İşlemler:
3 686
Kârla kapanan işlemler:
2 820 (76.50%)
Zararla kapanan işlemler:
866 (23.49%)
En iyi işlem:
692.43 EUR
En kötü işlem:
-2 135.78 EUR
Brüt kâr:
52 928.03 EUR (27 515 868 pips)
Brüt zarar:
-51 622.98 EUR (17 777 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
108 (2 180.08 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 695.22 EUR (21)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
133.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
18 gün
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
2 338 (63.43%)
Satış işlemleri:
1 348 (36.57%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.35 EUR
Ortalama kâr:
18.77 EUR
Ortalama zarar:
-59.61 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
86 (-13 941.44 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13 941.44 EUR (86)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.00%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 647.67 EUR
Maksimum:
16 771.04 EUR (95.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.49% (16 795.87 EUR)
Varlığa göre:
94.94% (12 928.58 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|352
|US500
|297
|DE40
|133
|USDJPY
|126
|GBPUSD
|121
|USDCHF
|114
|EURUSD
|104
|NVDA.NAS
|91
|MSFT.NAS
|67
|USTEC
|62
|AUDJPY
|61
|QQQ.NAS
|55
|AMD.NAS
|54
|BTCUSD
|54
|USDCAD
|54
|EURJPY
|52
|AAPL.NAS
|51
|CRM.NYSE
|50
|GBPJPY
|49
|EURGBP
|47
|CHFJPY
|46
|MVRS.NAS
|43
|AUDNZD
|42
|AUDUSD
|41
|PYPL.NAS
|40
|EURCHF
|40
|NZDJPY
|39
|EURNZD
|39
|NZDUSD
|38
|GBPAUD
|37
|CRWD.NAS
|36
|TSLA.NAS
|34
|GBPCHF
|34
|AUDCAD
|32
|GBPCAD
|32
|CADCHF
|31
|BNTX.NAS
|30
|NZDCAD
|30
|EURAUD
|30
|UNH.NYSE
|29
|AUDCHF
|29
|CADJPY
|29
|SBUX.NAS
|28
|EURCAD
|28
|NZDCHF
|26
|GBPNZD
|24
|AMZN.NAS
|23
|PLTR.NAS
|20
|GOOG.NAS
|19
|V.NYSE
|19
|MU.NAS
|18
|US30
|17
|TTD.NAS
|16
|ANET.NYSE
|15
|ALV.ETR
|15
|XPDUSD
|14
|BLK.NYSE
|14
|HOOD.NAS
|14
|USDSGD
|13
|EURSGD
|13
|SEDG.NAS
|13
|PANW.NYSE
|13
|COIN.NAS
|13
|ETHUSD
|12
|SAP.ETR
|12
|AVGO.NAS
|12
|ELF.NYSE
|11
|F40
|10
|MS.NYSE
|10
|ARKK.NYSE
|10
|GBPDKK
|10
|MDB.NAS
|10
|Cocoa_H2
