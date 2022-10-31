SinyallerBölümler
Yat Chiu William Hui

WAICM

Yat Chiu William Hui
0 inceleme
Güvenilirlik
173 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 226
Kârla kapanan işlemler:
1 684 (75.65%)
Zararla kapanan işlemler:
542 (24.35%)
En iyi işlem:
66.11 USD
En kötü işlem:
-107.81 USD
Brüt kâr:
2 731.41 USD (250 116 pips)
Brüt zarar:
-2 625.65 USD (200 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (25.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.78 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
78.34%
Maks. mevduat yükü:
25.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
1 078 (48.43%)
Satış işlemleri:
1 148 (51.57%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
-4.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-437.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-437.59 USD (8)
Aylık büyüme:
1.51%
Yıllık tahmin:
19.32%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.23 USD
Maksimum:
582.56 USD (36.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.91% (585.37 USD)
Varlığa göre:
47.55% (631.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 815
NZDCAD 782
AUDNZD 629
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -207
NZDCAD 455
AUDNZD -141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 8.5K
NZDCAD 28K
AUDNZD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.11 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +25.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -437.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 4356
ICMarketsSC-MT5-4
2.83 × 1112
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
RazeGlobalMarkets-Server
4.24 × 96
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
33 daha fazla...
Grid and Martingale is employed.  Before you subscribe, you have to understand the risk of using this signal.


İnceleme yok
