- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 686
Profit Trade:
2 820 (76.50%)
Loss Trade:
866 (23.49%)
Best Trade:
692.43 EUR
Worst Trade:
-2 135.78 EUR
Profitto lordo:
52 928.03 EUR (27 515 868 pips)
Perdita lorda:
-51 622.98 EUR (17 777 697 pips)
Vincite massime consecutive:
108 (2 180.08 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 695.22 EUR (21)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
133.73%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 giorni
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
2 338 (63.43%)
Short Trade:
1 348 (36.57%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.35 EUR
Profitto medio:
18.77 EUR
Perdita media:
-59.61 EUR
Massime perdite consecutive:
86 (-13 941.44 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13 941.44 EUR (86)
Crescita mensile:
0.42%
Previsione annuale:
5.00%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 647.67 EUR
Massimale:
16 771.04 EUR (95.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.49% (16 795.87 EUR)
Per equità:
94.94% (12 928.58 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|352
|US500
|297
|DE40
|133
|USDJPY
|126
|GBPUSD
|121
|USDCHF
|114
|EURUSD
|104
|NVDA.NAS
|91
|MSFT.NAS
|67
|USTEC
|62
|AUDJPY
|61
|QQQ.NAS
|55
|AMD.NAS
|54
|BTCUSD
|54
|USDCAD
|54
|EURJPY
|52
|AAPL.NAS
|51
|CRM.NYSE
|50
|GBPJPY
|49
|EURGBP
|47
|CHFJPY
|46
|MVRS.NAS
|43
|AUDNZD
|42
|AUDUSD
|41
|PYPL.NAS
|40
|EURCHF
|40
|NZDJPY
|39
|EURNZD
|39
|NZDUSD
|38
|GBPAUD
|37
|CRWD.NAS
|36
|TSLA.NAS
|34
|GBPCHF
|34
|AUDCAD
|32
|GBPCAD
|32
|CADCHF
|31
|BNTX.NAS
|30
|NZDCAD
|30
|EURAUD
|30
|UNH.NYSE
|29
|AUDCHF
|29
|CADJPY
|29
|SBUX.NAS
|28
|EURCAD
|28
|NZDCHF
|26
|GBPNZD
|24
|AMZN.NAS
|23
|PLTR.NAS
|20
|GOOG.NAS
|19
|V.NYSE
|19
|MU.NAS
|18
|US30
|17
|TTD.NAS
|16
|ANET.NYSE
|15
|ALV.ETR
|15
|XPDUSD
|14
|BLK.NYSE
|14
|HOOD.NAS
|14
|USDSGD
|13
|EURSGD
|13
|SEDG.NAS
|13
|PANW.NYSE
|13
|COIN.NAS
|13
|ETHUSD
|12
|SAP.ETR
|12
|AVGO.NAS
|12
|ELF.NYSE
|11
|F40
|10
|MS.NYSE
|10
|ARKK.NYSE
|10
|GBPDKK
|10
|MDB.NAS
|10
|Cocoa_H2
|9
