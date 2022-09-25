Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 2 Exness-MT5Real 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 Darwinex-Live 0.30 × 4635 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.05 × 453 Pepperstone-MT5-Live01 1.16 × 149 TradeMaxGlobal-Live 1.25 × 71 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 VantageFXInternational-Live 2.48 × 46 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 8 TickmillUK-Live 2.67 × 9 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.86 × 7 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 3.31 × 45 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 ICMarketsSC-MT5-4 3.50 × 6 Swissquote-Server 3.52 × 62 AdmiralMarkets-Live 3.89 × 329 KuberaCapitalMarkets-Server 3.89 × 38 HFMarketsGlobal-Live1 4.00 × 4 14 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya