SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Darwin Swing Evolution
Guillaume Duportal

Darwin Swing Evolution

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
160 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 143%
ThinkMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
914
Bénéfice trades:
726 (79.43%)
Perte trades:
188 (20.57%)
Meilleure transaction:
441.89 EUR
Pire transaction:
-102.06 EUR
Bénéfice brut:
4 129.69 EUR (177 743 pips)
Perte brute:
-2 109.17 EUR (116 079 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (106.19 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
504.24 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
59.91%
Charge de dépôt maximale:
25.92%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.83
Longs trades:
410 (44.86%)
Courts trades:
504 (55.14%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
2.21 EUR
Bénéfice moyen:
5.69 EUR
Perte moyenne:
-11.22 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-400.94 EUR)
Perte consécutive maximale:
-400.94 EUR (11)
Croissance mensuelle:
1.58%
Prévision annuelle:
19.43%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 EUR
Maximal:
417.94 EUR (12.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.09% (421.18 EUR)
Par fonds propres:
55.10% (1 778.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDx 83
NZDCHFx 72
GBPUSDx 67
EURGBPx 57
USDJPYx 48
GBPAUDx 46
EURUSDx 45
CHFJPYx 45
NZDJPYx 41
CADCHFx 37
AUDNZDx 37
GBPCADx 33
EURJPYx 32
NZDCADx 32
EURCADx 29
EURAUDx 28
NZDUSDx 23
USDCHFx 22
GBPJPYx 21
AUDJPYx 21
AUDCHFx 20
AUDCADx 17
EURCHFx 14
USDCADx 11
EURNZDx 10
CADJPYx 9
GBPCHFx 8
GBPNZDx 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDx 228
NZDCHFx 46
GBPUSDx 187
EURGBPx -64
USDJPYx 89
GBPAUDx 78
EURUSDx 115
CHFJPYx 86
NZDJPYx 107
CADCHFx 82
AUDNZDx 23
GBPCADx 377
EURJPYx 81
NZDCADx 37
EURCADx 40
EURAUDx 87
NZDUSDx 144
USDCHFx 71
GBPJPYx 58
AUDJPYx 107
AUDCHFx 88
AUDCADx 21
EURCHFx 29
USDCADx 13
EURNZDx 26
CADJPYx 47
GBPCHFx 80
GBPNZDx 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDx 5.6K
NZDCHFx 63
GBPUSDx 8.3K
EURGBPx 5.5K
USDJPYx 7.8K
GBPAUDx -5.7K
EURUSDx 8.1K
CHFJPYx 1.2K
NZDJPYx 6.6K
CADCHFx 563
AUDNZDx -4.2K
GBPCADx -15K
EURJPYx 4.4K
NZDCADx 4.2K
EURCADx 1.7K
EURAUDx 5.2K
NZDUSDx 3.2K
USDCHFx 3.5K
GBPJPYx 2.9K
AUDJPYx 3.6K
AUDCHFx 2.2K
AUDCADx 1.7K
EURCHFx 1.5K
USDCADx 1.4K
EURNZDx 1.4K
CADJPYx 1.7K
GBPCHFx 3.3K
GBPNZDx 1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +441.89 EUR
Pire transaction: -102 EUR
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +106.19 EUR
Perte consécutive maximale: -400.94 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.05.04 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 10:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 17:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.08 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Darwin Swing Evolution
999 USD par mois
143%
0
0
USD
2K
EUR
160
98%
914
79%
60%
1.95
2.21
EUR
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.