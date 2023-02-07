- Büyüme
İşlemler:
10 785
Kârla kapanan işlemler:
7 346 (68.11%)
Zararla kapanan işlemler:
3 439 (31.89%)
En iyi işlem:
12 810.49 USD
En kötü işlem:
-3 495.88 USD
Brüt kâr:
181 898.71 USD (1 038 691 pips)
Brüt zarar:
-119 355.20 USD (1 089 139 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (262.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 397.49 USD (22)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.78%
Maks. mevduat yükü:
100.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
5 300 (49.14%)
Satış işlemleri:
5 485 (50.86%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
5.80 USD
Ortalama kâr:
24.76 USD
Ortalama zarar:
-34.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-19 343.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 343.01 USD (27)
Aylık büyüme:
1.11%
Yıllık tahmin:
14.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 740.74 USD
Maksimum:
29 431.26 USD (34.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.99% (4 916.26 USD)
Varlığa göre:
74.64% (6 704.70 USD)
Dağılım
|EURUSD.ins
|10785
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|EURUSD.ins
|63K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|EURUSD.ins
|-47K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12 810.49 USD
En kötü işlem: -3 496 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +262.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -19 343.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMGAustraliaPtyLtd-US10-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