|9
|IBM.NYSE
|9
|VIX_Q3
|9
|UBER.NYSE
|9
|RHM.ETR
|9
|LLY.NYSE
|8
|BRK-B.NYSE
|8
|USDPLN
|8
|USDDKK
|8
|MCD.NYSE
|8
|Cocoa_H3
|7
|FTNT.NAS
|7
|LULU.NAS
|7
|HD.NYSE
|6
|Cocoa_K2
|6
|EURPLN
|6
|EURHKD
|6
|DHR.NYSE
|6
|ASML.AMS
|6
|MUV2.ETR
|6
|BX.NYSE
|6
|DTE.NYSE
|5
|Coffee_H2
|5
|ATVI.NAS
|5
|JP225
|5
|CAT.NYSE
|5
|USDHKD
|5
|VIX_U3
|5
|ZS.NAS
|5
|BMW.ETR
|5
|MRK.ETR
|5
|MELI.NAS
|5
|AFRM.NAS
|5
|MC.PAR
|5
|ADBE.NAS
|4
|Cocoa_H4
|4
|Wheat_U4
|4
|Wheat_H5
|4
|Wheat_K5
|4
|TLT.NAS
|4
|FME.ETR
|4
|WTI_F2
|3
|XAGEUR
|3
|XAGUSD
|3
|ETSY.NAS
|3
|CPRT.NAS
|3
|USDZAR
|3
|CSCO.NAS
|3
|VRTX.NAS
|3
|SIE.ETR
|3
|XRPUSD
|3
|ABT.NYSE
|3
|CCL.NYSE
|3
|VIX_Z3
|3
|LRCX.NAS
|3
|SMHN.ETR
|3
|VKTX.NAS
|3
|STOXX50
|3
|DTE.ETR
|3
|KTOS.NAS
|3
|PM.NYSE
|2
|Coffee_K2
|2
|XLE.NYSE
|2
|ADSK.NAS
|2
|ZTS.NYSE
|2
|VLO.NYSE
|2
|Wheat_N3
|2
|USDTHB
|2
|PLTR.NYSE
|2
|CHFSGD
|2
|NKE.NYSE
|2
|US2000
|2
|NFLX.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|2
|FCEL.NAS
|2
|VYM.NYSE
|2
|JNJ.NYSE
|2
|CVX.NYSE
|2
|PEP.NAS
|2
|VIX_N4
|2
|INDY.NAS
|2
|BRO.NYSE
|2
|CL.NYSE
|2
|MDLZ.NAS
|2
|VIX_J5
|2
|AXON.NAS
|2
|GD.NYSE
|2
|XLV.NYSE
|2
|LMT.NYSE
|2
|RWE.ETR
|2
|DDOG.NAS
|2
|XTIUSD
|1
|Sugar_H2
|1
|Cocoa_U2
|1
|Cocoa_Z2
|1
|PSTG.NYSE
|1
|SCHW.NYSE
|1
|EURDKK
|1
|AMGN.NAS
|1
|GBPSGD
|1
|GBPNOK
|1
|DELL.NYSE
|1
|CCJ.NYSE
|1
|GRAB.NAS
|1
|ISRG.NAS
|1
|INTU.NAS
|1
|AEM.NYSE
|1
|FAST.NAS
|1
|KO.NYSE
|1
|RCL.NYSE
|1
|HK50
|1
|DIS.NYSE
|1
|THRY.NAS
|1
|VIX_F4
|1
|Cocoa_K4
|1
|PFE.NYSE
|1
|CNC.NYSE
|1
|SHOP.NYSE
|1
|UK100
|1
|VIX_Q4
|1
|Wheat_Z4
|1
|Corn_Z4
|1
|F.NYSE
|1
|GOLD.NYSE
|1
|UPST.NAS
|1
|VIX_Z4
|1
|CHINA50
|1
|CBK.ETR
|1
|D.NYSE
|1
|IAU.NYSE
|1
|LYFT.NAS
|1
|WBA.NAS
|1
|VIX_G5
|1
|BKNG.NAS
|1
|KR.NYSE
|1
|HNR1.ETR
|1
|FXI.NYSE
|1
|TXRH.NAS
|1
|GM.NYSE
|1
|RKLB.NAS
|1
|XLP.NYSE
|1
|WMT.NYSE
|1
|BA.LSE
|1
|AUS200
|1
|Wheat_N5
|1
|WCH.ETR
|1
|SRT.ETR
|1
|NOC.NYSE
|1
|XLY.NYSE
|1
|TDW.NYSE
|1
|URA.NYSE
|1
|BA.NYSE
|1
|MRVL.NAS
|1
|VONG.NAS
|1
|NOW.NYSE
|1
|SOLUSD
|1
|Wheat_U5
|1
|DASH.NAS
|1
|URBN.NAS
|1
|SHV.NAS
|1
|CVI.NYSE
|1
|DECK.NYSE
|1
|SOFI.NAS
