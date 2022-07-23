Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live 0.00 × 2 ICTrading-MT5-2 0.00 × 2 GoMarkets-Demo 0.00 × 2 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 5 VTMarkets-Live 3 0.00 × 1 TengriSecurities-Server 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.33 × 3 FPMarketsSC-Live 0.50 × 2 STARTRADERFinancial-Live 0.50 × 4 FusionMarketsAU-Live 0.50 × 2 FairForex-LIVE 0.67 × 3 CapitalXtend-MetaTrader5 1.00 × 2 ICTrading-MT5-4 1.06 × 1908 ICMarketsEU-MT5 1.12 × 1565 GFXSecurities-GFXSECURITIES 1.17 × 6 ScopeMarkets-Live 1.33 × 3 Exness-MT5Real24 1.50 × 2 RazeGlobalMarkets-Server 1.55 × 855 ICMarketsSC-MT5-2 1.55 × 25050 PUPrime-Live 1.57 × 35 ICMarketsSC-MT5 1.75 × 73035 ICMarketsEU-MT5-2 1.75 × 426 ICMarkets-MT5 1.79 × 13270 Darwinex-Live 2.09 × 343 PepperstoneUK-Live 2.30 × 959 169 plus...