Arturas Jencius

LinesOnCharts

Arturas Jencius
0 recensioni
140 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -68%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 506
Profit Trade:
551 (36.58%)
Loss Trade:
955 (63.41%)
Best Trade:
38.71 EUR
Worst Trade:
-50.08 EUR
Profitto lordo:
2 015.05 EUR (4 365 078 pips)
Perdita lorda:
-2 298.29 EUR (4 412 601 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (35.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
44.14 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
86.14%
Massimo carico di deposito:
99.69%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
1 016 (67.46%)
Short Trade:
490 (32.54%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.19 EUR
Profitto medio:
3.66 EUR
Perdita media:
-2.41 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-29.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-59.69 EUR (3)
Crescita mensile:
6.31%
Previsione annuale:
76.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
295.94 EUR
Massimale:
341.91 EUR (62.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.89% (344.52 EUR)
Per equità:
8.86% (35.64 EUR)

Distribuzione

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.71 EUR
Worst Trade: -50 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +35.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.31 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
0.48 × 122
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
Simple swing trading according to my strategies. I mainly trade 7 major currency pairs and main stock Indexes. My risk is no more than 1% per trade. Trades can be short term (one day) and long term (from one week to three months).
Non ci sono recensioni
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 07:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.04 12:22
A large drawdown may occur on the account again
2024.05.29 11:46
No swaps are charged
2024.05.29 11:46
No swaps are charged
2024.05.06 19:25
No swaps are charged on the signal account
2024.04.05 10:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.03 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.20 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.13 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.25 17:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.24 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.13 17:46
No swaps are charged
2023.11.13 17:46
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LinesOnCharts
30USD al mese
-68%
0
0
USD
122
EUR
140
0%
1 506
36%
86%
0.87
-0.19
EUR
75%
1:30