|1
|GLW.NYSE
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|842
|US500
|-715
|DE40
|-133
|USDJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|142
|USDCHF
|-546
|EURUSD
|-147
|NVDA.NAS
|1.6K
|MSFT.NAS
|937
|USTEC
|-183
|AUDJPY
|-24
|QQQ.NAS
|448
|AMD.NAS
|320
|BTCUSD
|126
|USDCAD
|273
|EURJPY
|237
|AAPL.NAS
|245
|CRM.NYSE
|-722
|GBPJPY
|11
|EURGBP
|107
|CHFJPY
|-787
|MVRS.NAS
|428
|AUDNZD
|-128
|AUDUSD
|-184
|PYPL.NAS
|-1.8K
|EURCHF
|36
|NZDJPY
|42
|EURNZD
|192
|NZDUSD
|-2
|GBPAUD
|173
|CRWD.NAS
|66
|TSLA.NAS
|319
|GBPCHF
|-85
|AUDCAD
|72
|GBPCAD
|-220
|CADCHF
|-191
|BNTX.NAS
|155
|NZDCAD
|-58
|EURAUD
|224
|UNH.NYSE
|141
|AUDCHF
|112
|CADJPY
|97
|SBUX.NAS
|85
|EURCAD
|152
|NZDCHF
|59
|GBPNZD
|49
|AMZN.NAS
|334
|PLTR.NAS
|314
|GOOG.NAS
|285
|V.NYSE
|268
|MU.NAS
|-524
|US30
|71
|TTD.NAS
|-82
|ANET.NYSE
|210
|ALV.ETR
|79
|XPDUSD
|136
|BLK.NYSE
|198
|HOOD.NAS
|174
|USDSGD
|-127
|EURSGD
|-36
|SEDG.NAS
|-604
|PANW.NYSE
|635
|COIN.NAS
|215
|ETHUSD
|-49
|SAP.ETR
|293
|AVGO.NAS
|181
|ELF.NYSE
|-11
|F40
|125
|MS.NYSE
|-371
|ARKK.NYSE
|42
|GBPDKK
|-76
|MDB.NAS
|-177
|Cocoa_H2
|472
|IBM.NYSE
|161
|VIX_Q3
|157
|UBER.NYSE
|136
|RHM.ETR
|179
|LLY.NYSE
|296
|BRK-B.NYSE
|96
|USDPLN
|6
|USDDKK
|-51
|MCD.NYSE
|-22
|Cocoa_H3
|199
|FTNT.NAS
|-57
|LULU.NAS
|-27
|HD.NYSE
|44
|Cocoa_K2
|91
|EURPLN
|5
|EURHKD
|-6
|DHR.NYSE
|-42
|ASML.AMS
|115
|MUV2.ETR
|149
|BX.NYSE
|111
|DTE.NYSE
|10
|Coffee_H2
|77
|ATVI.NAS
|16
|JP225
|-15
|CAT.NYSE
|90
|USDHKD
|-6
|VIX_U3
|-90
|ZS.NAS
|72
|BMW.ETR
|-30
|MRK.ETR
|-22
|MELI.NAS
|75
|AFRM.NAS
|130
|MC.PAR
|-771
|ADBE.NAS
|34
|Cocoa_H4
|-897
|Wheat_U4
|-47
|Wheat_H5
|113
|Wheat_K5
|56
|TLT.NAS
|-16
|FME.ETR
|68
|WTI_F2
|-632
|XAGEUR
|10
|XAGUSD
|105
|ETSY.NAS
|-230
|CPRT.NAS
|-258
|USDZAR
|14
|CSCO.NAS
|-15
|VRTX.NAS
|7
|SIE.ETR
|25
|XRPUSD
|0
|ABT.NYSE
|0
|CCL.NYSE
|-27
|VIX_Z3
|-12
|LRCX.NAS
|19
|SMHN.ETR
|-41
|VKTX.NAS
|-73
|STOXX50
|45
|DTE.ETR
|18
|KTOS.NAS
|69
|PM.NYSE
|32
|Coffee_K2
|45
|XLE.NYSE
|53
|ADSK.NAS
|14
|ZTS.NYSE
|14
|VLO.NYSE
|33
|Wheat_N3
|26
|USDTHB
|6
|PLTR.NYSE
|51
|CHFSGD
