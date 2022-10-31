SegnaliSezioni
Yat Chiu William Hui

WAICM

Yat Chiu William Hui
0 recensioni
Affidabilità
173 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 226
Profit Trade:
1 684 (75.65%)
Loss Trade:
542 (24.35%)
Best Trade:
66.11 USD
Worst Trade:
-107.81 USD
Profitto lordo:
2 731.41 USD (250 116 pips)
Perdita lorda:
-2 625.65 USD (200 460 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (25.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.78 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
78.34%
Massimo carico di deposito:
25.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
1 078 (48.43%)
Short Trade:
1 148 (51.57%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-4.84 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-437.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-437.59 USD (8)
Crescita mensile:
1.51%
Previsione annuale:
19.32%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.23 USD
Massimale:
582.56 USD (36.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.91% (585.37 USD)
Per equità:
47.55% (631.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 815
NZDCAD 782
AUDNZD 629
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -207
NZDCAD 455
AUDNZD -141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 8.5K
NZDCAD 28K
AUDNZD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.11 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +25.98 USD
Massima perdita consecutiva: -437.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 4356
ICMarketsSC-MT5-4
2.83 × 1112
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
RazeGlobalMarkets-Server
4.24 × 96
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
33 più
Grid and Martingale is employed.  Before you subscribe, you have to understand the risk of using this signal.


Non ci sono recensioni
2025.05.05 11:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1068 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 09:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.17 00:54
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.92% of days out of 685 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.16 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.16 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.16 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.15 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.12 11:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.12 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.11 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.11 00:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.10 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.29 14:04
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.03.29 12:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.28 16:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
