SecureFX Trader

Cradle SR MT5 by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 avis
Fiabilité
138 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 65 USD par mois
croissance depuis 2023 73%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 346
Bénéfice trades:
1 544 (65.81%)
Perte trades:
802 (34.19%)
Meilleure transaction:
304.32 AUD
Pire transaction:
-256.25 AUD
Bénéfice brut:
16 643.81 AUD (568 456 pips)
Perte brute:
-9 380.12 AUD (328 930 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (410.36 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
733.11 AUD (16)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
67.64%
Charge de dépôt maximale:
8.49%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.93
Longs trades:
1 376 (58.65%)
Courts trades:
970 (41.35%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
3.10 AUD
Bénéfice moyen:
10.78 AUD
Perte moyenne:
-11.70 AUD
Pertes consécutives maximales:
247 (-55.66 AUD)
Perte consécutive maximale:
-900.06 AUD (15)
Croissance mensuelle:
0.73%
Prévision annuelle:
8.91%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 AUD
Maximal:
1 473.83 AUD (9.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.07% (1 475.06 AUD)
Par fonds propres:
45.05% (7 679.52 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 747
NZDCAD 327
AUDNZD 161
NZDUSD 159
AUDJPY 151
CADJPY 117
EURNZD 93
AUDCHF 92
CHFJPY 83
EURAUD 82
CADCHF 74
AUDUSD 73
EURJPY 72
EURCAD 39
USDCAD 27
GBPCHF 26
EURCHF 17
EURGBP 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 1.4K
AUDNZD -116
NZDUSD 200
AUDJPY 114
CADJPY 315
EURNZD 170
AUDCHF 305
CHFJPY 438
EURAUD 234
CADCHF 175
AUDUSD 346
EURJPY 340
EURCAD 137
USDCAD 67
GBPCHF 119
EURCHF 99
EURGBP 10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 36K
NZDCAD 31K
AUDNZD -1.5K
NZDUSD 7.2K
AUDJPY 12K
CADJPY 28K
EURNZD 8.2K
AUDCHF 5.3K
CHFJPY 40K
EURAUD 15K
CADCHF -784
AUDUSD 11K
EURJPY 16K
EURCAD 9.8K
USDCAD 7K
GBPCHF 9.8K
EURCHF 5.7K
EURGBP 536
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +304.32 AUD
Pire transaction: -256 AUD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +410.36 AUD
Perte consécutive maximale: -55.66 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-5
0.34 × 1621
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
JunoMarkets-Server
0.73 × 15
FundingTradersGroup-Server
1.03 × 60
FusionMarkets-Live
1.23 × 126
GMI3-Real
1.33 × 3
Exness-MT5Real5
2.12 × 379
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 272
Exness-MT5Real36
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.38 × 201
Exness-MT5Real2
3.78 × 1086
RoboForex-Pro
4.00 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
4.75 × 4
VantageFX-Live
5.25 × 4
VantageInternational-Live 10
6.25 × 4
LiteFinance-MT5-Live
7.44 × 34
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.52 × 184
DerivSVG-Server
8.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
8.55 × 165
PUPrime-Live
8.67 × 3
Exness-MT5Real32
8.88 × 95
Tickmill-Live
10.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
10.33 × 3
XMGlobalMU-MT5 6
11.29 × 14
Forex.com-Live 536
11.60 × 5
3 plus...
SecureFX Trader


Please head to our website at which provides the latest details on all our strategies and updates. Also join our email list and telegram so receive updates on strategies -  securefxtrader.com or telegram t.me/thesecurefxtrader

This signal is the standard risk signal of Cradle MT5 with an aim of returns over 20% per year.

We run two strategy setups - standard risk and higher risk strategies.

The standard and higher risk strategies operate the same. The only difference is the lot size on the level of equity. The standard risk (SR) strategies minimum equity requirement is $15,000 but opens the lot size the same as what is opened on our standard risk strategy.

Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader 
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR

Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader


Aucun avis
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 19:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 19:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 06:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 03:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 15:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 08:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 01:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.22 10:16
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.16 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 20:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
