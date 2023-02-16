SegnaliSezioni
Wiriyanto

MT4L183F7525F18

Wiriyanto
0 recensioni
Affidabilità
137 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 325%
OctaFX-Real10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
589
Profit Trade:
308 (52.29%)
Loss Trade:
281 (47.71%)
Best Trade:
348.37 USD
Worst Trade:
-169.49 USD
Profitto lordo:
17 777.64 USD (325 568 pips)
Perdita lorda:
-15 372.36 USD (273 702 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (380.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
870.29 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
46.93%
Massimo carico di deposito:
20.99%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
337 (57.22%)
Short Trade:
252 (42.78%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
4.08 USD
Profitto medio:
57.72 USD
Perdita media:
-54.71 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-355.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-643.96 USD (5)
Crescita mensile:
30.12%
Previsione annuale:
365.51%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
625.83 USD
Massimale:
840.65 USD (26.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.71% (628.52 USD)
Per equità:
14.78% (38.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 569
EURUSD 11
XAUUSD 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 2.6K
EURUSD -174
XAUUSD 27
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 50K
EURUSD -172
XAUUSD 1.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +348.37 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +380.88 USD
Massima perdita consecutiva: -355.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 22
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
FPMarkets-Live2
0.00 × 16
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
EightcapLtd-Real2
0.20 × 5
58 più
Non ci sono recensioni
2025.09.19 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 19:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 14:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 08:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 11:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.09 13:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.03 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.22 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.18 00:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.15 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.10 17:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.16 20:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.