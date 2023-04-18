- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 506
Bénéfice trades:
551 (36.58%)
Perte trades:
955 (63.41%)
Meilleure transaction:
38.71 EUR
Pire transaction:
-50.08 EUR
Bénéfice brut:
2 015.05 EUR (4 365 078 pips)
Perte brute:
-2 298.29 EUR (4 412 601 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (35.29 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
44.14 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
86.14%
Charge de dépôt maximale:
99.69%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
1 016 (67.46%)
Courts trades:
490 (32.54%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.19 EUR
Bénéfice moyen:
3.66 EUR
Perte moyenne:
-2.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
17 (-29.31 EUR)
Perte consécutive maximale:
-59.69 EUR (3)
Croissance mensuelle:
6.31%
Prévision annuelle:
76.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
295.94 EUR
Maximal:
341.91 EUR (62.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.89% (344.52 EUR)
Par fonds propres:
8.86% (35.64 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GERMANY40
|277
|[SP500]
|216
|[NQ100]
|211
|GBPUSD
|79
|EURUSD
|73
|USDCAD
|57
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|46
|[DAX40]
|42
|USDCHF
|36
|[DJI30]
|29
|NZDUSD
|25
|EURGBP
|23
|GBPJPY
|18
|CADJPY
|16
|EURAUD
|16
|AUDJPY
|14
|EURCAD
|13
|ETHUSD
|13
|GBPCHF
|12
|NZDCAD
|11
|NZDJPY
|11
|AUDCAD
|10
|EURJPY
|9
|#MSFT
|8
|#COIN.US
|7
|#ZSUS
|7
|GBPNZD
|6
|#GOOG
|6
|#MRVL
|6
|BTCUSD
|5
|#GLDAR
|5
|#NVDA
|5
|#AAPL
|5
|GBPAUD
|4
|#EA
|4
|GBPCAD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDNZD
|3
|#MNST
|3
|#ORCL
|3
|#AMZN
|3
|#COHR.US
|3
|#ON
|3
|#MANH
|3
|#OVV
|3
|#TSLA
|3
|#CSGP
|2
|#ITRI
|2
|#CMCSA
|2
|#AMD
|2
|#RMBS
|2
|#FB
|2
|#MOD
|2
|#RCL
|2
|#XP.US
|2
|#CPA
|2
|CADCHF
|2
|#NVS
|2
|#GOOG.US
|2
|#FTV
|2
|#NFLX
|2
|#NUE
|2
|#LULU
|2
|#TT.US
|2
|#SKYW
|2
|[JP225]
|2
|EURNZD
|1
|#SHOP
|1
|#CFLT.US
|1
|#SNA
|1
|#CAT
|1
|#DT.US
|1
|#SWK
|1
|#KMX
|1
|#DIS
|1
|#DHI
|1
|#HAS.US
|1
|#LKQ
|1
|#DUOL.US
|1
|#ADI
|1
|#NCLH
|1
|#CCL.US
|1
|#VRSK
|1
|#ENTG
|1
|#GPC
|1
|#ZOOM
|1
|#DXCM
|1
|#JD
|1
|#ALGT
|1
|#PDD
|1
|#KBR
|1
|#ELAN.US
|1
|#FUTU.US
|1
|#FANG
|1
|#AZUL
|1
|#EBAY
|1
|#PACB
|1
|#MARA.US
|1
|#CBSH
|1
|#FRT
|1
|#HPE
|1
|#SCCO
|1
|#RPD.US
|1
|#CADE.US
|1
|#DHR
|1
|#MMC
|1
|#COOP.US
|1
|#DBX
|1
|#WMS
|1
|#STLD
|1
|#BILL.US
|1
|#APH
|1
|#MLKN.US
|1
|#DDOG.US
|1
|#SBUX
|1
|#KHC
|1
|#CEG.US
|1
|#AMGN
|1
|#CME
|1
|EURCHF
|1
|GOLD
|1
|#DELL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GERMANY40
|-42
|[SP500]
|-1
|[NQ100]
|-49
|GBPUSD
|-82
|EURUSD
|-23
|USDCAD
|9
|USDJPY
|11
|AUDUSD
|-35
|[DAX40]
|15
|USDCHF
|17
|[DJI30]
|22
|NZDUSD
|28
|EURGBP
|-15
|GBPJPY
|44
|CADJPY
|-21
|EURAUD
|-12
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|-9
|ETHUSD
|-10
|GBPCHF
|10
|NZDCAD
|0
|NZDJPY
|-2
|AUDCAD
|3
|EURJPY
|-4
|#MSFT
|-18
|#COIN.US
|-3
|#ZSUS
|15
|GBPNZD
|8
|#GOOG
|14
|#MRVL
|-6
|BTCUSD
|-9
|#GLDAR
|3
|#NVDA
|-10
|#AAPL
|-2
|GBPAUD
|-5
|#EA
|-7
|GBPCAD
|4
|CHFJPY
|-3
|AUDNZD
|-8
|#MNST
|-3
|#ORCL
|-8
|#AMZN
|-5
|#COHR.US
|-17
|#ON
|-8
|#MANH