|IBM.NYSE
|9
|VIX_Q3
|9
|UBER.NYSE
|9
|RHM.ETR
|9
|LLY.NYSE
|8
|BRK-B.NYSE
|8
|USDPLN
|8
|USDDKK
|8
|MCD.NYSE
|8
|Cocoa_H3
|7
|FTNT.NAS
|7
|LULU.NAS
|7
|HD.NYSE
|6
|Cocoa_K2
|6
|EURPLN
|6
|EURHKD
|6
|DHR.NYSE
|6
|ASML.AMS
|6
|MUV2.ETR
|6
|BX.NYSE
|6
|DTE.NYSE
|5
|Coffee_H2
|5
|ATVI.NAS
|5
|JP225
|5
|CAT.NYSE
|5
|USDHKD
|5
|VIX_U3
|5
|ZS.NAS
|5
|BMW.ETR
|5
|MRK.ETR
|5
|MELI.NAS
|5
|AFRM.NAS
|5
|MC.PAR
|5
|ADBE.NAS
|4
|Cocoa_H4
|4
|Wheat_U4
|4
|Wheat_H5
|4
|Wheat_K5
|4
|TLT.NAS
|4
|FME.ETR
|4
|WTI_F2
|3
|XAGEUR
|3
|XAGUSD
|3
|ETSY.NAS
|3
|CPRT.NAS
|3
|USDZAR
|3
|CSCO.NAS
|3
|VRTX.NAS
|3
|SIE.ETR
|3
|XRPUSD
|3
|ABT.NYSE
|3
|CCL.NYSE
|3
|VIX_Z3
|3
|LRCX.NAS
|3
|SMHN.ETR
|3
|VKTX.NAS
|3
|STOXX50
|3
|DTE.ETR
|3
|KTOS.NAS
|3
|PM.NYSE
|2
|Coffee_K2
|2
|XLE.NYSE
|2
|ADSK.NAS
|2
|ZTS.NYSE
|2
|VLO.NYSE
|2
|Wheat_N3
|2
|USDTHB
|2
|PLTR.NYSE
|2
|CHFSGD
|2
|NKE.NYSE
|2
|US2000
|2
|NFLX.NAS
|2
|ORCL.NYSE
|2
|FCEL.NAS
|2
|VYM.NYSE
|2
|JNJ.NYSE
|2
|CVX.NYSE
|2
|PEP.NAS
|2
|VIX_N4
|2
|INDY.NAS
|2
|BRO.NYSE
|2
|CL.NYSE
|2
|MDLZ.NAS
|2
|VIX_J5
|2
|AXON.NAS
|2
|GD.NYSE
|2
|XLV.NYSE
|2
|LMT.NYSE
|2
|RWE.ETR
|2
|DDOG.NAS
|2
|XTIUSD
|1
|Sugar_H2
|1
|Cocoa_U2
|1
|Cocoa_Z2
|1
|PSTG.NYSE
|1
|SCHW.NYSE
|1
|EURDKK
|1
|AMGN.NAS
|1
|GBPSGD
|1
|GBPNOK
|1
|DELL.NYSE
|1
|CCJ.NYSE
|1
|GRAB.NAS
|1
|ISRG.NAS
|1
|INTU.NAS
|1
|AEM.NYSE
|1
|FAST.NAS
|1
|KO.NYSE
|1
|RCL.NYSE
|1
|HK50
|1
|DIS.NYSE
|1
|THRY.NAS
|1
|VIX_F4
|1
|Cocoa_K4
|1
|PFE.NYSE
|1
|CNC.NYSE
|1
|SHOP.NYSE
|1
|UK100
|1
|VIX_Q4
|1
|Wheat_Z4
|1
|Corn_Z4
|1
|F.NYSE
|1
|GOLD.NYSE
|1
|UPST.NAS
|1
|VIX_Z4
|1
|CHINA50
|1
|CBK.ETR
|1
|D.NYSE
|1
|IAU.NYSE
|1
|LYFT.NAS
|1
|WBA.NAS
|1
|VIX_G5
|1
|BKNG.NAS
|1
|KR.NYSE
|1
|HNR1.ETR
|1
|FXI.NYSE
|1
|TXRH.NAS
|1
|GM.NYSE
|1
|RKLB.NAS
|1
|XLP.NYSE
|1
|WMT.NYSE
|1
|BA.LSE
|1
|AUS200
|1
|Wheat_N5
|1
|WCH.ETR
|1
|SRT.ETR
|1
|NOC.NYSE
|1
|XLY.NYSE
|1
|TDW.NYSE
|1
|URA.NYSE
|1
|BA.NYSE
|1
|MRVL.NAS
|1
|VONG.NAS
|1
|NOW.NYSE
|1
|SOLUSD
|1
|Wheat_U5
|1
|DASH.NAS
|1
|URBN.NAS
|1
|SHV.NAS
|1
|CVI.NYSE
|1
|DECK.NYSE
|1
|SOFI.NAS
|1
|GLW.NYSE
