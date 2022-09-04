SegnaliSezioni
Darwin Swing Evolution
Guillaume Duportal

Darwin Swing Evolution

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
160 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 143%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
914
Profit Trade:
726 (79.43%)
Loss Trade:
188 (20.57%)
Best Trade:
441.89 EUR
Worst Trade:
-102.06 EUR
Profitto lordo:
4 129.69 EUR (177 743 pips)
Perdita lorda:
-2 109.17 EUR (116 079 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (106.19 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
504.24 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
59.91%
Massimo carico di deposito:
25.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.83
Long Trade:
410 (44.86%)
Short Trade:
504 (55.14%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
2.21 EUR
Profitto medio:
5.69 EUR
Perdita media:
-11.22 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-400.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-400.94 EUR (11)
Crescita mensile:
1.58%
Previsione annuale:
19.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
417.94 EUR (12.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.09% (421.18 EUR)
Per equità:
55.10% (1 778.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDx 83
NZDCHFx 72
GBPUSDx 67
EURGBPx 57
USDJPYx 48
GBPAUDx 46
EURUSDx 45
CHFJPYx 45
NZDJPYx 41
CADCHFx 37
AUDNZDx 37
GBPCADx 33
EURJPYx 32
NZDCADx 32
EURCADx 29
EURAUDx 28
NZDUSDx 23
USDCHFx 22
GBPJPYx 21
AUDJPYx 21
AUDCHFx 20
AUDCADx 17
EURCHFx 14
USDCADx 11
EURNZDx 10
CADJPYx 9
GBPCHFx 8
GBPNZDx 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDx 228
NZDCHFx 46
GBPUSDx 187
EURGBPx -64
USDJPYx 89
GBPAUDx 78
EURUSDx 115
CHFJPYx 86
NZDJPYx 107
CADCHFx 82
AUDNZDx 23
GBPCADx 377
EURJPYx 81
NZDCADx 37
EURCADx 40
EURAUDx 87
NZDUSDx 144
USDCHFx 71
GBPJPYx 58
AUDJPYx 107
AUDCHFx 88
AUDCADx 21
EURCHFx 29
USDCADx 13
EURNZDx 26
CADJPYx 47
GBPCHFx 80
GBPNZDx 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDx 5.6K
NZDCHFx 63
GBPUSDx 8.3K
EURGBPx 5.5K
USDJPYx 7.8K
GBPAUDx -5.7K
EURUSDx 8.1K
CHFJPYx 1.2K
NZDJPYx 6.6K
CADCHFx 563
AUDNZDx -4.2K
GBPCADx -15K
EURJPYx 4.4K
NZDCADx 4.2K
EURCADx 1.7K
EURAUDx 5.2K
NZDUSDx 3.2K
USDCHFx 3.5K
GBPJPYx 2.9K
AUDJPYx 3.6K
AUDCHFx 2.2K
AUDCADx 1.7K
EURCHFx 1.5K
USDCADx 1.4K
EURNZDx 1.4K
CADJPYx 1.7K
GBPCHFx 3.3K
GBPNZDx 1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +441.89 EUR
Worst Trade: -102 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +106.19 EUR
Massima perdita consecutiva: -400.94 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.05.04 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 10:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 17:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.08 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwin Swing Evolution
999USD al mese
143%
0
0
USD
2K
EUR
160
98%
914
79%
60%
1.95
2.21
EUR
55%
1:500
