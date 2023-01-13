SignauxSections
Van Thinh Vu

EA AUDCAD 10K

Van Thinh Vu
0 avis
Fiabilité
173 semaines
2 / 114K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 56%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 842
Bénéfice trades:
1 360 (73.83%)
Perte trades:
482 (26.17%)
Meilleure transaction:
197.56 USD
Pire transaction:
-47.40 USD
Bénéfice brut:
6 526.13 USD (337 523 pips)
Perte brute:
-2 946.59 USD (204 943 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (19.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
276.76 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
94.23%
Charge de dépôt maximale:
17.68%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.02
Longs trades:
967 (52.50%)
Courts trades:
875 (47.50%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
1.94 USD
Bénéfice moyen:
4.80 USD
Perte moyenne:
-6.11 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-237.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-237.99 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.44%
Prévision annuelle:
5.28%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.34 USD
Maximal:
255.39 USD (6.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.46% (251.26 USD)
Par fonds propres:
7.25% (740.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1597
NZDCAD 175
XAUUSD 39
EURGBP 21
AUDUSD 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 3.2K
NZDCAD 179
XAUUSD 112
EURGBP 83
AUDUSD -1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 120K
NZDCAD 3.7K
XAUUSD 3.8K
EURGBP 4.6K
AUDUSD 2
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +197.56 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +19.27 USD
Perte consécutive maximale: -237.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
Eightcap-Live
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 2
Coinexx-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.76 × 615
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.93 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.45 × 20
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.89 × 332
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
43 plus...
only trade AUDCAD
Aucun avis
2025.07.10 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2025.04.11 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 12:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2024.11.26 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2024.05.14 15:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.14 04:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.27 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.27 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.10 22:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2023.02.28 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.02.27 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.