|-12
|#OVV
|-7
|#TSLA
|6
|#CSGP
|4
|#ITRI
|10
|#CMCSA
|3
|#AMD
|1
|#RMBS
|-10
|#FB
|-4
|#MOD
|-2
|#RCL
|0
|#XP.US
|14
|#CPA
|3
|CADCHF
|-8
|#NVS
|-5
|#GOOG.US
|-3
|#FTV
|-6
|#NFLX
|4
|#NUE
|-10
|#LULU
|-7
|#TT.US
|1
|#SKYW
|-4
|[JP225]
|-1
|EURNZD
|-3
|#SHOP
|-1
|#CFLT.US
|-3
|#SNA
|-1
|#CAT
|-5
|#DT.US
|-2
|#SWK
|2
|#KMX
|-1
|#DIS
|2
|#DHI
|8
|#HAS.US
|-1
|#LKQ
|1
|#DUOL.US
|-1
|#ADI
|-2
|#NCLH
|0
|#CCL.US
|1
|#VRSK
|0
|#ENTG
|-3
|#GPC
|-21
|#ZOOM
|-5
|#DXCM
|-7
|#JD
|2
|#ALGT
|0
|#PDD
|-2
|#KBR
|-5
|#ELAN.US
|0
|#FUTU.US
|4
|#FANG
|9
|#AZUL
|1
|#EBAY
|-2
|#PACB
|-1
|#MARA.US
|-3
|#CBSH
|-4
|#FRT
|0
|#HPE
|0
|#SCCO
|-4
|#RPD.US
|1
|#CADE.US
|-4
|#DHR
|-4
|#MMC
|0
|#COOP.US
|-2
|#DBX
|-4
|#WMS
|-5
|#STLD
|-3
|#BILL.US
|-6
|#APH
|-2
|#MLKN.US
|-1
|#DDOG.US
|6
|#SBUX
|1
|#KHC
|0
|#CEG.US
|-3
|#AMGN
|2
|#CME
|-4
|EURCHF
|-4
|GOLD
|0
|#DELL
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GERMANY40
|-103K
|[SP500]
|15K
|[NQ100]
|-185K
|GBPUSD
|-6.2K
|EURUSD
|-2.4K
|USDCAD
|1.7K
|USDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|-3K
|[DAX40]
|134K
|USDCHF
|1.5K
|[DJI30]
|236K
|NZDUSD
|2.7K
|EURGBP
|-795
|GBPJPY
|5.8K
|CADJPY
|-2.5K
|EURAUD
|-1.6K
|AUDJPY
|-154
|EURCAD
|-1.2K
|ETHUSD
|-40K
|GBPCHF
|648
|NZDCAD
|29
|NZDJPY
|310
|AUDCAD
|814
|EURJPY
|-531
|#MSFT
|-12K
|#COIN.US
|-115
|#ZSUS
|1.7K
|GBPNZD
|1.4K
|#GOOG
|1.8K
|#MRVL
|-179
|BTCUSD
|-83K
|#GLDAR
|958
|#NVDA
|-2.9K
|#AAPL
|-982
|GBPAUD
|-703
|#EA
|-315
|GBPCAD
|544
|CHFJPY
|-341
|AUDNZD
|-1.1K
|#MNST
|-195
|#ORCL
|-534
|#AMZN
|-354
|#COHR.US
|-1.7K
|#ON
|-503
|#MANH
|-904
|#OVV
|-300
|#TSLA
|1.8K
|#CSGP
|211
|#ITRI
|520
|#CMCSA
|180
|#AMD
|174
|#RMBS
|-365
|#FB
|-181
|#MOD
|-51
|#RCL
|108
|#XP.US
|900
|#CPA
|344
|CADCHF
|-513
|#NVS
|-191
|#GOOG.US
|-176
|#FTV
|-154
|#NFLX
|1.2K
|#NUE
|-826
|#LULU
|-655
|#TT.US
|360
|#SKYW
|-139
|[JP225]
|-1.8K
|EURNZD
|-394
|#SHOP
|-66
|#CFLT.US
|-236
|#SNA
|-218
|#CAT
|-363
|#DT.US
|-40
|#SWK
|307
|#KMX
|29
|#DIS
|96
|#DHI
|759
|#HAS.US
|17
|#LKQ
|77
|#DUOL.US
|-65
|#ADI
|6
|#NCLH
|-1
|#CCL.US
|69
|#VRSK
|38
|#ENTG
|-334
|#GPC
|-1K
|#ZOOM
|-325
|#DXCM
|-435
|#JD
|77
|#ALGT
|-9
|#PDD
|-176
|#KBR
|-144
|#ELAN.US
|5
|#FUTU.US
|413
|#FANG
|916
|#AZUL
|25
|#EBAY
|-144
|#PACB
|-34
|#MARA.US
|-89
|#CBSH
|-192
|#FRT
|9
|#HPE
|0
|#SCCO
|-378
|#RPD.US
|117
|#CADE.US
|-37
|#DHR
|-392
|#MMC
|31
|#COOP.US
|-85
|#DBX
|-78
|#WMS
|-307
|#STLD
|-254
|#BILL.US
|-434
|#APH
|-151
|#MLKN.US
|-115
|#DDOG.US
|694
|#SBUX
|128
|#KHC
|0
|#CEG.US
|-192
|#AMGN
|175
|#CME
|-344
|EURCHF
|-256
|GOLD
|39
|#DELL
|645
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +38.71 EUR
Pire transaction: -50 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +35.29 EUR
Perte consécutive maximale: -29.31 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Earnex-Trade
|0.48 × 122
|
AdmiralsGroup-Live
|2.70 × 217
Simple swing trading according to my strategies. I mainly trade 7 major currency pairs and main stock Indexes. My risk is no more than 1% per trade. Trades can be short term (one day) and long term (from one week to three months).
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-68%
0
0
USD
USD
122
EUR
EUR
140
0%
1 506
36%
86%
0.87
-0.19
EUR
EUR
75%
1:30