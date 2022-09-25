SignauxSections
Acnestis Low Risk
Dzmitry Manannikov

Acnestis Low Risk

Dzmitry Manannikov
0 avis
Fiabilité
163 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 94%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 857
Bénéfice trades:
2 052 (71.82%)
Perte trades:
805 (28.18%)
Meilleure transaction:
111.15 EUR
Pire transaction:
-60.41 EUR
Bénéfice brut:
4 157.07 EUR (333 256 pips)
Perte brute:
-3 353.56 EUR (222 067 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (37.64 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
278.49 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
16.14%
Charge de dépôt maximale:
99.48%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.94
Longs trades:
1 517 (53.10%)
Courts trades:
1 340 (46.90%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.28 EUR
Bénéfice moyen:
2.03 EUR
Perte moyenne:
-4.17 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-29.39 EUR)
Perte consécutive maximale:
-100.35 EUR (9)
Croissance mensuelle:
17.73%
Prévision annuelle:
215.15%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.83 EUR
Maximal:
413.46 EUR (32.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.02% (413.34 EUR)
Par fonds propres:
15.30% (128.92 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 673
XAUUSD 607
USDJPY 472
GBPUSD 193
EURUSD 179
EURCAD 178
GBPJPY 151
GBPAUD 96
EURCHF 79
NDX 49
XAGUSD 44
EURGBP 39
USDCAD 25
USDCHF 19
NZDUSD 17
CHFJPY 13
CADJPY 9
AUDUSD 7
AUDCAD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 242
XAUUSD 890
USDJPY -162
GBPUSD -5
EURUSD 72
EURCAD 88
GBPJPY -128
GBPAUD 23
EURCHF 49
NDX -236
XAGUSD 175
EURGBP -24
USDCAD -20
USDCHF 3
NZDUSD -40
CHFJPY -1
CADJPY -8
AUDUSD -1
AUDCAD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 22K
XAUUSD 88K
USDJPY -6.2K
GBPUSD 831
EURUSD 8.1K
EURCAD 8.9K
GBPJPY -4K
GBPAUD -50
EURCHF 3.2K
NDX -5.5K
XAGUSD 3.9K
EURGBP -929
USDCAD -2.4K
USDCHF 368
NZDUSD -3.3K
CHFJPY -452
CADJPY -960
AUDUSD -55
AUDCAD -132
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.15 EUR
Pire transaction: -60 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +37.64 EUR
Perte consécutive maximale: -29.39 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.30 × 4635
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.16 × 149
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.86 × 7
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 58
XMGlobal-MT5 2
3.31 × 45
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.89 × 329
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
14 plus...
Acnestis system at Darwinex.

Leverage is 1:30.

To improve the quality of copying and reduce the trading commission, open an account in IC Markets http://icmarkets.com/?camp=64995, but if you already have an account, then link it to my partner id 64995, this will reduce your trading commission.



Aucun avis
2025.09.02 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.05 13:49
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.24 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 06:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.16 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
