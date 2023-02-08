- Croissance
Trades:
2 346
Bénéfice trades:
1 544 (65.81%)
Perte trades:
802 (34.19%)
Meilleure transaction:
304.32 AUD
Pire transaction:
-256.25 AUD
Bénéfice brut:
16 643.81 AUD (568 456 pips)
Perte brute:
-9 380.12 AUD (328 930 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (410.36 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
733.11 AUD (16)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
67.64%
Charge de dépôt maximale:
8.49%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.93
Longs trades:
1 376 (58.65%)
Courts trades:
970 (41.35%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
3.10 AUD
Bénéfice moyen:
10.78 AUD
Perte moyenne:
-11.70 AUD
Pertes consécutives maximales:
247 (-55.66 AUD)
Perte consécutive maximale:
-900.06 AUD (15)
Croissance mensuelle:
0.73%
Prévision annuelle:
8.91%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 AUD
Maximal:
1 473.83 AUD (9.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.07% (1 475.06 AUD)
Par fonds propres:
45.05% (7 679.52 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|747
|NZDCAD
|327
|AUDNZD
|161
|NZDUSD
|159
|AUDJPY
|151
|CADJPY
|117
|EURNZD
|93
|AUDCHF
|92
|CHFJPY
|83
|EURAUD
|82
|CADCHF
|74
|AUDUSD
|73
|EURJPY
|72
|EURCAD
|39
|USDCAD
|27
|GBPCHF
|26
|EURCHF
|17
|EURGBP
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|-116
|NZDUSD
|200
|AUDJPY
|114
|CADJPY
|315
|EURNZD
|170
|AUDCHF
|305
|CHFJPY
|438
|EURAUD
|234
|CADCHF
|175
|AUDUSD
|346
|EURJPY
|340
|EURCAD
|137
|USDCAD
|67
|GBPCHF
|119
|EURCHF
|99
|EURGBP
|10
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|36K
|NZDCAD
|31K
|AUDNZD
|-1.5K
|NZDUSD
|7.2K
|AUDJPY
|12K
|CADJPY
|28K
|EURNZD
|8.2K
|AUDCHF
|5.3K
|CHFJPY
|40K
|EURAUD
|15K
|CADCHF
|-784
|AUDUSD
|11K
|EURJPY
|16K
|EURCAD
|9.8K
|USDCAD
|7K
|GBPCHF
|9.8K
|EURCHF
|5.7K
|EURGBP
|536
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Meilleure transaction: +304.32 AUD
Pire transaction: -256 AUD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +410.36 AUD
Perte consécutive maximale: -55.66 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.34 × 1621
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
JunoMarkets-Server
|0.73 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|1.03 × 60
|
FusionMarkets-Live
|1.23 × 126
|
GMI3-Real
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real5
|2.12 × 379
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.52 × 272
|
Exness-MT5Real36
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|3.38 × 201
|
Exness-MT5Real2
|3.78 × 1086
|
RoboForex-Pro
|4.00 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.75 × 4
|
VantageFX-Live
|5.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|6.25 × 4
|
LiteFinance-MT5-Live
|7.44 × 34
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.52 × 184
|
DerivSVG-Server
|8.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|8.55 × 165
|
PUPrime-Live
|8.67 × 3
|
Exness-MT5Real32
|8.88 × 95
|
Tickmill-Live
|10.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|10.33 × 3
|
XMGlobalMU-MT5 6
|11.29 × 14
|
Forex.com-Live 536
|11.60 × 5
SecureFX Trader
Please head to our website at which provides the latest details on all our strategies and updates. Also join our email list and telegram so receive updates on strategies - securefxtrader.com or telegram t.me/thesecurefxtrader
This signal is the standard risk signal of Cradle MT5 with an aim of returns over 20% per year.
We run two strategy setups - standard risk and higher risk strategies.
The standard and higher risk strategies operate the same. The only difference is the lot size on the level of equity. The standard risk (SR) strategies minimum equity requirement is $15,000 but opens the lot size the same as what is opened on our standard risk strategy.
Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader
