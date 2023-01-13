SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA AUDCAD 10K
Van Thinh Vu

EA AUDCAD 10K

Van Thinh Vu
0 recensioni
Affidabilità
173 settimane
2 / 114K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 56%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 842
Profit Trade:
1 360 (73.83%)
Loss Trade:
482 (26.17%)
Best Trade:
197.56 USD
Worst Trade:
-47.40 USD
Profitto lordo:
6 526.13 USD (337 523 pips)
Perdita lorda:
-2 946.59 USD (204 943 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (19.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
276.76 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
94.23%
Massimo carico di deposito:
17.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.02
Long Trade:
967 (52.50%)
Short Trade:
875 (47.50%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
4.80 USD
Perdita media:
-6.11 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-237.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-237.99 USD (8)
Crescita mensile:
0.44%
Previsione annuale:
5.28%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.34 USD
Massimale:
255.39 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.46% (251.26 USD)
Per equità:
7.25% (740.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1597
NZDCAD 175
XAUUSD 39
EURGBP 21
AUDUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 3.2K
NZDCAD 179
XAUUSD 112
EURGBP 83
AUDUSD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 120K
NZDCAD 3.7K
XAUUSD 3.8K
EURGBP 4.6K
AUDUSD 2
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +197.56 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +19.27 USD
Massima perdita consecutiva: -237.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
Coinexx-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.66 × 635
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.45 × 20
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.75 × 349
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.22 × 73
43 più
only trade AUDCAD
Non ci sono recensioni
2025.07.10 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2025.04.11 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 12:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2024.11.26 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2024.05.14 15:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.14 04:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.27 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.27 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.10 22:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:500
2023.02.28 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.02.27 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA AUDCAD 10K
30USD al mese
56%
2
114K
USD
10K
USD
173
93%
1 842
73%
94%
2.21
1.94
USD
7%
1:30
