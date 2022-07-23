- Büyüme
İşlemler:
8 125
Kârla kapanan işlemler:
6 149 (75.68%)
Zararla kapanan işlemler:
1 976 (24.32%)
En iyi işlem:
1 970.81 EUR
En kötü işlem:
-4 148.45 EUR
Brüt kâr:
160 708.92 EUR (1 397 559 pips)
Brüt zarar:
-132 582.68 EUR (1 172 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (433.34 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5 133.07 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
71.18%
Maks. mevduat yükü:
6.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
4 055 (49.91%)
Satış işlemleri:
4 070 (50.09%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
3.46 EUR
Ortalama kâr:
26.14 EUR
Ortalama zarar:
-67.10 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-981.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9 779.63 EUR (7)
Aylık büyüme:
2.37%
Yıllık tahmin:
28.70%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.78 EUR
Maksimum:
15 521.51 EUR (37.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.60% (15 555.76 EUR)
Varlığa göre:
27.70% (14 394.05 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1843
|NZDCAD
|1056
|AUDCAD
|1001
|AUDNZD
|725
|XAUUSD
|582
|GBPUSD
|432
|USDJPY
|426
|EURGBP
|341
|GBPCAD
|295
|USDCAD
|191
|EURJPY
|138
|EURCAD
|125
|NZDJPY
|107
|NZDUSD
|103
|AUDUSD
|89
|GBPJPY
|77
|EURAUD
|57
|EURNZD
|55
|XAUAUD
|54
|GBPAUD
|50
|XAUJPY
|47
|CHFJPY
|44
|USDNOK
|39
|USDCHF
|38
|DE40
|32
|AUDCHF
|31
|EURCHF
|29
|XAUEUR
|23
|CADCHF
|22
|GBPNZD
|19
|NZDCHF
|18
|AUDJPY
|16
|US30
|12
|US500
|4
|GBPCHF
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|685
|NZDCAD
|12K
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|7.7K
|XAUUSD
|1.9K
|GBPUSD
|4.7K
|USDJPY
|-5.7K
|EURGBP
|2.9K
|GBPCAD
|2.9K
|USDCAD
|1.8K
|EURJPY
|1.5K
|EURCAD
|321
|NZDJPY
|-279
|NZDUSD
|-640
|AUDUSD
|1K
|GBPJPY
|-165
|EURAUD
|-173
|EURNZD
|-2.4K
|XAUAUD
|1.1K
|GBPAUD
|553
|XAUJPY
|522
|CHFJPY
|544
|USDNOK
|-737
|USDCHF
|110
|DE40
|-504
|AUDCHF
|261
|EURCHF
|98
|XAUEUR
|462
|CADCHF
|1.3K
|GBPNZD
|-2.3K
|NZDCHF
|-62
|AUDJPY
|896
|US30
|219
|US500
|-117
|GBPCHF
|54
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|30K
|NZDCAD
|46K
|AUDCAD
|65K
|AUDNZD
|36K
|XAUUSD
|-22K
|GBPUSD
|-8.3K
|USDJPY
|-17K
|EURGBP
|20K
|GBPCAD
|71K
|USDCAD
|29K
|EURJPY
|10K
|EURCAD
|33K
|NZDJPY
|-1.9K
|NZDUSD
|-3.3K
|AUDUSD
|3.8K
|GBPJPY
|2.7K
|EURAUD
|-8.1K
|EURNZD
|-27K
|XAUAUD
|3.6K
|GBPAUD
|1.6K
|XAUJPY
|1.7K
|CHFJPY
|8.5K
|USDNOK
|-58K
|USDCHF
|350
|DE40
|-11K
|AUDCHF
|2.4K
|EURCHF
|316
|XAUEUR
|978
|CADCHF
|1.4K
|GBPNZD
|-14K
|NZDCHF
|227
|AUDJPY
|9.4K
|US30
|21K
|US500
|-2.9K
|GBPCHF
|158
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 970.81 EUR
En kötü işlem: -4 148 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +433.34 EUR
Maksimum ardışık zarar: -981.18 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.33 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.06 × 1908
|
ICMarketsEU-MT5
|1.12 × 1565
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.17 × 6
|
ScopeMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.55 × 858
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.55 × 25050
|
PUPrime-Live
|1.57 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.75 × 73035
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.75 × 426
|
ICMarkets-MT5
|1.79 × 13270
|
Darwinex-Live
|2.09 × 343
|
PepperstoneUK-Live
|2.30 × 959