|-112
|NKE.NYSE
|39
|US2000
|30
|NFLX.NAS
|-38
|ORCL.NYSE
|9
|FCEL.NAS
|-226
|VYM.NYSE
|-80
|JNJ.NYSE
|72
|CVX.NYSE
|72
|PEP.NAS
|0
|VIX_N4
|1
|INDY.NAS
|1
|BRO.NYSE
|11
|CL.NYSE
|-46
|MDLZ.NAS
|0
|VIX_J5
|38
|AXON.NAS
|59
|GD.NYSE
|1
|XLV.NYSE
|7
|LMT.NYSE
|-24
|RWE.ETR
|1
|DDOG.NAS
|47
|XTIUSD
|51
|Sugar_H2
|21
|Cocoa_U2
|-84
|Cocoa_Z2
|25
|PSTG.NYSE
|42
|SCHW.NYSE
|7
|EURDKK
|-1
|AMGN.NAS
|6
|GBPSGD
|-1
|GBPNOK
|2
|DELL.NYSE
|22
|CCJ.NYSE
|13
|GRAB.NAS
|10
|ISRG.NAS
|18
|INTU.NAS
|19
|AEM.NYSE
|4
|FAST.NAS
|6
|KO.NYSE
|3
|RCL.NYSE
|-23
|HK50
|-29
|DIS.NYSE
|-880
|THRY.NAS
|-10
|VIX_F4
|5
|Cocoa_K4
|137
|PFE.NYSE
|-2
|CNC.NYSE
|0
|SHOP.NYSE
|33
|UK100
|3
|VIX_Q4
|43
|Wheat_Z4
|131
|Corn_Z4
|-2
|F.NYSE
|-54
|GOLD.NYSE
|2
|UPST.NAS
|25
|VIX_Z4
|7
|CHINA50
|1
|CBK.ETR
|6
|D.NYSE
|-31
|IAU.NYSE
|-1
|LYFT.NAS
|-34
|WBA.NAS
|-18
|VIX_G5
|-4
|BKNG.NAS
|17
|KR.NYSE
|22
|HNR1.ETR
|30
|FXI.NYSE
|26
|TXRH.NAS
|8
|GM.NYSE
|7
|RKLB.NAS
|5
|XLP.NYSE
|-2
|WMT.NYSE
|5
|BA.LSE
|8
|AUS200
|2
|Wheat_N5
|8
|WCH.ETR
|-48
|SRT.ETR
|-82
|NOC.NYSE
|12
|XLY.NYSE
|-9
|TDW.NYSE
|-9
|URA.NYSE
|10
|BA.NYSE
|-10
|MRVL.NAS
|-3
|VONG.NAS
|9
|NOW.NYSE
|1
|SOLUSD
|19
|Wheat_U5
|-79
|DASH.NAS
|11
|URBN.NAS
|11
|SHV.NAS
|-2
|CVI.NYSE
|-20
|DECK.NYSE
|22
|SOFI.NAS
|18
|GLW.NYSE
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|39K
|US500
|209K
|DE40
|-205K
|USDJPY
|-42K
|GBPUSD
|5.3K
|USDCHF
|-42K
|EURUSD
|-6.7K
|NVDA.NAS
|172K
|MSFT.NAS
|33K
|USTEC
|-100K
|AUDJPY
|-12K
|QQQ.NAS
|20K
|AMD.NAS
|-33K
|BTCUSD
|6M
|USDCAD
|7.6K
|EURJPY
|10K
|AAPL.NAS
|-35K
|CRM.NYSE
|88K
|GBPJPY
|1.6K
|EURGBP
|3.7K
|CHFJPY
|-31K
|MVRS.NAS
|6.5K
|AUDNZD
|-176
|AUDUSD
|-4.1K
|PYPL.NAS
|-11K
|EURCHF
|-1K
|NZDJPY
|828
|EURNZD
|5.1K
|NZDUSD
|-384
|GBPAUD
|5.5K
|CRWD.NAS
|21K
|TSLA.NAS
|9.7K
|GBPCHF
|12
|AUDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|-4.1K
|CADCHF
|-394
|BNTX.NAS
|21K
|NZDCAD
|-175
|EURAUD
|5.9K
|UNH.NYSE
|16K
|AUDCHF
|2.2K
|CADJPY
|3.2K
|SBUX.NAS
|5.9K
|EURCAD
|3.8K
|NZDCHF
|1K
|GBPNZD
|506
|AMZN.NAS
|81K
|PLTR.NAS
|76K
|GOOG.NAS
|8.9K
|V.NYSE
