Segnali / MetaTrader 5 / Longterm ICM
Michael Fuss

Longterm ICM

Michael Fuss
0 recensioni
Affidabilità
268 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2020 475%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 125
Profit Trade:
6 149 (75.68%)
Loss Trade:
1 976 (24.32%)
Best Trade:
1 970.81 EUR
Worst Trade:
-4 148.45 EUR
Profitto lordo:
160 708.92 EUR (1 397 559 pips)
Perdita lorda:
-132 582.68 EUR (1 172 844 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (433.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5 133.07 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
71.18%
Massimo carico di deposito:
6.27%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.81
Long Trade:
4 055 (49.91%)
Short Trade:
4 070 (50.09%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
3.46 EUR
Profitto medio:
26.14 EUR
Perdita media:
-67.10 EUR
Massime perdite consecutive:
32 (-981.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9 779.63 EUR (7)
Crescita mensile:
3.19%
Previsione annuale:
38.68%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.78 EUR
Massimale:
15 521.51 EUR (37.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.60% (15 555.76 EUR)
Per equità:
27.70% (14 394.05 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1843
NZDCAD 1056
AUDCAD 1001
AUDNZD 725
XAUUSD 582
GBPUSD 432
USDJPY 426
EURGBP 341
GBPCAD 295
USDCAD 191
EURJPY 138
EURCAD 125
NZDJPY 107
NZDUSD 103
AUDUSD 89
GBPJPY 77
EURAUD 57
EURNZD 55
XAUAUD 54
GBPAUD 50
XAUJPY 47
CHFJPY 44
USDNOK 39
USDCHF 38
DE40 32
AUDCHF 31
EURCHF 29
XAUEUR 23
CADCHF 22
GBPNZD 19
NZDCHF 18
AUDJPY 16
US30 12
US500 4
GBPCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 685
NZDCAD 12K
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 7.7K
XAUUSD 1.9K
GBPUSD 4.7K
USDJPY -5.7K
EURGBP 2.9K
GBPCAD 2.9K
USDCAD 1.8K
EURJPY 1.5K
EURCAD 321
NZDJPY -279
NZDUSD -640
AUDUSD 1K
GBPJPY -165
EURAUD -173
EURNZD -2.4K
XAUAUD 1.1K
GBPAUD 553
XAUJPY 522
CHFJPY 544
USDNOK -737
USDCHF 110
DE40 -504
AUDCHF 261
EURCHF 98
XAUEUR 462
CADCHF 1.3K
GBPNZD -2.3K
NZDCHF -62
AUDJPY 896
US30 219
US500 -117
GBPCHF 54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 30K
NZDCAD 46K
AUDCAD 65K
AUDNZD 36K
XAUUSD -22K
GBPUSD -8.3K
USDJPY -17K
EURGBP 20K
GBPCAD 71K
USDCAD 29K
EURJPY 10K
EURCAD 33K
NZDJPY -1.9K
NZDUSD -3.3K
AUDUSD 3.8K
GBPJPY 2.7K
EURAUD -8.1K
EURNZD -27K
XAUAUD 3.6K
GBPAUD 1.6K
XAUJPY 1.7K
CHFJPY 8.5K
USDNOK -58K
USDCHF 350
DE40 -11K
AUDCHF 2.4K
EURCHF 316
XAUEUR 978
CADCHF 1.4K
GBPNZD -14K
NZDCHF 227
AUDJPY 9.4K
US30 21K
US500 -2.9K
GBPCHF 158
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 970.81 EUR
Worst Trade: -4 148 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +433.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -981.18 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.33 × 3
FPMarketsSC-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.06 × 1908
ICMarketsEU-MT5
1.12 × 1565
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 858
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 25050
PUPrime-Live
1.57 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.75 × 73035
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
ICMarkets-MT5
1.79 × 13270
Darwinex-Live
2.09 × 343
PepperstoneUK-Live
2.30 × 959
169 più
Non ci sono recensioni
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 12:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Longterm ICM
999USD al mese
475%
0
0
USD
43K
EUR
268
66%
8 125
75%
71%
1.21
3.46
EUR
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.