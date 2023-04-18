SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LinesOnCharts
Arturas Jencius

LinesOnCharts

Arturas Jencius
0 avis
140 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -68%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 506
Bénéfice trades:
551 (36.58%)
Perte trades:
955 (63.41%)
Meilleure transaction:
38.71 EUR
Pire transaction:
-50.08 EUR
Bénéfice brut:
2 015.05 EUR (4 365 078 pips)
Perte brute:
-2 298.29 EUR (4 412 601 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (35.29 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
44.14 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
86.14%
Charge de dépôt maximale:
99.69%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
1 016 (67.46%)
Courts trades:
490 (32.54%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.19 EUR
Bénéfice moyen:
3.66 EUR
Perte moyenne:
-2.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
17 (-29.31 EUR)
Perte consécutive maximale:
-59.69 EUR (3)
Croissance mensuelle:
6.31%
Prévision annuelle:
76.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
295.94 EUR
Maximal:
341.91 EUR (62.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.89% (344.52 EUR)
Par fonds propres:
8.86% (35.64 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GERMANY40 277
[SP500] 216
[NQ100] 211
GBPUSD 79
EURUSD 73
USDCAD 57
USDJPY 52
AUDUSD 46
[DAX40] 42
USDCHF 36
[DJI30] 29
NZDUSD 25
EURGBP 23
GBPJPY 18
CADJPY 16
EURAUD 16
AUDJPY 14
EURCAD 13
ETHUSD 13
GBPCHF 12
NZDCAD 11
NZDJPY 11
AUDCAD 10
EURJPY 9
#MSFT 8
#COIN.US 7
#ZSUS 7
GBPNZD 6
#GOOG 6
#MRVL 6
BTCUSD 5
#GLDAR 5
#NVDA 5
#AAPL 5
GBPAUD 4
#EA 4
GBPCAD 3
CHFJPY 3
AUDNZD 3
#MNST 3
#ORCL 3
#AMZN 3
#COHR.US 3
#ON 3
#MANH 3
#OVV 3
#TSLA 3
#CSGP 2
#ITRI 2
#CMCSA 2
#AMD 2
#RMBS 2
#FB 2
#MOD 2
#RCL 2
#XP.US 2
#CPA 2
CADCHF 2
#NVS 2
#GOOG.US 2
#FTV 2
#NFLX 2
#NUE 2
#LULU 2
#TT.US 2
#SKYW 2
[JP225] 2
EURNZD 1
#SHOP 1
#CFLT.US 1
#SNA 1
#CAT 1
#DT.US 1
#SWK 1
#KMX 1
#DIS 1
#DHI 1
#HAS.US 1
#LKQ 1
#DUOL.US 1
#ADI 1
#NCLH 1
#CCL.US 1
#VRSK 1
#ENTG 1
#GPC 1
#ZOOM 1
#DXCM 1
#JD 1
#ALGT 1
#PDD 1
#KBR 1
#ELAN.US 1
#FUTU.US 1
#FANG 1
#AZUL 1
#EBAY 1
#PACB 1
#MARA.US 1
#CBSH 1
#FRT 1
#HPE 1
#SCCO 1
#RPD.US 1
#CADE.US 1
#DHR 1
#MMC 1
#COOP.US 1
#DBX 1
#WMS 1
#STLD 1
#BILL.US 1
#APH 1
#MLKN.US 1
#DDOG.US 1
#SBUX 1
#KHC 1
#CEG.US 1
#AMGN 1
#CME 1
EURCHF 1
GOLD 1
#DELL 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GERMANY40 -42
[SP500] -1
[NQ100] -49
GBPUSD -82
EURUSD -23
USDCAD 9
USDJPY 11
AUDUSD -35
[DAX40] 15
USDCHF 17
[DJI30] 22
NZDUSD 28
EURGBP -15
GBPJPY 44
CADJPY -21
EURAUD -12
AUDJPY 1
EURCAD -9
ETHUSD -10
GBPCHF 10
NZDCAD 0
NZDJPY -2
AUDCAD 3
EURJPY -4
#MSFT -18
#COIN.US -3
#ZSUS 15
GBPNZD 8
#GOOG 14
#MRVL -6
BTCUSD -9
#GLDAR 3
#NVDA -10
#AAPL -2
GBPAUD -5
#EA -7
GBPCAD 4
CHFJPY -3
AUDNZD -8
#MNST -3
#ORCL -8
#AMZN -5
#COHR.US -17
#ON -8
#MANH -12
#OVV -7
#TSLA 6
#CSGP 4
#ITRI 10
#CMCSA 3
#AMD 1
#RMBS -10
#FB -4
#MOD -2
#RCL 0
#XP.US 14
#CPA 3
CADCHF -8
#NVS -5
#GOOG.US -3
#FTV -6
#NFLX 4
#NUE -10
#LULU -7
#TT.US 1
#SKYW -4
[JP225] -1
EURNZD -3
#SHOP -1
#CFLT.US -3
#SNA -1
#CAT -5
#DT.US -2
#SWK 2
#KMX -1
#DIS 2
#DHI 8
