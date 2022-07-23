SignauxSections
Michael Fuss

Longterm ICM

Michael Fuss
0 avis
Fiabilité
268 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2020 475%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 125
Bénéfice trades:
6 149 (75.68%)
Perte trades:
1 976 (24.32%)
Meilleure transaction:
1 970.81 EUR
Pire transaction:
-4 148.45 EUR
Bénéfice brut:
160 708.92 EUR (1 397 559 pips)
Perte brute:
-132 582.68 EUR (1 172 844 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (433.34 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
5 133.07 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
71.18%
Charge de dépôt maximale:
6.27%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.81
Longs trades:
4 055 (49.91%)
Courts trades:
4 070 (50.09%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
3.46 EUR
Bénéfice moyen:
26.14 EUR
Perte moyenne:
-67.10 EUR
Pertes consécutives maximales:
32 (-981.18 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9 779.63 EUR (7)
Croissance mensuelle:
3.19%
Prévision annuelle:
38.68%
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
113.78 EUR
Maximal:
15 521.51 EUR (37.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.60% (15 555.76 EUR)
Par fonds propres:
27.70% (14 394.05 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1843
NZDCAD 1056
AUDCAD 1001
AUDNZD 725
XAUUSD 582
GBPUSD 432
USDJPY 426
EURGBP 341
GBPCAD 295
USDCAD 191
EURJPY 138
EURCAD 125
NZDJPY 107
NZDUSD 103
AUDUSD 89
GBPJPY 77
EURAUD 57
EURNZD 55
XAUAUD 54
GBPAUD 50
XAUJPY 47
CHFJPY 44
USDNOK 39
USDCHF 38
DE40 32
AUDCHF 31
EURCHF 29
XAUEUR 23
CADCHF 22
GBPNZD 19
NZDCHF 18
AUDJPY 16
US30 12
US500 4
GBPCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 685
NZDCAD 12K
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 7.7K
XAUUSD 1.9K
GBPUSD 4.7K
USDJPY -5.7K
EURGBP 2.9K
GBPCAD 2.9K
USDCAD 1.8K
EURJPY 1.5K
EURCAD 321
NZDJPY -279
NZDUSD -640
AUDUSD 1K
GBPJPY -165
EURAUD -173
EURNZD -2.4K
XAUAUD 1.1K
GBPAUD 553
XAUJPY 522
CHFJPY 544
USDNOK -737
USDCHF 110
DE40 -504
AUDCHF 261
EURCHF 98
XAUEUR 462
CADCHF 1.3K
GBPNZD -2.3K
NZDCHF -62
AUDJPY 896
US30 219
US500 -117
GBPCHF 54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 30K
NZDCAD 46K
AUDCAD 65K
AUDNZD 36K
XAUUSD -22K
GBPUSD -8.3K
USDJPY -17K
EURGBP 20K
GBPCAD 71K
USDCAD 29K
EURJPY 10K
EURCAD 33K
NZDJPY -1.9K
NZDUSD -3.3K
AUDUSD 3.8K
GBPJPY 2.7K
EURAUD -8.1K
EURNZD -27K
XAUAUD 3.6K
GBPAUD 1.6K
XAUJPY 1.7K
CHFJPY 8.5K
USDNOK -58K
USDCHF 350
DE40 -11K
AUDCHF 2.4K
EURCHF 316
XAUEUR 978
CADCHF 1.4K
GBPNZD -14K
NZDCHF 227
AUDJPY 9.4K
US30 21K
US500 -2.9K
GBPCHF 158
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 970.81 EUR
Pire transaction: -4 148 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +433.34 EUR
Perte consécutive maximale: -981.18 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.33 × 3
FPMarketsSC-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.06 × 1908
ICMarketsEU-MT5
1.12 × 1565
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 855
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 25050
PUPrime-Live
1.57 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.75 × 73035
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
ICMarkets-MT5
1.79 × 13270
Darwinex-Live
2.09 × 343
PepperstoneUK-Live
2.30 × 959
169 plus...
Aucun avis
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 12:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Longterm ICM
999 USD par mois
475%
0
0
USD
43K
EUR
268
66%
8 125
75%
71%
1.21
3.46
EUR
28%
1:500
