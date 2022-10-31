SignauxSections
Yat Chiu William Hui

WAICM

Yat Chiu William Hui
0 avis
Fiabilité
173 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 226
Bénéfice trades:
1 684 (75.65%)
Perte trades:
542 (24.35%)
Meilleure transaction:
66.11 USD
Pire transaction:
-107.81 USD
Bénéfice brut:
2 731.41 USD (250 116 pips)
Perte brute:
-2 625.65 USD (200 460 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (25.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
72.78 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
78.34%
Charge de dépôt maximale:
25.18%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.18
Longs trades:
1 078 (48.43%)
Courts trades:
1 148 (51.57%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
1.62 USD
Perte moyenne:
-4.84 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-437.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-437.59 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.59%
Prévision annuelle:
19.32%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.23 USD
Maximal:
582.56 USD (36.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.91% (585.37 USD)
Par fonds propres:
47.55% (631.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 815
NZDCAD 782
AUDNZD 629
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -207
NZDCAD 455
AUDNZD -141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 8.5K
NZDCAD 28K
AUDNZD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.11 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +25.98 USD
Perte consécutive maximale: -437.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 4356
ICMarketsSC-MT5-4
2.83 × 1112
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
RazeGlobalMarkets-Server
4.24 × 96
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
33 plus...
Grid and Martingale is employed.  Before you subscribe, you have to understand the risk of using this signal.


Aucun avis
2025.05.05 11:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1068 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 09:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.17 00:54
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.92% of days out of 685 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.16 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.16 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.16 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.15 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.12 11:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.12 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.11 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.11 00:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.10 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.29 14:04
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.03.29 12:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.28 16:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WAICM
30 USD par mois
12%
0
0
USD
857
USD
173
99%
2 226
75%
78%
1.04
0.05
USD
48%
1:500