#HAS.US -1
#LKQ 1
#DUOL.US -1
#ADI -2
#NCLH 0
#CCL.US 1
#VRSK 0
#ENTG -3
#GPC -21
#ZOOM -5
#DXCM -7
#JD 2
#ALGT 0
#PDD -2
#KBR -5
#ELAN.US 0
#FUTU.US 4
#FANG 9
#AZUL 1
#EBAY -2
#PACB -1
#MARA.US -3
#CBSH -4
#FRT 0
#HPE 0
#SCCO -4
#RPD.US 1
#CADE.US -4
#DHR -4
#MMC 0
#COOP.US -2
#DBX -4
#WMS -5
#STLD -3
#BILL.US -6
#APH -2
#MLKN.US -1
#DDOG.US 6
#SBUX 1
#KHC 0
#CEG.US -3
#AMGN 2
#CME -4
EURCHF -4
GOLD 0
#DELL 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GERMANY40 -103K
[SP500] 15K
[NQ100] -185K
GBPUSD -6.2K
EURUSD -2.4K
USDCAD 1.7K
USDJPY 1.4K
AUDUSD -3K
[DAX40] 134K
USDCHF 1.5K
[DJI30] 236K
NZDUSD 2.7K
EURGBP -795
GBPJPY 5.8K
CADJPY -2.5K
EURAUD -1.6K
AUDJPY -154
EURCAD -1.2K
ETHUSD -40K
GBPCHF 648
NZDCAD 29
NZDJPY 310
AUDCAD 814
EURJPY -531
#MSFT -12K
#COIN.US -115
#ZSUS 1.7K
GBPNZD 1.4K
#GOOG 1.8K
#MRVL -179
BTCUSD -83K
#GLDAR 958
#NVDA -2.9K
#AAPL -982
GBPAUD -703
#EA -315
GBPCAD 544
CHFJPY -341
AUDNZD -1.1K
#MNST -195
#ORCL -534
#AMZN -354
#COHR.US -1.7K
#ON -503
#MANH -904
#OVV -300
#TSLA 1.8K
#CSGP 211
#ITRI 520
#CMCSA 180
#AMD 174
#RMBS -365
#FB -181
#MOD -51
#RCL 108
#XP.US 900
#CPA 344
CADCHF -513
#NVS -191
#GOOG.US -176
#FTV -154
#NFLX 1.2K
#NUE -826
#LULU -655
#TT.US 360
#SKYW -139
[JP225] -1.8K
EURNZD -394
#SHOP -66
#CFLT.US -236
#SNA -218
#CAT -363
#DT.US -40
#SWK 307
#KMX 29
#DIS 96
#DHI 759
#HAS.US 17
#LKQ 77
#DUOL.US -65
#ADI 6
#NCLH -1
#CCL.US 69
#VRSK 38
#ENTG -334
#GPC -1K
#ZOOM -325
#DXCM -435
#JD 77
#ALGT -9
#PDD -176
#KBR -144
#ELAN.US 5
#FUTU.US 413
#FANG 916
#AZUL 25
#EBAY -144
#PACB -34
#MARA.US -89
#CBSH -192
#FRT 9
#HPE 0
#SCCO -378
#RPD.US 117
#CADE.US -37
#DHR -392
#MMC 31
#COOP.US -85
#DBX -78
#WMS -307
#STLD -254
#BILL.US -434
#APH -151
#MLKN.US -115
#DDOG.US 694
#SBUX 128
#KHC 0
#CEG.US -192
#AMGN 175
#CME -344
EURCHF -256
GOLD 39
#DELL 645
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.71 EUR
Pire transaction: -50 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +35.29 EUR
Perte consécutive maximale: -29.31 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
0.48 × 122
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
Simple swing trading according to my strategies. I mainly trade 7 major currency pairs and main stock Indexes. My risk is no more than 1% per trade. Trades can be short term (one day) and long term (from one week to three months).
Aucun avis
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 07:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.04 12:22
A large drawdown may occur on the account again
2024.05.29 11:46
No swaps are charged
2024.05.29 11:46
No swaps are charged
2024.05.06 19:25
No swaps are charged on the signal account
2024.04.05 10:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.03 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.20 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.13 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.25 17:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.24 15:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.13 17:46
No swaps are charged
2023.11.13 17:46
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LinesOnCharts
30 USD par mois
-68%
0
0
USD
122
EUR
140
0%
1 506
36%
86%
0.87
-0.19
EUR
75%
1:30
