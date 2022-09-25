SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Acnestis Low Risk
Dzmitry Manannikov

Acnestis Low Risk

Dzmitry Manannikov
0 recensioni
Affidabilità
163 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 94%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 857
Profit Trade:
2 052 (71.82%)
Loss Trade:
805 (28.18%)
Best Trade:
111.15 EUR
Worst Trade:
-60.41 EUR
Profitto lordo:
4 157.07 EUR (333 256 pips)
Perdita lorda:
-3 353.56 EUR (222 067 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (37.64 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
278.49 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
16.14%
Massimo carico di deposito:
99.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
1 517 (53.10%)
Short Trade:
1 340 (46.90%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.28 EUR
Profitto medio:
2.03 EUR
Perdita media:
-4.17 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-29.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-100.35 EUR (9)
Crescita mensile:
17.73%
Previsione annuale:
215.15%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.83 EUR
Massimale:
413.46 EUR (32.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.02% (413.34 EUR)
Per equità:
15.30% (128.92 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 673
XAUUSD 607
USDJPY 472
GBPUSD 193
EURUSD 179
EURCAD 178
GBPJPY 151
GBPAUD 96
EURCHF 79
NDX 49
XAGUSD 44
EURGBP 39
USDCAD 25
USDCHF 19
NZDUSD 17
CHFJPY 13
CADJPY 9
AUDUSD 7
AUDCAD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 242
XAUUSD 890
USDJPY -162
GBPUSD -5
EURUSD 72
EURCAD 88
GBPJPY -128
GBPAUD 23
EURCHF 49
NDX -236
XAGUSD 175
EURGBP -24
USDCAD -20
USDCHF 3
NZDUSD -40
CHFJPY -1
CADJPY -8
AUDUSD -1
AUDCAD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 22K
XAUUSD 88K
USDJPY -6.2K
GBPUSD 831
EURUSD 8.1K
EURCAD 8.9K
GBPJPY -4K
GBPAUD -50
EURCHF 3.2K
NDX -5.5K
XAGUSD 3.9K
EURGBP -929
USDCAD -2.4K
USDCHF 368
NZDUSD -3.3K
CHFJPY -452
CADJPY -960
AUDUSD -55
AUDCAD -132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.15 EUR
Worst Trade: -60 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +37.64 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.39 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.30 × 4635
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.16 × 149
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.86 × 7
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.31 × 45
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.89 × 329
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
14 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Acnestis system at Darwinex.

Leverage is 1:30.

To improve the quality of copying and reduce the trading commission, open an account in IC Markets http://icmarkets.com/?camp=64995, but if you already have an account, then link it to my partner id 64995, this will reduce your trading commission.



Non ci sono recensioni
2025.09.02 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.05 13:49
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.24 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 06:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.16 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Acnestis Low Risk
30USD al mese
94%
0
0
USD
1.9K
EUR
163
97%
2 857
71%
16%
1.23
0.28
EUR
24%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.