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|842
|US500
|-715
|DE40
|-133
|USDJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|142
|USDCHF
|-546
|EURUSD
|-147
|NVDA.NAS
|1.6K
|MSFT.NAS
|937
|USTEC
|-183
|AUDJPY
|-24
|QQQ.NAS
|448
|AMD.NAS
|320
|BTCUSD
|126
|USDCAD
|273
|EURJPY
|237
|AAPL.NAS
|245
|CRM.NYSE
|-722
|GBPJPY
|11
|EURGBP
|107
|CHFJPY
|-787
|MVRS.NAS
|428
|AUDNZD
|-128
|AUDUSD
|-184
|PYPL.NAS
|-1.8K
|EURCHF
|36
|NZDJPY
|42
|EURNZD
|192
|NZDUSD
|-2
|GBPAUD
|173
|CRWD.NAS
|66
|TSLA.NAS
|319
|GBPCHF
|-85
|AUDCAD
|72
|GBPCAD
|-220
|CADCHF
|-191
|BNTX.NAS
|155
|NZDCAD
|-58
|EURAUD
|224
|UNH.NYSE
|141
|AUDCHF
|112
|CADJPY
|97
|SBUX.NAS
|85
|EURCAD
|152
|NZDCHF
|59
|GBPNZD
|49
|AMZN.NAS
|334
|PLTR.NAS
|314
|GOOG.NAS
|285
|V.NYSE
|268
|MU.NAS
|-524
|US30
|71
|TTD.NAS
|-82
|ANET.NYSE
|210
|ALV.ETR
|79
|XPDUSD
|136
|BLK.NYSE
|198
|HOOD.NAS
|174
|USDSGD
|-127
|EURSGD
|-36
|SEDG.NAS
|-604
|PANW.NYSE
|635
|COIN.NAS
|215
|ETHUSD
|-49
|SAP.ETR
|293
|AVGO.NAS
|181
|ELF.NYSE
|-11
|F40
|125
|MS.NYSE
|-371
|ARKK.NYSE
|42
|GBPDKK
|-76
|MDB.NAS
|-177
|Cocoa_H2
|472
|IBM.NYSE
|161
|VIX_Q3
|157
|UBER.NYSE
|136
|RHM.ETR
|179
|LLY.NYSE
|296
|BRK-B.NYSE
|96
|USDPLN
|6
|USDDKK
|-51
|MCD.NYSE
|-22
|Cocoa_H3
|199
|FTNT.NAS
|-57
|LULU.NAS
|-27
|HD.NYSE
|44
|Cocoa_K2
|91
|EURPLN
|5
|EURHKD
|-6
|DHR.NYSE
|-42
|ASML.AMS
|115
|MUV2.ETR
|149
|BX.NYSE
|111
|DTE.NYSE
|10
|Coffee_H2
|77
|ATVI.NAS
|16
|JP225
|-15
|CAT.NYSE
|90
|USDHKD
|-6
|VIX_U3
|-90
|ZS.NAS
|72
|BMW.ETR
|-30
|MRK.ETR
|-22
|MELI.NAS
|75
|AFRM.NAS
|130
|MC.PAR
|-771
|ADBE.NAS
|34
|Cocoa_H4
|-897
|Wheat_U4
|-47
|Wheat_H5
|113
|Wheat_K5
|56
|TLT.NAS
|-16
|FME.ETR
|68
|WTI_F2
|-632
|XAGEUR
|10
|XAGUSD
|105
|ETSY.NAS
|-230
|CPRT.NAS
|-258
|USDZAR
|14
|CSCO.NAS
|-15
|VRTX.NAS
|7
|SIE.ETR
|25
|XRPUSD
|0
|ABT.NYSE
|0
|CCL.NYSE
|-27
|VIX_Z3
|-12
|LRCX.NAS
|19
|SMHN.ETR
|-41
|VKTX.NAS
|-73
|STOXX50
|45
|DTE.ETR
|18
|KTOS.NAS
|69
|PM.NYSE
|32
|Coffee_K2
|45
|XLE.NYSE
|53
|ADSK.NAS
|14
|ZTS.NYSE
|14
|VLO.NYSE
|33
|Wheat_N3
|26
|USDTHB
|6
|PLTR.NYSE
|51
|CHFSGD
|-112
|NKE.NYSE
|39
