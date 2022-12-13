SegnaliSezioni
Saiful Arifin

AutoScalping V9C

Saiful Arifin
0 recensioni
Affidabilità
159 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 418%
XMGlobal-Real 36
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 907
Profit Trade:
3 114 (79.70%)
Loss Trade:
793 (20.30%)
Best Trade:
359.89 USD
Worst Trade:
-97.01 USD
Profitto lordo:
3 526.71 USD (402 116 pips)
Perdita lorda:
-2 315.86 USD (434 751 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (6.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
445.68 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.88%
Massimo carico di deposito:
24.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
2 072 (53.03%)
Short Trade:
1 835 (46.97%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-2.92 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-27.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-278.24 USD (5)
Crescita mensile:
4.69%
Previsione annuale:
57.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
278.77 USD (22.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.02% (278.24 USD)
Per equità:
61.65% (964.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDmicro 3907
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDmicro 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDmicro -33K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +359.89 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.59 USD
Massima perdita consecutiva: -27.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

hanya eurusd saja
Non ci sono recensioni
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.