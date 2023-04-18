SinyallerBölümler
Arturas Jencius

LinesOnCharts

Arturas Jencius
0 inceleme
140 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -68%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 506
Kârla kapanan işlemler:
551 (36.58%)
Zararla kapanan işlemler:
955 (63.41%)
En iyi işlem:
38.71 EUR
En kötü işlem:
-50.08 EUR
Brüt kâr:
2 015.05 EUR (4 365 078 pips)
Brüt zarar:
-2 298.29 EUR (4 412 601 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (35.29 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
44.14 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
86.14%
Maks. mevduat yükü:
99.69%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
1 016 (67.46%)
Satış işlemleri:
490 (32.54%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.19 EUR
Ortalama kâr:
3.66 EUR
Ortalama zarar:
-2.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-29.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-59.69 EUR (3)
Aylık büyüme:
6.31%
Yıllık tahmin:
76.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
295.94 EUR
Maksimum:
341.91 EUR (62.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.89% (344.52 EUR)
Varlığa göre:
8.86% (35.64 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GERMANY40 277
[SP500] 216
[NQ100] 211
GBPUSD 79
EURUSD 73
USDCAD 57
USDJPY 52
AUDUSD 46
[DAX40] 42
USDCHF 36
[DJI30] 29
NZDUSD 25
EURGBP 23
GBPJPY 18
CADJPY 16
EURAUD 16
AUDJPY 14
EURCAD 13
ETHUSD 13
GBPCHF 12
NZDCAD 11
NZDJPY 11
AUDCAD 10
EURJPY 9
#MSFT 8
#COIN.US 7
#ZSUS 7
GBPNZD 6
#GOOG 6
#MRVL 6
BTCUSD 5
#GLDAR 5
#NVDA 5
#AAPL 5
GBPAUD 4
#EA 4
GBPCAD 3
CHFJPY 3
AUDNZD 3
#MNST 3
#ORCL 3
#AMZN 3
#COHR.US 3
#ON 3
#MANH 3
#OVV 3
#TSLA 3
#CSGP 2
#ITRI 2
#CMCSA 2
#AMD 2
#RMBS 2
#FB 2
#MOD 2
#RCL 2
#XP.US 2
#CPA 2
CADCHF 2
#NVS 2
#GOOG.US 2
#FTV 2
#NFLX 2
#NUE 2
#LULU 2
#TT.US 2
#SKYW 2
[JP225] 2
EURNZD 1
#SHOP 1
#CFLT.US 1
#SNA 1
#CAT 1
#DT.US 1
#SWK 1
#KMX 1
#DIS 1
#DHI 1
#HAS.US 1
#LKQ 1
#DUOL.US 1
#ADI 1
#NCLH 1
#CCL.US 1
#VRSK 1
#ENTG 1
#GPC 1
#ZOOM 1
#DXCM 1
#JD 1
#ALGT 1
#PDD 1
#KBR 1
#ELAN.US 1
#FUTU.US 1
#FANG 1
#AZUL 1
#EBAY 1
#PACB 1
#MARA.US 1
#CBSH 1
#FRT 1
#HPE 1
#SCCO 1
#RPD.US 1
#CADE.US 1
#DHR 1
#MMC 1
#COOP.US 1
#DBX 1
#WMS 1
#STLD 1
#BILL.US 1
#APH 1
#MLKN.US 1
#DDOG.US 1
#SBUX 1
#KHC 1
#CEG.US 1
#AMGN 1
#CME 1
EURCHF 1
GOLD 1
#DELL 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GERMANY40 -42
[SP500] -1
[NQ100] -49
GBPUSD -82
EURUSD -23
USDCAD 9
USDJPY 11
AUDUSD -35
[DAX40] 15
USDCHF 17
[DJI30] 22
NZDUSD 28
EURGBP -15
GBPJPY 44
CADJPY -21
EURAUD -12
AUDJPY 1
EURCAD -9
ETHUSD -10
GBPCHF 10
NZDCAD 0
NZDJPY -2
AUDCAD 3
EURJPY -4
#MSFT -18
#COIN.US -3
#ZSUS 15
GBPNZD 8
#GOOG 14
#MRVL -6
BTCUSD -9
#GLDAR 3
#NVDA -10
#AAPL -2
GBPAUD -5
#EA -7
GBPCAD 4
CHFJPY -3
AUDNZD -8
#MNST -3
#ORCL -8
#AMZN -5
#COHR.US -17
#ON -8
#MANH -12
#OVV -7
#TSLA 6
#CSGP 4
#ITRI 10
#CMCSA 3
#AMD 1
#RMBS -10
#FB -4
#MOD -2
#RCL 0
#XP.US 14
#CPA 3
CADCHF -8
#NVS -5
#GOOG.US -3
#FTV -6
#NFLX 4
#NUE -10
#LULU -7
#TT.US 1
#SKYW -4
[JP225] -1
EURNZD -3
#SHOP -1
#CFLT.US -3
#SNA -1
#CAT -5
#DT.US -2
