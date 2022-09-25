SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Acnestis Low Risk
Dzmitry Manannikov

Acnestis Low Risk

Dzmitry Manannikov
0 inceleme
Güvenilirlik
163 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 94%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 857
Kârla kapanan işlemler:
2 052 (71.82%)
Zararla kapanan işlemler:
805 (28.18%)
En iyi işlem:
111.15 EUR
En kötü işlem:
-60.41 EUR
Brüt kâr:
4 157.07 EUR (333 256 pips)
Brüt zarar:
-3 353.56 EUR (222 067 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (37.64 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
278.49 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
16.14%
Maks. mevduat yükü:
99.48%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
1 517 (53.10%)
Satış işlemleri:
1 340 (46.90%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.28 EUR
Ortalama kâr:
2.03 EUR
Ortalama zarar:
-4.17 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-29.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-100.35 EUR (9)
Aylık büyüme:
19.09%
Yıllık tahmin:
231.58%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.83 EUR
Maksimum:
413.46 EUR (32.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.02% (413.34 EUR)
Varlığa göre:
15.30% (128.92 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 673
XAUUSD 607
USDJPY 472
GBPUSD 193
EURUSD 179
EURCAD 178
GBPJPY 151
GBPAUD 96
EURCHF 79
NDX 49
XAGUSD 44
EURGBP 39
USDCAD 25
USDCHF 19
NZDUSD 17
CHFJPY 13
CADJPY 9
AUDUSD 7
AUDCAD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 242
XAUUSD 890
USDJPY -162
GBPUSD -5
EURUSD 72
EURCAD 88
GBPJPY -128
GBPAUD 23
EURCHF 49
NDX -236
XAGUSD 175
EURGBP -24
USDCAD -20
USDCHF 3
NZDUSD -40
CHFJPY -1
CADJPY -8
AUDUSD -1
AUDCAD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 22K
XAUUSD 88K
USDJPY -6.2K
GBPUSD 831
EURUSD 8.1K
EURCAD 8.9K
GBPJPY -4K
GBPAUD -50
EURCHF 3.2K
NDX -5.5K
XAGUSD 3.9K
EURGBP -929
USDCAD -2.4K
USDCHF 368
NZDUSD -3.3K
CHFJPY -452
CADJPY -960
AUDUSD -55
AUDCAD -132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.15 EUR
En kötü işlem: -60 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +37.64 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.39 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.30 × 4635
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.16 × 149
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.86 × 7
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.31 × 45
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.89 × 329
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
14 daha fazla...
Acnestis system at Darwinex.

Leverage is 1:30.

To improve the quality of copying and reduce the trading commission, open an account in IC Markets http://icmarkets.com/?camp=64995, but if you already have an account, then link it to my partner id 64995, this will reduce your trading commission.



İnceleme yok
2025.09.02 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.05 13:49
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.24 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 06:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.16 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
