- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 682
Bénéfice trades:
2 816 (76.48%)
Perte trades:
866 (23.52%)
Meilleure transaction:
692.43 EUR
Pire transaction:
-2 135.78 EUR
Bénéfice brut:
52 917.30 EUR (27 509 619 pips)
Perte brute:
-51 622.98 EUR (17 777 697 pips)
Gains consécutifs maximales:
108 (2 180.08 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 695.22 EUR (21)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
133.73%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
18 jours
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
2 337 (63.47%)
Courts trades:
1 345 (36.53%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.35 EUR
Bénéfice moyen:
18.79 EUR
Perte moyenne:
-59.61 EUR
Pertes consécutives maximales:
86 (-13 941.44 EUR)
Perte consécutive maximale:
-13 941.44 EUR (86)
Croissance mensuelle:
-0.24%
Prévision annuelle:
-2.87%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 647.67 EUR
Maximal:
16 771.04 EUR (95.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.49% (16 795.87 EUR)
Par fonds propres:
94.94% (12 928.58 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|352
|US500
|297
|DE40
|130
|USDJPY
|126
|GBPUSD
|121
|USDCHF
|114
|EURUSD
|104
|NVDA.NAS
|91
|MSFT.NAS
|67
|USTEC
|62
|AUDJPY
|61
|QQQ.NAS
|55
|AMD.NAS
|54
|BTCUSD
|54
|USDCAD
|54
|EURJPY
|52
|AAPL.NAS
|51
|CRM.NYSE
|50
|GBPJPY
|49
|EURGBP
|47
|CHFJPY
|46
|MVRS.NAS
|43
|AUDNZD
|42
|AUDUSD
|41
|PYPL.NAS
|40
|EURCHF
|40
|NZDJPY
|39
|EURNZD
|39
|NZDUSD
|38
|GBPAUD
|37
|CRWD.NAS
|36
|TSLA.NAS
|34
|GBPCHF
|34
|AUDCAD
|32
|GBPCAD
|32
|CADCHF
|31
|BNTX.NAS
|30
|NZDCAD
|30
|EURAUD
|30
|UNH.NYSE
|29
|AUDCHF
|29
|CADJPY
|29
|SBUX.NAS
|28
|EURCAD
|28
|NZDCHF
|26
|GBPNZD
|24
|AMZN.NAS
|23
|PLTR.NAS
|20
|GOOG.NAS
|19
|V.NYSE
|19
|MU.NAS
|18
|US30
|17
|TTD.NAS
|16
|ANET.NYSE
|15
|ALV.ETR
|15
|XPDUSD
|14
|BLK.NYSE
|14
|HOOD.NAS
|14
|USDSGD
|13
|EURSGD
|13
|SEDG.NAS
|13
|PANW.NYSE
|13
|COIN.NAS
|13
|ETHUSD
|12
|SAP.ETR
|12
|AVGO.NAS
|12
|ELF.NYSE
|11
|F40
|10
|MS.NYSE
|10
|ARKK.NYSE
|10
|GBPDKK
|10
|MDB.NAS
|10
|Cocoa_H2
