- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 842
Profit Trade:
1 360 (73.83%)
Loss Trade:
482 (26.17%)
Best Trade:
197.56 USD
Worst Trade:
-47.40 USD
Profitto lordo:
6 526.13 USD (337 523 pips)
Perdita lorda:
-2 946.59 USD (204 943 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (19.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
276.76 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
94.23%
Massimo carico di deposito:
17.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.02
Long Trade:
967 (52.50%)
Short Trade:
875 (47.50%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
4.80 USD
Perdita media:
-6.11 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-237.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-237.99 USD (8)
Crescita mensile:
0.44%
Previsione annuale:
5.28%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.34 USD
Massimale:
255.39 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.46% (251.26 USD)
Per equità:
7.25% (740.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1597
|NZDCAD
|175
|XAUUSD
|39
|EURGBP
|21
|AUDUSD
|10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|3.2K
|NZDCAD
|179
|XAUUSD
|112
|EURGBP
|83
|AUDUSD
|-1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|120K
|NZDCAD
|3.7K
|XAUUSD
|3.8K
|EURGBP
|4.6K
|AUDUSD
|2
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +197.56 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +19.27 USD
Massima perdita consecutiva: -237.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
Exness-MT5Real7
|0.83 × 6
|
Coinexx-Live
|1.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|2.47 × 695
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.66 × 635
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|3.91 × 121
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
Earnex-Trade
|4.45 × 20
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.75 × 349
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.22 × 73
only trade AUDCAD
