K
|NZDUSD
|2.7K
|EURGBP
|-795
|GBPJPY
|5.8K
|CADJPY
|-2.5K
|EURAUD
|-1.6K
|AUDJPY
|-154
|EURCAD
|-1.2K
|ETHUSD
|-40K
|GBPCHF
|648
|NZDCAD
|29
|NZDJPY
|310
|AUDCAD
|814
|EURJPY
|-531
|#MSFT
|-12K
|#COIN.US
|-115
|#ZSUS
|1.7K
|GBPNZD
|1.4K
|#GOOG
|1.8K
|#MRVL
|-179
|BTCUSD
|-83K
|#GLDAR
|958
|#NVDA
|-2.9K
|#AAPL
|-982
|GBPAUD
|-703
|#EA
|-315
|GBPCAD
|544
|CHFJPY
|-341
|AUDNZD
|-1.1K
|#MNST
|-195
|#ORCL
|-534
|#AMZN
|-354
|#COHR.US
|-1.7K
|#ON
|-503
|#MANH
|-904
|#OVV
|-300
|#TSLA
|1.8K
|#CSGP
|211
|#ITRI
|520
|#CMCSA
|180
|#AMD
|174
|#RMBS
|-365
|#FB
|-181
|#MOD
|-51
|#RCL
|108
|#XP.US
|900
|#CPA
|344
|CADCHF
|-513
|#NVS
|-191
|#GOOG.US
|-176
|#FTV
|-154
|#NFLX
|1.2K
|#NUE
|-826
|#LULU
|-655
|#TT.US
|360
|#SKYW
|-139
|[JP225]
|-1.8K
|EURNZD
|-394
|#SHOP
|-66
|#CFLT.US
|-236
|#SNA
|-218
|#CAT
|-363
|#DT.US
|-40
|#SWK
|307
|#KMX
|29
|#DIS
|96
|#DHI
|759
|#HAS.US
|17
|#LKQ
|77
|#DUOL.US
|-65
|#ADI
|6
|#NCLH
|-1
|#CCL.US
|69
|#VRSK
|38
|#ENTG
|-334
|#GPC
|-1K
|#ZOOM
|-325
|#DXCM
|-435
|#JD
|77
|#ALGT
|-9
|#PDD
|-176
|#KBR
|-144
|#ELAN.US
|5
|#FUTU.US
|413
|#FANG
|916
|#AZUL
|25
|#EBAY
|-144
|#PACB
|-34
|#MARA.US
|-89
|#CBSH
|-192
|#FRT
|9
|#HPE
|0
|#SCCO
|-378
|#RPD.US
|117
|#CADE.US
|-37
|#DHR
|-392
|#MMC
|31
|#COOP.US
|-85
|#DBX
|-78
|#WMS
|-307
|#STLD
|-254
|#BILL.US
|-434
|#APH
|-151
|#MLKN.US
|-115
|#DDOG.US
|694
|#SBUX
|128
|#KHC
|0
|#CEG.US
|-192
|#AMGN
|175
|#CME
|-344
|EURCHF
|-256
|GOLD
|39
|#DELL
|645
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.71 EUR
En kötü işlem: -50 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +35.29 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.31 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Simple swing trading according to my strategies. I mainly trade 7 major currency pairs and main stock Indexes. My risk is no more than 1% per trade. Trades can be short term (one day) and long term (from one week to three months).
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
USD
122
EUR
EUR
140
0%
1 506
36%
86%
0.87
-0.19
EUR
EUR
75%
1:30