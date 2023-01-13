SinyallerBölümler
EA AUDCAD 10K

Van Thinh Vu
0 inceleme
Güvenilirlik
173 hafta
2 / 114K USD
büyüme başlangıcı: 2022 56%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 842
Kârla kapanan işlemler:
1 360 (73.83%)
Zararla kapanan işlemler:
482 (26.17%)
En iyi işlem:
197.56 USD
En kötü işlem:
-47.40 USD
Brüt kâr:
6 526.13 USD (337 523 pips)
Brüt zarar:
-2 946.59 USD (204 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (19.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
276.76 USD (16)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
94.23%
Maks. mevduat yükü:
17.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.02
Alış işlemleri:
967 (52.50%)
Satış işlemleri:
875 (47.50%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
1.94 USD
Ortalama kâr:
4.80 USD
Ortalama zarar:
-6.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-237.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.99 USD (8)
Aylık büyüme:
0.44%
Yıllık tahmin:
5.28%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.34 USD
Maksimum:
255.39 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.46% (251.26 USD)
Varlığa göre:
7.25% (740.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1597
NZDCAD 175
XAUUSD 39
EURGBP 21
AUDUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 3.2K
NZDCAD 179
XAUUSD 112
EURGBP 83
AUDUSD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 120K
NZDCAD 3.7K
XAUUSD 3.8K
EURGBP 4.6K
AUDUSD 2
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +197.56 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +19.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Coinexx-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.66 × 635
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.45 × 20
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.75 × 349
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.22 × 73
43 daha fazla...
only trade AUDCAD
İnceleme yok
2025.07.10 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2025.04.11 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 12:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2024.11.26 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2024.05.14 15:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.14 04:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.27 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.27 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.10 22:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2023.02.28 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.02.27 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA AUDCAD 10K
Ayda 30 USD
56%
2
114K
USD
10K
USD
173
93%
1 842
73%
94%
2.21
1.94
USD
7%
1:30
