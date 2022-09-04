SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Darwin Swing Evolution
Guillaume Duportal

Darwin Swing Evolution

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
160 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 143%
ThinkMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
914
Kârla kapanan işlemler:
726 (79.43%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (20.57%)
En iyi işlem:
441.89 EUR
En kötü işlem:
-102.06 EUR
Brüt kâr:
4 129.69 EUR (177 743 pips)
Brüt zarar:
-2 109.17 EUR (116 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (106.19 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
504.24 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
59.91%
Maks. mevduat yükü:
25.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.83
Alış işlemleri:
410 (44.86%)
Satış işlemleri:
504 (55.14%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
2.21 EUR
Ortalama kâr:
5.69 EUR
Ortalama zarar:
-11.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-400.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-400.94 EUR (11)
Aylık büyüme:
1.58%
Yıllık tahmin:
19.43%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
417.94 EUR (12.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.09% (421.18 EUR)
Varlığa göre:
55.10% (1 778.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDx 83
NZDCHFx 72
GBPUSDx 67
EURGBPx 57
USDJPYx 48
GBPAUDx 46
EURUSDx 45
CHFJPYx 45
NZDJPYx 41
CADCHFx 37
AUDNZDx 37
GBPCADx 33
EURJPYx 32
NZDCADx 32
EURCADx 29
EURAUDx 28
NZDUSDx 23
USDCHFx 22
GBPJPYx 21
AUDJPYx 21
AUDCHFx 20
AUDCADx 17
EURCHFx 14
USDCADx 11
EURNZDx 10
CADJPYx 9
GBPCHFx 8
GBPNZDx 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDx 228
NZDCHFx 46
GBPUSDx 187
EURGBPx -64
USDJPYx 89
GBPAUDx 78
EURUSDx 115
CHFJPYx 86
NZDJPYx 107
CADCHFx 82
AUDNZDx 23
GBPCADx 377
EURJPYx 81
NZDCADx 37
EURCADx 40
EURAUDx 87
NZDUSDx 144
USDCHFx 71
GBPJPYx 58
AUDJPYx 107
AUDCHFx 88
AUDCADx 21
EURCHFx 29
USDCADx 13
EURNZDx 26
CADJPYx 47
GBPCHFx 80
GBPNZDx 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDx 5.6K
NZDCHFx 63
GBPUSDx 8.3K
EURGBPx 5.5K
USDJPYx 7.8K
GBPAUDx -5.7K
EURUSDx 8.1K
CHFJPYx 1.2K
NZDJPYx 6.6K
CADCHFx 563
AUDNZDx -4.2K
GBPCADx -15K
EURJPYx 4.4K
NZDCADx 4.2K
EURCADx 1.7K
EURAUDx 5.2K
NZDUSDx 3.2K
USDCHFx 3.5K
GBPJPYx 2.9K
AUDJPYx 3.6K
AUDCHFx 2.2K
AUDCADx 1.7K
EURCHFx 1.5K
USDCADx 1.4K
EURNZDx 1.4K
CADJPYx 1.7K
GBPCHFx 3.3K
GBPNZDx 1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +441.89 EUR
En kötü işlem: -102 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +106.19 EUR
Maksimum ardışık zarar: -400.94 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.05.04 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 10:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 17:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.08 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwin Swing Evolution
Ayda 999 USD
143%
0
0
USD
2K
EUR
160
98%
914
79%
60%
1.95
2.21
EUR
55%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.