|4.1K
|MU.NAS
|-3.9K
|US30
|89K
|TTD.NAS
|-1.4K
|ANET.NYSE
|40K
|ALV.ETR
|45K
|XPDUSD
|21K
|BLK.NYSE
|-21K
|HOOD.NAS
|53K
|USDSGD
|-2K
|EURSGD
|-193
|SEDG.NAS
|-12K
|PANW.NYSE
|88K
|COIN.NAS
|6.2K
|ETHUSD
|-50K
|SAP.ETR
|753K
|AVGO.NAS
|51K
|ELF.NYSE
|3.4K
|F40
|122K
|MS.NYSE
|-5.6K
|ARKK.NYSE
|19K
|GBPDKK
|-6.9K
|MDB.NAS
|-62K
|Cocoa_H2
|468
|IBM.NYSE
|3.1K
|VIX_Q3
|639
|UBER.NYSE
|3.3K
|RHM.ETR
|1.3M
|LLY.NYSE
|5.6K
|BRK-B.NYSE
|3.8K
|USDPLN
|6.4K
|USDDKK
|-4.7K
|MCD.NYSE
|-116
|Cocoa_H3
|185
|FTNT.NAS
|-2.1K
|LULU.NAS
|-53K
|HD.NYSE
|5K
|Cocoa_K2
|-86
|EURPLN
|10K
|EURHKD
|-127
|DHR.NYSE
|15K
|ASML.AMS
|1.2M
|MUV2.ETR
|100K
|BX.NYSE
|20K
|DTE.NYSE
|929
|Coffee_H2
|619
|ATVI.NAS
|6.7K
|JP225
|-390K
|CAT.NYSE
|18K
|USDHKD
|-387
|VIX_U3
|-267
|ZS.NAS
|52K
|BMW.ETR
|-508
|MRK.ETR
|-8.7K
|MELI.NAS
|12K
|AFRM.NAS
|23K
|MC.PAR
|-438K
|ADBE.NAS
|14K
|Cocoa_H4
|686
|Wheat_U4
|-1.1K
|Wheat_H5
|2.6K
|Wheat_K5
|1.3K
|TLT.NAS
|-199
|FME.ETR
|91K
|WTI_F2
|-628
|XAGEUR
|882
|XAGUSD
|5.2K
|ETSY.NAS
|-6.6K
|CPRT.NAS
|-4K
|USDZAR
|28K
|CSCO.NAS
|-208
|VRTX.NAS
|-194
|SIE.ETR
|-3.6K
|XRPUSD
|-5
|ABT.NYSE
|-841
|CCL.NYSE
|-1.3K
|VIX_Z3
|-229
|LRCX.NAS
|4.3K
|SMHN.ETR
|-90K
|VKTX.NAS
|-11K
|STOXX50
|40K
|DTE.ETR
|33K
|KTOS.NAS
|14K
|PM.NYSE
|927
|Coffee_K2
|-65
|XLE.NYSE
|1.3K
|ADSK.NAS
|8.7K
|ZTS.NYSE
|-79
|VLO.NYSE
|9.8K
|Wheat_N3
|608
|USDTHB
|11K
|PLTR.NYSE
|5.6K
|CHFSGD
|-3.3K
|NKE.NYSE
|703
|US2000
|3.1K
|NFLX.NAS
|-3.9K
|ORCL.NYSE
|330
|FCEL.NAS
|-13K
|VYM.NYSE
|-711
|JNJ.NYSE
|1.2K
|CVX.NYSE
|917
|PEP.NAS
|96
|VIX_N4
|16
|INDY.NAS
|-122
|BRO.NYSE
|7.3K
|CL.NYSE
|-6.3K
|MDLZ.NAS
|23
|VIX_J5
|801
|AXON.NAS
|5.7K
|GD.NYSE
|930
|XLV.NYSE
|2.3K
|LMT.NYSE
|-2.4K
|RWE.ETR
|1.1K
|DDOG.NAS
|10K
|XTIUSD
|100
|Sugar_H2
|20
|Cocoa_U2
|-76
|Cocoa_Z2
|22
|PSTG.NYSE
|3.8K
|SCHW.NYSE
|1.5K
|EURDKK
|-138
|AMGN.NAS
|2.5K
|GBPSGD
|-58
|GBPNOK
|1.5K
|DELL.NYSE
|3K
|CCJ.NYSE
|1.8K
|GRAB.NAS
|89
|ISRG.NAS
|547
|INTU.NAS
|4.8K
|AEM.NYSE
|820
|FAST.NAS
|2K
|KO.NYSE
|5.1K
|RCL.NYSE
|-2.8K
|HK50
|-176K
|DIS.NYSE
|-7.7K
|THRY.NAS
|-830
|VIX_F4
|33