|9
|IBM.NYSE
|9
|VIX_Q3
|9
|UBER.NYSE
|9
|RHM.ETR
|9
|LLY.NYSE
|8
|BRK-B.NYSE
|8
|USDPLN
|8
|USDDKK
|8
|MCD.NYSE
|8
|Cocoa_H3
|7
|FTNT.NAS
|7
|LULU.NAS
|7
|HD.NYSE
|6
|Cocoa_K2
|6
|EURPLN
|6
|EURHKD
|6
|DHR.NYSE
|6
|ASML.AMS
|6
|MUV2.ETR
|6
|BX.NYSE
|6
|DTE.NYSE
|5
|Coffee_H2
|5
|ATVI.NAS
|5
|JP225
|5
|CAT.NYSE
|5
|USDHKD
|5
|VIX_U3
|5
|ZS.NAS
|5
|BMW.ETR
|5
|MRK.ETR
|5
|MELI.NAS
|5
|AFRM.NAS
|5
|MC.PAR
|5
|ADBE.NAS
|4
|Cocoa_H4
|4
|Wheat_U4
|4
|Wheat_H5
|4
|Wheat_K5
|4
|TLT.NAS
|4
|FME.ETR
|4
|WTI_F2
|3
|XAGEUR
|3
|XAGUSD
|3
|ETSY.NAS
|3
|CPRT.NAS
|3
|USDZAR
|3
|CSCO.NAS
|3
|VRTX.NAS
|3
|SIE.ETR
|3
|XRPUSD
|3
|ABT.NYSE
|3
|CCL.NYSE
|3
|VIX_Z3
|3
|LRCX.NAS
|3
|SMHN.ETR
|3
|VKTX.NAS
|3
|STOXX50
|3
|DTE.ETR
|3
|KTOS.NAS
|3
|PM.NYSE
|2
|Coffee_K2
|2
|XLE.NYSE
|2
|ADSK.NAS
|2
|ZTS.NYSE
|2
|VLO.NYSE
|2
|Wheat_N3
|2
|USDTHB
|2
|PLTR.NYSE
|2
|CHFSGD
|2
|NKE.NYSE
|2
|US2000
|2
|NFLX.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|2
|FCEL.NAS
|2
|VYM.NYSE
|2
|JNJ.NYSE
|2
|CVX.NYSE
|2
|PEP.NAS
|2
|VIX_N4
|2
|INDY.NAS
|2
|BRO.NYSE
|2
|CL.NYSE
|2
|MDLZ.NAS
|2
|VIX_J5
|2
|AXON.NAS
|2
|GD.NYSE
|2
|XLV.NYSE
|2
|LMT.NYSE
|2
|DDOG.NAS
|2
|XTIUSD
|1
|Sugar_H2
|1
|Cocoa_U2
|1
|Cocoa_Z2
|1
|PSTG.NYSE
|1
|SCHW.NYSE
|1
|EURDKK
|1
|AMGN.NAS
|1
|GBPSGD
|1
|GBPNOK
|1
|DELL.NYSE
|1
|CCJ.NYSE
|1
|GRAB.NAS
|1
|ISRG.NAS
|1
|INTU.NAS
|1
|AEM.NYSE
|1
|FAST.NAS
|1
|KO.NYSE
|1
|RCL.NYSE
|1
|HK50
|1
|DIS.NYSE
|1
|THRY.NAS
|1
|VIX_F4
|1
|Cocoa_K4
|1
|PFE.NYSE
|1
|CNC.NYSE
|1
|SHOP.NYSE
|1
|UK100
|1
|VIX_Q4
|1
|Wheat_Z4
|1
|Corn_Z4
|1
|F.NYSE
|1
|GOLD.NYSE
|1
|UPST.NAS
|1
|VIX_Z4
|1
|CHINA50
|1
|CBK.ETR
|1
|D.NYSE
|1
|IAU.NYSE
|1
|LYFT.NAS
|1
|WBA.NAS
|1
|VIX_G5
|1
|BKNG.NAS
|1
|KR.NYSE
|1
|HNR1.ETR
|1
|FXI.NYSE
|1
|TXRH.NAS
|1
|GM.NYSE
|1
|RKLB.NAS
|1
|XLP.NYSE
|1
|WMT.NYSE
|1
|BA.LSE
|1
|AUS200
|1
|Wheat_N5
|1
|RWE.ETR
|1
|WCH.ETR
|1
|SRT.ETR
|1
|NOC.NYSE
|1
|XLY.NYSE
|1
|TDW.NYSE
|1
|URA.NYSE
|1
|BA.NYSE
|1
|MRVL.NAS
|1
|VONG.NAS
|1
|NOW.NYSE
|1
|SOLUSD
|1
|Wheat_U5
|1
|DASH.NAS
|1
|URBN.NAS
|1
|SHV.NAS
|1
|CVI.NYSE
|1
|DECK.NYSE
|1