|US2000
|30
|NFLX.NAS
|-38
|ORCL.NYSE
|9
|FCEL.NAS
|-226
|VYM.NYSE
|-80
|JNJ.NYSE
|72
|CVX.NYSE
|72
|PEP.NAS
|0
|VIX_N4
|1
|INDY.NAS
|1
|BRO.NYSE
|11
|CL.NYSE
|-46
|MDLZ.NAS
|0
|VIX_J5
|38
|AXON.NAS
|59
|GD.NYSE
|1
|XLV.NYSE
|7
|LMT.NYSE
|-24
|RWE.ETR
|1
|DDOG.NAS
|47
|XTIUSD
|51
|Sugar_H2
|21
|Cocoa_U2
|-84
|Cocoa_Z2
|25
|PSTG.NYSE
|42
|SCHW.NYSE
|7
|EURDKK
|-1
|AMGN.NAS
|6
|GBPSGD
|-1
|GBPNOK
|2
|DELL.NYSE
|22
|CCJ.NYSE
|13
|GRAB.NAS
|10
|ISRG.NAS
|18
|INTU.NAS
|19
|AEM.NYSE
|4
|FAST.NAS
|6
|KO.NYSE
|3
|RCL.NYSE
|-23
|HK50
|-29
|DIS.NYSE
|-880
|THRY.NAS
|-10
|VIX_F4
|5
|Cocoa_K4
|137
|PFE.NYSE
|-2
|CNC.NYSE
|0
|SHOP.NYSE
|33
|UK100
|3
|VIX_Q4
|43
|Wheat_Z4
|131
|Corn_Z4
|-2
|F.NYSE
|-54
|GOLD.NYSE
|2
|UPST.NAS
|25
|VIX_Z4
|7
|CHINA50
|1
|CBK.ETR
|6
|D.NYSE
|-31
|IAU.NYSE
|-1
|LYFT.NAS
|-34
|WBA.NAS
|-18
|VIX_G5
|-4
|BKNG.NAS
|17
|KR.NYSE
|22
|HNR1.ETR
|30
|FXI.NYSE
|26
|TXRH.NAS
|8
|GM.NYSE
|7
|RKLB.NAS
|5
|XLP.NYSE
|-2
|WMT.NYSE
|5
|BA.LSE
|8
|AUS200
|2
|Wheat_N5
|8
|WCH.ETR
|-48
|SRT.ETR
|-82
|NOC.NYSE
|12
|XLY.NYSE
|-9
|TDW.NYSE
|-9
|URA.NYSE
|10
|BA.NYSE
|-10
|MRVL.NAS
|-3
|VONG.NAS
|9
|NOW.NYSE
|1
|SOLUSD
|19
|Wheat_U5
|-79
|DASH.NAS
|11
|URBN.NAS
|11
|SHV.NAS
|-2
|CVI.NYSE
|-20
|DECK.NYSE
|22
|SOFI.NAS
|18
|GLW.NYSE
|13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|39K
|US500
|209K
|DE40
|-205K
|USDJPY
|-42K
|GBPUSD
|5.3K
|USDCHF
|-42K
|EURUSD
|-6.7K
|NVDA.NAS
|172K
|MSFT.NAS
|33K
|USTEC
|-100K
|AUDJPY
|-12K
|QQQ.NAS
|20K
|AMD.NAS
|-33K
|BTCUSD
|6M
|USDCAD
|7.6K
|EURJPY
|10K
|AAPL.NAS
|-35K
|CRM.NYSE
|88K
|GBPJPY
|1.6K
|EURGBP
|3.7K
|CHFJPY
|-31K
|MVRS.NAS
|6.5K
|AUDNZD
|-176
|AUDUSD
|-4.1K
|PYPL.NAS
|-11K
|EURCHF
|-1K
|NZDJPY
|828
|EURNZD
|5.1K
|NZDUSD
|-384
|GBPAUD
|5.5K
|CRWD.NAS
|21K
|TSLA.NAS
|9.7K
|GBPCHF
|12
|AUDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|-4.1K
|CADCHF
|-394
|BNTX.NAS
|21K
|NZDCAD
|-175
|EURAUD
|5.9K
|UNH.NYSE
|16K
|AUDCHF
|2.2K
|CADJPY
|3.2K
|SBUX.NAS
|5.9K
|EURCAD
|3.8K
|NZDCHF
|1K
|GBPNZD
|506
|AMZN.NAS
|81K
|PLTR.NAS
|76K
|GOOG.NAS
|8.9K
|V.NYSE
|4.1K
|MU.NAS
