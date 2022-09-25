- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 857
Profit Trade:
2 052 (71.82%)
Loss Trade:
805 (28.18%)
Best Trade:
111.15 EUR
Worst Trade:
-60.41 EUR
Profitto lordo:
4 157.07 EUR (333 256 pips)
Perdita lorda:
-3 353.56 EUR (222 067 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (37.64 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
278.49 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
16.14%
Massimo carico di deposito:
99.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
1 517 (53.10%)
Short Trade:
1 340 (46.90%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.28 EUR
Profitto medio:
2.03 EUR
Perdita media:
-4.17 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-29.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-100.35 EUR (9)
Crescita mensile:
17.73%
Previsione annuale:
215.15%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.83 EUR
Massimale:
413.46 EUR (32.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.02% (413.34 EUR)
Per equità:
15.30% (128.92 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|673
|XAUUSD
|607
|USDJPY
|472
|GBPUSD
|193
|EURUSD
|179
|EURCAD
|178
|GBPJPY
|151
|GBPAUD
|96
|EURCHF
|79
|NDX
|49
|XAGUSD
|44
|EURGBP
|39
|USDCAD
|25
|USDCHF
|19
|NZDUSD
|17
|CHFJPY
|13
|CADJPY
|9
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|242
|XAUUSD
|890
|USDJPY
|-162
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|72
|EURCAD
|88
|GBPJPY
|-128
|GBPAUD
|23
|EURCHF
|49
|NDX
|-236
|XAGUSD
|175
|EURGBP
|-24
|USDCAD
|-20
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|-40
|CHFJPY
|-1
|CADJPY
|-8
|AUDUSD
|-1
|AUDCAD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|22K
|XAUUSD
|88K
|USDJPY
|-6.2K
|GBPUSD
|831
|EURUSD
|8.1K
|EURCAD
|8.9K
|GBPJPY
|-4K
|GBPAUD
|-50
|EURCHF
|3.2K
|NDX
|-5.5K
|XAGUSD
|3.9K
|EURGBP
|-929
|USDCAD
|-2.4K
|USDCHF
|368
|NZDUSD
|-3.3K
|CHFJPY
|-452
|CADJPY
|-960
|AUDUSD
|-55
|AUDCAD
|-132
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +111.15 EUR
Worst Trade: -60 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +37.64 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.39 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.30 × 4635
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.16 × 149
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.86 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.31 × 45
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.89 × 329
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
Acnestis system at Darwinex.
Leverage is 1:30.
To improve the quality of copying and reduce the trading commission, open an account in IC Markets http://icmarkets.com/?camp=64995, but if you already have an account, then link it to my partner id 64995, this will reduce your trading commission.