|SOFI.NAS
|1
|GLW.NYSE
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|842
|US500
|-715
|DE40
|-139
|USDJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|142
|USDCHF
|-546
|EURUSD
|-147
|NVDA.NAS
|1.6K
|MSFT.NAS
|937
|USTEC
|-183
|AUDJPY
|-24
|QQQ.NAS
|448
|AMD.NAS
|320
|BTCUSD
|126
|USDCAD
|273
|EURJPY
|237
|AAPL.NAS
|245
|CRM.NYSE
|-722
|GBPJPY
|11
|EURGBP
|107
|CHFJPY
|-787
|MVRS.NAS
|428
|AUDNZD
|-128
|AUDUSD
|-184
|PYPL.NAS
|-1.8K
|EURCHF
|36
|NZDJPY
|42
|EURNZD
|192
|NZDUSD
|-2
|GBPAUD
|173
|CRWD.NAS
|66
|TSLA.NAS
|319
|GBPCHF
|-85
|AUDCAD
|72
|GBPCAD
|-220
|CADCHF
|-191
|BNTX.NAS
|155
|NZDCAD
|-58
|EURAUD
|224
|UNH.NYSE
|141
|AUDCHF
|112
|CADJPY
|97
|SBUX.NAS
|85
|EURCAD
|152
|NZDCHF
|59
|GBPNZD
|49
|AMZN.NAS
|334
|PLTR.NAS
|314
|GOOG.NAS
|285
|V.NYSE
|268
|MU.NAS
|-524
|US30
|71
|TTD.NAS
|-82
|ANET.NYSE
|210
|ALV.ETR
|79
|XPDUSD
|136
|BLK.NYSE
|198
|HOOD.NAS
|174
|USDSGD
|-127
|EURSGD
|-36
|SEDG.NAS
|-604
|PANW.NYSE
|635
|COIN.NAS
|215
|ETHUSD
|-49
|SAP.ETR
|293
|AVGO.NAS
|181
|ELF.NYSE
|-11
|F40
|125
|MS.NYSE
|-371
|ARKK.NYSE
|42
|GBPDKK
|-76
|MDB.NAS
|-177
|Cocoa_H2
|472
|IBM.NYSE
|161
|VIX_Q3
|157
|UBER.NYSE
|136
|RHM.ETR
|179
|LLY.NYSE
|296
|BRK-B.NYSE
|96
|USDPLN
|6
|USDDKK
|-51
|MCD.NYSE
|-22
|Cocoa_H3
|199
|FTNT.NAS
|-57
|LULU.NAS
|-27
|HD.NYSE
|44
|Cocoa_K2
|91
|EURPLN
|5
|EURHKD
|-6
|DHR.NYSE
|-42
|ASML.AMS
|115
|MUV2.ETR
|149
|BX.NYSE
|111
|DTE.NYSE
|10
|Coffee_H2
|77
|ATVI.NAS
|16
|JP225
|-15
|CAT.NYSE
|90
|USDHKD
|-6
|VIX_U3
|-90
|ZS.NAS
|72
|BMW.ETR
|-30
|MRK.ETR
|-22
|MELI.NAS
|75
|AFRM.NAS
|130
|MC.PAR
|-771
|ADBE.NAS
|34
|Cocoa_H4
|-897
|Wheat_U4
|-47
|Wheat_H5
|113
|Wheat_K5
|56
|TLT.NAS
|-16
|FME.ETR
|68
|WTI_F2
|-632
|XAGEUR
|10
|XAGUSD
|105
|ETSY.NAS
|-230
|CPRT.NAS
|-258
|USDZAR
|14
|CSCO.NAS
|-15
|VRTX.NAS
|7
|SIE.ETR
|25
|XRPUSD
|0
|ABT.NYSE
|0
|CCL.NYSE
|-27
|VIX_Z3
|-12
|LRCX.NAS
|19
|SMHN.ETR
|-41
|VKTX.NAS
|-73
|STOXX50
|45
|DTE.ETR
|18
|KTOS.NAS
|69
|PM.NYSE
|32
|Coffee_K2
|45
|XLE.NYSE
|53
|ADSK.NAS
|14
|ZTS.NYSE
|14
|VLO.NYSE
|33
|Wheat_N3
|26
|USDTHB
|6
|PLTR.NYSE
