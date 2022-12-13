SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AutoScalping V9C
Saiful Arifin

AutoScalping V9C

Saiful Arifin
0 inceleme
Güvenilirlik
159 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 418%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 907
Kârla kapanan işlemler:
3 114 (79.70%)
Zararla kapanan işlemler:
793 (20.30%)
En iyi işlem:
359.89 USD
En kötü işlem:
-97.01 USD
Brüt kâr:
3 526.71 USD (402 116 pips)
Brüt zarar:
-2 315.86 USD (434 751 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (6.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
445.68 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.88%
Maks. mevduat yükü:
24.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
2 072 (53.03%)
Satış işlemleri:
1 835 (46.97%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-2.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-27.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-278.24 USD (5)
Aylık büyüme:
4.62%
Yıllık tahmin:
57.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
278.77 USD (22.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.02% (278.24 USD)
Varlığa göre:
61.65% (964.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDmicro 3907
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDmicro 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDmicro -33K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +359.89 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

hanya eurusd saja