|Cocoa_K4
|129
|PFE.NYSE
|-217
|CNC.NYSE
|-79
|SHOP.NYSE
|4.4K
|UK100
|2.7K
|VIX_Q4
|414
|Wheat_Z4
|3.2K
|Corn_Z4
|-37
|F.NYSE
|-2.1K
|GOLD.NYSE
|250
|UPST.NAS
|4.6K
|VIX_Z4
|109
|CHINA50
|2.3K
|CBK.ETR
|6.9K
|D.NYSE
|-3.6K
|IAU.NYSE
|-5.1K
|LYFT.NAS
|-500
|WBA.NAS
|-177
|VIX_G5
|-80
|BKNG.NAS
|8.3K
|KR.NYSE
|3K
|HNR1.ETR
|136K
|FXI.NYSE
|262
|TXRH.NAS
|258
|GM.NYSE
|750
|RKLB.NAS
|550
|XLP.NYSE
|-28
|WMT.NYSE
|125
|BA.LSE
|5.7K
|AUS200
|3.8K
|Wheat_N5
|204
|WCH.ETR
|-20K
|SRT.ETR
|-3.4K
|NOC.NYSE
|7.0K
|XLY.NYSE
|-4.2K
|TDW.NYSE
|-2.1K
|URA.NYSE
|349
|BA.NYSE
|-3.3K
|MRVL.NAS
|-799
|VONG.NAS
|1.8K
|NOW.NYSE
|4K
|SOLUSD
|214K
|Wheat_U5
|-2K
|DASH.NAS
|8.5K
|URBN.NAS
|2.1K
|SHV.NAS
|-90
|CVI.NYSE
|-2.5K
|DECK.NYSE
|756
|SOFI.NAS
|2.7K
|GLW.NYSE
|4.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +692.43 EUR
En kötü işlem: -2 136 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 86
Maksimum ardışık kâr: +2 180.08 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13 941.44 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
FivePercentOnline-Real
|0.25 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
MarketEquityInc-Live
|0.80 × 5
|
BullSphereInt-Online
|1.14 × 7
|
SCFMLimited-Live2
|1.28 × 18
|
ICMarkets-MT5
|1.47 × 31593
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.56 × 143
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
GoMarkets-Live
|1.90 × 107
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|2.03 × 108
|
ICMarketsSC-MT5
|2.17 × 23211
|
Exness-MT5Real3
|2.22 × 585
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.44 × 239
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.45 × 127
|
PrimeCodex-MT5
|2.52 × 262
|
FXView-Live
|2.55 × 11
|
Axiory-Live
|2.77 × 366
|
VantageFX-Live
|2.77 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.84 × 37
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. A high percentage of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
85%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
203
17%
3 686
76%
100%
1.02
0.35
EUR
EUR
95%
1:500