|51
|CHFSGD
|-112
|NKE.NYSE
|39
|US2000
|30
|NFLX.NAS
|-38
|ORCL.NYSE
|9
|FCEL.NAS
|-226
|VYM.NYSE
|-80
|JNJ.NYSE
|72
|CVX.NYSE
|72
|PEP.NAS
|0
|VIX_N4
|1
|INDY.NAS
|1
|BRO.NYSE
|11
|CL.NYSE
|-46
|MDLZ.NAS
|0
|VIX_J5
|38
|AXON.NAS
|59
|GD.NYSE
|1
|XLV.NYSE
|7
|LMT.NYSE
|-24
|DDOG.NAS
|47
|XTIUSD
|51
|Sugar_H2
|21
|Cocoa_U2
|-84
|Cocoa_Z2
|25
|PSTG.NYSE
|42
|SCHW.NYSE
|7
|EURDKK
|-1
|AMGN.NAS
|6
|GBPSGD
|-1
|GBPNOK
|2
|DELL.NYSE
|22
|CCJ.NYSE
|13
|GRAB.NAS
|10
|ISRG.NAS
|18
|INTU.NAS
|19
|AEM.NYSE
|4
|FAST.NAS
|6
|KO.NYSE
|3
|RCL.NYSE
|-23
|HK50
|-29
|DIS.NYSE
|-880
|THRY.NAS
|-10
|VIX_F4
|5
|Cocoa_K4
|137
|PFE.NYSE
|-2
|CNC.NYSE
|0
|SHOP.NYSE
|33
|UK100
|3
|VIX_Q4
|43
|Wheat_Z4
|131
|Corn_Z4
|-2
|F.NYSE
|-54
|GOLD.NYSE
|2
|UPST.NAS
|25
|VIX_Z4
|7
|CHINA50
|1
|CBK.ETR
|6
|D.NYSE
|-31
|IAU.NYSE
|-1
|LYFT.NAS
|-34
|WBA.NAS
|-18
|VIX_G5
|-4
|BKNG.NAS
|17
|KR.NYSE
|22
|HNR1.ETR
|30
|FXI.NYSE
|26
|TXRH.NAS
|8
|GM.NYSE
|7
|RKLB.NAS
|5
|XLP.NYSE
|-2
|WMT.NYSE
|5
|BA.LSE
|8
|AUS200
|2
|Wheat_N5
|8
|RWE.ETR
|-6
|WCH.ETR
|-48
|SRT.ETR
|-82
|NOC.NYSE
|12
|XLY.NYSE
|-9
|TDW.NYSE
|-9
|URA.NYSE
|10
|BA.NYSE
|-10
|MRVL.NAS
|-3
|VONG.NAS
|9
|NOW.NYSE
|1
|SOLUSD
|19
|Wheat_U5
|-79
|DASH.NAS
|11
|URBN.NAS
|11
|SHV.NAS
|-2
|CVI.NYSE
|-20
|DECK.NYSE
|22
|SOFI.NAS
|18
|GLW.NYSE
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|39K
|US500
|209K
|DE40
|-210K
|USDJPY
|-42K
|GBPUSD
|5.3K
|USDCHF
|-42K
|EURUSD
|-6.7K
|NVDA.NAS
|172K
|MSFT.NAS
|33K
|USTEC
|-100K
|AUDJPY
|-12K
|QQQ.NAS
|20K
|AMD.NAS
|-33K
|BTCUSD
|6M
|USDCAD
|7.6K
|EURJPY
|10K
|AAPL.NAS
|-35K
|CRM.NYSE
|88K
|GBPJPY
|1.6K
|EURGBP
|3.7K
|CHFJPY
|-31K
|MVRS.NAS
|6.5K
|AUDNZD
|-176
|AUDUSD
|-4.1K
|PYPL.NAS
|-11K
|EURCHF
|-1K
|NZDJPY
|828
|EURNZD
|5.1K
|NZDUSD
|-384
|GBPAUD
|5.5K
|CRWD.NAS
|21K
|TSLA.NAS
|9.7K
|GBPCHF
|12
|AUDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|-4.1K
|CADCHF
|-394
|BNTX.NAS
|21K
|NZDCAD
|-175
|EURAUD
|5.9K
|UNH.NYSE
|16K
|AUDCHF
|2.2K
|CADJPY
|3.2K
|SBUX.NAS
|5.9K
|EURCAD
|3.8K
|NZDCHF
|1K
|GBPNZD
|506
|AMZN.NAS
|81K
|PLTR.NAS
|76K
|GOOG.NAS