|-3.9K
|US30
|89K
|TTD.NAS
|-1.4K
|ANET.NYSE
|40K
|ALV.ETR
|45K
|XPDUSD
|21K
|BLK.NYSE
|-21K
|HOOD.NAS
|53K
|USDSGD
|-2K
|EURSGD
|-193
|SEDG.NAS
|-12K
|PANW.NYSE
|88K
|COIN.NAS
|6.2K
|ETHUSD
|-50K
|SAP.ETR
|753K
|AVGO.NAS
|51K
|ELF.NYSE
|3.4K
|F40
|122K
|MS.NYSE
|-5.6K
|ARKK.NYSE
|19K
|GBPDKK
|-6.9K
|MDB.NAS
|-62K
|Cocoa_H2
|468
|IBM.NYSE
|3.1K
|VIX_Q3
|639
|UBER.NYSE
|3.3K
|RHM.ETR
|1.3M
|LLY.NYSE
|5.6K
|BRK-B.NYSE
|3.8K
|USDPLN
|6.4K
|USDDKK
|-4.7K
|MCD.NYSE
|-116
|Cocoa_H3
|185
|FTNT.NAS
|-2.1K
|LULU.NAS
|-53K
|HD.NYSE
|5K
|Cocoa_K2
|-86
|EURPLN
|10K
|EURHKD
|-127
|DHR.NYSE
|15K
|ASML.AMS
|1.2M
|MUV2.ETR
|100K
|BX.NYSE
|20K
|DTE.NYSE
|929
|Coffee_H2
|619
|ATVI.NAS
|6.7K
|JP225
|-390K
|CAT.NYSE
|18K
|USDHKD
|-387
|VIX_U3
|-267
|ZS.NAS
|52K
|BMW.ETR
|-508
|MRK.ETR
|-8.7K
|MELI.NAS
|12K
|AFRM.NAS
|23K
|MC.PAR
|-438K
|ADBE.NAS
|14K
|Cocoa_H4
|686
|Wheat_U4
|-1.1K
|Wheat_H5
|2.6K
|Wheat_K5
|1.3K
|TLT.NAS
|-199
|FME.ETR
|91K
|WTI_F2
|-628
|XAGEUR
|882
|XAGUSD
|5.2K
|ETSY.NAS
|-6.6K
|CPRT.NAS
|-4K
|USDZAR
|28K
|CSCO.NAS
|-208
|VRTX.NAS
|-194
|SIE.ETR
|-3.6K
|XRPUSD
|-5
|ABT.NYSE
|-841
|CCL.NYSE
|-1.3K
|VIX_Z3
|-229
|LRCX.NAS
|4.3K
|SMHN.ETR
|-90K
|VKTX.NAS
|-11K
|STOXX50
|40K
|DTE.ETR
|33K
|KTOS.NAS
|14K
|PM.NYSE
|927
|Coffee_K2
|-65
|XLE.NYSE
|1.3K
|ADSK.NAS
|8.7K
|ZTS.NYSE
|-79
|VLO.NYSE
|9.8K
|Wheat_N3
|608
|USDTHB
|11K
|PLTR.NYSE
|5.6K
|CHFSGD
|-3.3K
|NKE.NYSE
|703
|US2000
|3.1K
|NFLX.NAS
|-3.9K
|ORCL.NYSE
|330
|FCEL.NAS
|-13K
|VYM.NYSE
|-711
|JNJ.NYSE
|1.2K
|CVX.NYSE
|917
|PEP.NAS
|96
|VIX_N4
|16
|INDY.NAS
|-122
|BRO.NYSE
|7.3K
|CL.NYSE
|-6.3K
|MDLZ.NAS
|23
|VIX_J5
|801
|AXON.NAS
|5.7K
|GD.NYSE
|930
|XLV.NYSE
|2.3K
|LMT.NYSE
|-2.4K
|RWE.ETR
|1.1K
|DDOG.NAS
|10K
|XTIUSD
|100
|Sugar_H2
|20
|Cocoa_U2
|-76
|Cocoa_Z2
|22
|PSTG.NYSE
|3.8K
|SCHW.NYSE
|1.5K
|EURDKK
|-138
|AMGN.NAS
|2.5K
|GBPSGD
|-58
|GBPNOK
|1.5K
|DELL.NYSE
|3K
|CCJ.NYSE
|1.8K
|GRAB.NAS
|89
|ISRG.NAS
|547
|INTU.NAS
|4.8K
|AEM.NYSE
|820
|FAST.NAS
|2K
|KO.NYSE
|5.1K
|RCL.NYSE
|-2.8K
|HK50
|-176K
|DIS.NYSE
|-7.7K
|THRY.NAS
|-830
|VIX_F4
|33
|Cocoa_K4