#SWK 2
#KMX -1
#DIS 2
#DHI 8
#HAS.US -1
#LKQ 1
#DUOL.US -1
#ADI -2
#NCLH 0
#CCL.US 1
#VRSK 0
#ENTG -3
#GPC -21
#ZOOM -5
#DXCM -7
#JD 2
#ALGT 0
#PDD -2
#KBR -5
#ELAN.US 0
#FUTU.US 4
#FANG 9
#AZUL 1
#EBAY -2
#PACB -1
#MARA.US -3
#CBSH -4
#FRT 0
#HPE 0
#SCCO -4
#RPD.US 1
#CADE.US -4
#DHR -4
#MMC 0
#COOP.US -2
#DBX -4
#WMS -5
#STLD -3
#BILL.US -6
#APH -2
#MLKN.US -1
#DDOG.US 6
#SBUX 1
#KHC 0
#CEG.US -3
#AMGN 2
#CME -4
EURCHF -4
GOLD 0
#DELL 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GERMANY40 -103K
[SP500] 15K
[NQ100] -185K
GBPUSD -6.2K
EURUSD -2.4K
USDCAD 1.7K
USDJPY 1.4K
AUDUSD -3K
[DAX40] 134K
USDCHF 1.5K
[DJI30] 236K
NZDUSD 2.7K
EURGBP -795
GBPJPY 5.8K
CADJPY -2.5K
EURAUD -1.6K
AUDJPY -154
EURCAD -1.2K
ETHUSD -40K
GBPCHF 648
NZDCAD 29
NZDJPY 310
AUDCAD 814
EURJPY -531
#MSFT -12K
#COIN.US -115
#ZSUS 1.7K
GBPNZD 1.4K
#GOOG 1.8K
#MRVL -179
BTCUSD -83K
#GLDAR 958
#NVDA -2.9K
#AAPL -982
GBPAUD -703
#EA -315
GBPCAD 544
CHFJPY -341
AUDNZD -1.1K
#MNST -195
#ORCL -534
#AMZN -354
#COHR.US -1.7K
#ON -503
#MANH -904
#OVV -300
#TSLA 1.8K
#CSGP 211
#ITRI 520
#CMCSA 180
#AMD 174
#RMBS -365
#FB -181
#MOD -51
#RCL 108
#XP.US 900
#CPA 344
CADCHF -513
#NVS -191
#GOOG.US -176
#FTV -154
#NFLX 1.2K
#NUE -826
#LULU -655
#TT.US 360
#SKYW -139
[JP225] -1.8K
EURNZD -394
#SHOP -66
#CFLT.US -236
#SNA -218
#CAT -363
#DT.US -40
#SWK 307
#KMX 29
#DIS 96
#DHI 759
#HAS.US 17
#LKQ 77
#DUOL.US -65
#ADI 6
#NCLH -1
#CCL.US 69
#VRSK 38
#ENTG -334
#GPC -1K
#ZOOM -325
#DXCM -435
#JD 77
#ALGT -9
#PDD -176
#KBR -144
#ELAN.US 5
#FUTU.US 413
#FANG 916
#AZUL 25
#EBAY -144
#PACB -34
#MARA.US -89
#CBSH -192
#FRT 9
#HPE 0
#SCCO -378
#RPD.US 117
#CADE.US -37
#DHR -392
#MMC 31
#COOP.US -85
#DBX -78
#WMS -307
#STLD -254
#BILL.US -434
#APH -151
#MLKN.US -115
#DDOG.US 694
#SBUX 128
#KHC 0
#CEG.US -192
#AMGN 175
#CME -344
EURCHF -256
GOLD 39
#DELL 645
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.71 EUR
En kötü işlem: -50 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +35.29 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.31 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
0.48 × 122
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
Simple swing trading according to my strategies. I mainly trade 7 major currency pairs and main stock Indexes. My risk is no more than 1% per trade. Trades can be short term (one day) and long term (from one week to three months).
İnceleme yok
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 07:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.04 12:22
A large drawdown may occur on the account again
2024.05.29 11:46
No swaps are charged
2024.05.29 11:46
No swaps are charged
2024.05.06 19:25
No swaps are charged on the signal account
2024.04.05 10:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.03 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.20 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.13 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.25 17:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.24 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.13 17:46
No swaps are charged
2023.11.13 17:46
No swaps are charged