|8.9K
|V.NYSE
|4.1K
|MU.NAS
|-3.9K
|US30
|89K
|TTD.NAS
|-1.4K
|ANET.NYSE
|40K
|ALV.ETR
|45K
|XPDUSD
|21K
|BLK.NYSE
|-21K
|HOOD.NAS
|53K
|USDSGD
|-2K
|EURSGD
|-193
|SEDG.NAS
|-12K
|PANW.NYSE
|88K
|COIN.NAS
|6.2K
|ETHUSD
|-50K
|SAP.ETR
|753K
|AVGO.NAS
|51K
|ELF.NYSE
|3.4K
|F40
|122K
|MS.NYSE
|-5.6K
|ARKK.NYSE
|19K
|GBPDKK
|-6.9K
|MDB.NAS
|-62K
|Cocoa_H2
|468
|IBM.NYSE
|3.1K
|VIX_Q3
|639
|UBER.NYSE
|3.3K
|RHM.ETR
|1.3M
|LLY.NYSE
|5.6K
|BRK-B.NYSE
|3.8K
|USDPLN
|6.4K
|USDDKK
|-4.7K
|MCD.NYSE
|-116
|Cocoa_H3
|185
|FTNT.NAS
|-2.1K
|LULU.NAS
|-53K
|HD.NYSE
|5K
|Cocoa_K2
|-86
|EURPLN
|10K
|EURHKD
|-127
|DHR.NYSE
|15K
|ASML.AMS
|1.2M
|MUV2.ETR
|100K
|BX.NYSE
|20K
|DTE.NYSE
|929
|Coffee_H2
|619
|ATVI.NAS
|6.7K
|JP225
|-390K
|CAT.NYSE
|18K
|USDHKD
|-387
|VIX_U3
|-267
|ZS.NAS
|52K
|BMW.ETR
|-508
|MRK.ETR
|-8.7K
|MELI.NAS
|12K
|AFRM.NAS
|23K
|MC.PAR
|-438K
|ADBE.NAS
|14K
|Cocoa_H4
|686
|Wheat_U4
|-1.1K
|Wheat_H5
|2.6K
|Wheat_K5
|1.3K
|TLT.NAS
|-199
|FME.ETR
|91K
|WTI_F2
|-628
|XAGEUR
|882
|XAGUSD
|5.2K
|ETSY.NAS
|-6.6K
|CPRT.NAS
|-4K
|USDZAR
|28K
|CSCO.NAS
|-208
|VRTX.NAS
|-194
|SIE.ETR
|-3.6K
|XRPUSD
|-5
|ABT.NYSE
|-841
|CCL.NYSE
|-1.3K
|VIX_Z3
|-229
|LRCX.NAS
|4.3K
|SMHN.ETR
|-90K
|VKTX.NAS
|-11K
|STOXX50
|40K
|DTE.ETR
|33K
|KTOS.NAS
|14K
|PM.NYSE
|927
|Coffee_K2
|-65
|XLE.NYSE
|1.3K
|ADSK.NAS
|8.7K
|ZTS.NYSE
|-79
|VLO.NYSE
|9.8K
|Wheat_N3
|608
|USDTHB
|11K
|PLTR.NYSE
|5.6K
|CHFSGD
|-3.3K
|NKE.NYSE
|703
|US2000
|3.1K
|NFLX.NAS
|-3.9K
|ORCL.NYSE
|330
|FCEL.NAS
|-13K
|VYM.NYSE
|-711
|JNJ.NYSE
|1.2K
|CVX.NYSE
|917
|PEP.NAS
|96
|VIX_N4
|16
|INDY.NAS
|-122
|BRO.NYSE
|7.3K
|CL.NYSE
|-6.3K
|MDLZ.NAS
|23
|VIX_J5
|801
|AXON.NAS
|5.7K
|GD.NYSE
|930
|XLV.NYSE
|2.3K
|LMT.NYSE
|-2.4K
|DDOG.NAS
|10K
|XTIUSD
|100
|Sugar_H2
|20
|Cocoa_U2
|-76
|Cocoa_Z2
|22
|PSTG.NYSE
|3.8K
|SCHW.NYSE
|1.5K
|EURDKK
|-138
|AMGN.NAS
|2.5K
|GBPSGD
|-58
|GBPNOK
|1.5K
|DELL.NYSE
|3K
|CCJ.NYSE
|1.8K
|GRAB.NAS
|89
|ISRG.NAS
|547
|INTU.NAS
|4.8K
|AEM.NYSE
|820
|FAST.NAS
|2K
|KO.NYSE
|5.1K
|RCL.NYSE
|-2.8K
|HK50
|-176K
|DIS.NYSE
|-7.7K
|THRY.NAS
|-830
|VIX_F4
|33
