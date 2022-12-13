- Crescita
Trade:
3 907
Profit Trade:
3 114 (79.70%)
Loss Trade:
793 (20.30%)
Best Trade:
359.89 USD
Worst Trade:
-97.01 USD
Profitto lordo:
3 526.71 USD (402 116 pips)
Perdita lorda:
-2 315.86 USD (434 751 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (6.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
445.68 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.88%
Massimo carico di deposito:
24.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
2 072 (53.03%)
Short Trade:
1 835 (46.97%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-2.92 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-27.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-278.24 USD (5)
Crescita mensile:
4.69%
Previsione annuale:
57.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
278.77 USD (22.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.02% (278.24 USD)
Per equità:
61.65% (964.99 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
hanya eurusd saja