|129
|PFE.NYSE
|-217
|CNC.NYSE
|-79
|SHOP.NYSE
|4.4K
|UK100
|2.7K
|VIX_Q4
|414
|Wheat_Z4
|3.2K
|Corn_Z4
|-37
|F.NYSE
|-2.1K
|GOLD.NYSE
|250
|UPST.NAS
|4.6K
|VIX_Z4
|109
|CHINA50
|2.3K
|CBK.ETR
|6.9K
|D.NYSE
|-3.6K
|IAU.NYSE
|-5.1K
|LYFT.NAS
|-500
|WBA.NAS
|-177
|VIX_G5
|-80
|BKNG.NAS
|8.3K
|KR.NYSE
|3K
|HNR1.ETR
|136K
|FXI.NYSE
|262
|TXRH.NAS
|258
|GM.NYSE
|750
|RKLB.NAS
|550
|XLP.NYSE
|-28
|WMT.NYSE
|125
|BA.LSE
|5.7K
|AUS200
|3.8K
|Wheat_N5
|204
|WCH.ETR
|-20K
|SRT.ETR
|-3.4K
|NOC.NYSE
|7.0K
|XLY.NYSE
|-4.2K
|TDW.NYSE
|-2.1K
|URA.NYSE
|349
|BA.NYSE
|-3.3K
|MRVL.NAS
|-799
|VONG.NAS
|1.8K
|NOW.NYSE
|4K
|SOLUSD
|214K
|Wheat_U5
|-2K
|DASH.NAS
|8.5K
|URBN.NAS
|2.1K
|SHV.NAS
|-90
|CVI.NYSE
|-2.5K
|DECK.NYSE
|756
|SOFI.NAS
|2.7K
|GLW.NYSE
|4.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +692.43 EUR
Worst Trade: -2 136 EUR
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 86
Massimo profitto consecutivo: +2 180.08 EUR
Massima perdita consecutiva: -13 941.44 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
FivePercentOnline-Real
|0.25 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
MarketEquityInc-Live
|0.80 × 5
|
BullSphereInt-Online
|1.14 × 7
|
SCFMLimited-Live2
|1.28 × 18
|
ICMarkets-MT5
|1.47 × 31593
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.56 × 143
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
GoMarkets-Live
|1.90 × 107
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|2.03 × 108
|
ICMarketsSC-MT5
|2.17 × 23211
|
Exness-MT5Real3
|2.22 × 585
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.44 × 239
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.45 × 127
|
PrimeCodex-MT5
|2.52 × 262
|
FXView-Live
|2.55 × 11
|
Axiory-Live
|2.77 × 366
|
VantageFX-Live
|2.77 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.84 × 37
151 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. A high percentage of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
85%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
203
17%
3 686
76%
100%
1.02
0.35
EUR
EUR
95%
1:500