|Cocoa_K4
|129
|PFE.NYSE
|-217
|CNC.NYSE
|-79
|SHOP.NYSE
|4.4K
|UK100
|2.7K
|VIX_Q4
|414
|Wheat_Z4
|3.2K
|Corn_Z4
|-37
|F.NYSE
|-2.1K
|GOLD.NYSE
|250
|UPST.NAS
|4.6K
|VIX_Z4
|109
|CHINA50
|2.3K
|CBK.ETR
|6.9K
|D.NYSE
|-3.6K
|IAU.NYSE
|-5.1K
|LYFT.NAS
|-500
|WBA.NAS
|-177
|VIX_G5
|-80
|BKNG.NAS
|8.3K
|KR.NYSE
|3K
|HNR1.ETR
|136K
|FXI.NYSE
|262
|TXRH.NAS
|258
|GM.NYSE
|750
|RKLB.NAS
|550
|XLP.NYSE
|-28
|WMT.NYSE
|125
|BA.LSE
|5.7K
|AUS200
|3.8K
|Wheat_N5
|204
|RWE.ETR
|-519
|WCH.ETR
|-20K
|SRT.ETR
|-3.4K
|NOC.NYSE
|7.0K
|XLY.NYSE
|-4.2K
|TDW.NYSE
|-2.1K
|URA.NYSE
|349
|BA.NYSE
|-3.3K
|MRVL.NAS
|-799
|VONG.NAS
|1.8K
|NOW.NYSE
|4K
|SOLUSD
|214K
|Wheat_U5
|-2K
|DASH.NAS
|8.5K
|URBN.NAS
|2.1K
|SHV.NAS
|-90
|CVI.NYSE
|-2.5K
|DECK.NYSE
|756
|SOFI.NAS
|2.7K
|GLW.NYSE
|4.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +692.43 EUR
Pire transaction: -2 136 EUR
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 86
Bénéfice consécutif maximal: +2 180.08 EUR
Perte consécutive maximale: -13 941.44 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
FivePercentOnline-Real
|0.25 × 4
|
MarketEquityInc-Live
|0.80 × 5
|
BullSphereInt-Online
|1.14 × 7
|
SCFMLimited-Live2
|1.28 × 18
|
ICMarkets-MT5
|1.47 × 31593
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.56 × 143
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
GoMarkets-Live
|1.90 × 107
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|2.03 × 108
|
ICMarketsSC-MT5
|2.17 × 23211
|
Exness-MT5Real3
|2.22 × 585
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.44 × 239
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.45 × 127
|
PrimeCodex-MT5
|2.52 × 262
|
FXView-Live
|2.55 × 11
|
Axiory-Live
|2.77 × 366
|
VantageFX-Live
|2.77 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.84 × 37
|
Exness-MT5Real8
|2.84 × 721
150 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. A high percentage of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
85%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
202
17%
3 682
76%
100%
1.02
0.35
EUR
EUR
95%
1:500