- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
589
Kârla kapanan işlemler:
308 (52.29%)
Zararla kapanan işlemler:
281 (47.71%)
En iyi işlem:
348.37 USD
En kötü işlem:
-169.49 USD
Brüt kâr:
17 777.64 USD (325 568 pips)
Brüt zarar:
-15 372.36 USD (273 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (380.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
870.29 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
46.93%
Maks. mevduat yükü:
20.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
337 (57.22%)
Satış işlemleri:
252 (42.78%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
4.08 USD
Ortalama kâr:
57.72 USD
Ortalama zarar:
-54.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-355.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-643.96 USD (5)
Aylık büyüme:
36.10%
Yıllık tahmin:
438.01%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
625.83 USD
Maksimum:
840.65 USD (26.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.71% (628.52 USD)
Varlığa göre:
14.78% (38.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|569
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|2.6K
|EURUSD
|-174
|XAUUSD
|27
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|50K
|EURUSD
|-172
|XAUUSD
|1.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +348.37 USD
En kötü işlem: -169 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +380.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -355.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 22
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
EightcapLtd-Real2
|0.20 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
325%
0
0
USD
USD
881
USD
USD
137
95%
589
52%
47%
1.15
4.08
USD
USD
73%
1:500