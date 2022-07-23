SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Longterm ICM
Michael Fuss

Longterm ICM

Michael Fuss
0 inceleme
Güvenilirlik
268 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 475%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 125
Kârla kapanan işlemler:
6 149 (75.68%)
Zararla kapanan işlemler:
1 976 (24.32%)
En iyi işlem:
1 970.81 EUR
En kötü işlem:
-4 148.45 EUR
Brüt kâr:
160 708.92 EUR (1 397 559 pips)
Brüt zarar:
-132 582.68 EUR (1 172 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (433.34 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5 133.07 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
71.18%
Maks. mevduat yükü:
6.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
4 055 (49.91%)
Satış işlemleri:
4 070 (50.09%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
3.46 EUR
Ortalama kâr:
26.14 EUR
Ortalama zarar:
-67.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-981.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9 779.63 EUR (7)
Aylık büyüme:
2.37%
Yıllık tahmin:
28.70%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.78 EUR
Maksimum:
15 521.51 EUR (37.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.60% (15 555.76 EUR)
Varlığa göre:
27.70% (14 394.05 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1843
NZDCAD 1056
AUDCAD 1001
AUDNZD 725
XAUUSD 582
GBPUSD 432
USDJPY 426
EURGBP 341
GBPCAD 295
USDCAD 191
EURJPY 138
EURCAD 125
NZDJPY 107
NZDUSD 103
AUDUSD 89
GBPJPY 77
EURAUD 57
EURNZD 55
XAUAUD 54
GBPAUD 50
XAUJPY 47
CHFJPY 44
USDNOK 39
USDCHF 38
DE40 32
AUDCHF 31
EURCHF 29
XAUEUR 23
CADCHF 22
GBPNZD 19
NZDCHF 18
AUDJPY 16
US30 12
US500 4
GBPCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 685
NZDCAD 12K
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 7.7K
XAUUSD 1.9K
GBPUSD 4.7K
USDJPY -5.7K
EURGBP 2.9K
GBPCAD 2.9K
USDCAD 1.8K
EURJPY 1.5K
EURCAD 321
NZDJPY -279
NZDUSD -640
AUDUSD 1K
GBPJPY -165
EURAUD -173
EURNZD -2.4K
XAUAUD 1.1K
GBPAUD 553
XAUJPY 522
CHFJPY 544
USDNOK -737
USDCHF 110
DE40 -504
AUDCHF 261
EURCHF 98
XAUEUR 462
CADCHF 1.3K
GBPNZD -2.3K
NZDCHF -62
AUDJPY 896
US30 219
US500 -117
GBPCHF 54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 30K
NZDCAD 46K
AUDCAD 65K
AUDNZD 36K
XAUUSD -22K
GBPUSD -8.3K
USDJPY -17K
EURGBP 20K
GBPCAD 71K
USDCAD 29K
EURJPY 10K
EURCAD 33K
NZDJPY -1.9K
NZDUSD -3.3K
AUDUSD 3.8K
GBPJPY 2.7K
EURAUD -8.1K
EURNZD -27K
XAUAUD 3.6K
GBPAUD 1.6K
XAUJPY 1.7K
CHFJPY 8.5K
USDNOK -58K
USDCHF 350
DE40 -11K
AUDCHF 2.4K
EURCHF 316
XAUEUR 978
CADCHF 1.4K
GBPNZD -14K
NZDCHF 227
AUDJPY 9.4K
US30 21K
US500 -2.9K
GBPCHF 158
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 970.81 EUR
En kötü işlem: -4 148 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +433.34 EUR
Maksimum ardışık zarar: -981.18 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.33 × 3
FPMarketsSC-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.06 × 1908
ICMarketsEU-MT5
1.12 × 1565
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 858
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 25050
PUPrime-Live
1.57 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.75 × 73035
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
ICMarkets-MT5
1.79 × 13270
Darwinex-Live
2.09 × 343
PepperstoneUK-Live
2.30 × 959
169 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol


İnceleme yok
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 12:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Longterm ICM
Ayda 999 USD
475%
0
0
USD
43K
EUR
268
66%
8 125
75%
71%
1.21
3.46
EUR
28%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.