- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 842
Kârla kapanan işlemler:
1 360 (73.83%)
Zararla kapanan işlemler:
482 (26.17%)
En iyi işlem:
197.56 USD
En kötü işlem:
-47.40 USD
Brüt kâr:
6 526.13 USD (337 523 pips)
Brüt zarar:
-2 946.59 USD (204 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (19.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
276.76 USD (16)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
94.23%
Maks. mevduat yükü:
17.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.02
Alış işlemleri:
967 (52.50%)
Satış işlemleri:
875 (47.50%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
1.94 USD
Ortalama kâr:
4.80 USD
Ortalama zarar:
-6.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-237.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.99 USD (8)
Aylık büyüme:
0.44%
Yıllık tahmin:
5.28%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.34 USD
Maksimum:
255.39 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.46% (251.26 USD)
Varlığa göre:
7.25% (740.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1597
|NZDCAD
|175
|XAUUSD
|39
|EURGBP
|21
|AUDUSD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|3.2K
|NZDCAD
|179
|XAUUSD
|112
|EURGBP
|83
|AUDUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|120K
|NZDCAD
|3.7K
|XAUUSD
|3.8K
|EURGBP
|4.6K
|AUDUSD
|2
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +197.56 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +19.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
Exness-MT5Real7
|0.83 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Coinexx-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.47 × 695
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.66 × 635
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|3.91 × 121
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
Earnex-Trade
|4.45 × 20
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.75 × 349
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.22 × 73
only trade AUDCAD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
56%
2
114K
USD
USD
10K
USD
USD
173
93%
1 842
73%
94%
2.21
1.94
USD
USD
7%
1:30