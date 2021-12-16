SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Chuas MT5 ICM trading 2
Chuas Financial Programming Ltd.

Chuas MT5 ICM trading 2

Chuas Financial Programming Ltd.
0 recensioni
Affidabilità
203 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 85%
ICMarkets-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 686
Profit Trade:
2 820 (76.50%)
Loss Trade:
866 (23.49%)
Best Trade:
692.43 EUR
Worst Trade:
-2 135.78 EUR
Profitto lordo:
52 928.03 EUR (27 515 868 pips)
Perdita lorda:
-51 622.98 EUR (17 777 697 pips)
Vincite massime consecutive:
108 (2 180.08 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 695.22 EUR (21)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
133.73%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 giorni
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
2 338 (63.43%)
Short Trade:
1 348 (36.57%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.35 EUR
Profitto medio:
18.77 EUR
Perdita media:
-59.61 EUR
Massime perdite consecutive:
86 (-13 941.44 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13 941.44 EUR (86)
Crescita mensile:
0.42%
Previsione annuale:
5.00%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 647.67 EUR
Massimale:
16 771.04 EUR (95.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.49% (16 795.87 EUR)
Per equità:
94.94% (12 928.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 352
US500 297
DE40 133
USDJPY 126
GBPUSD 121
USDCHF 114
EURUSD 104
NVDA.NAS 91
MSFT.NAS 67
USTEC 62
AUDJPY 61
QQQ.NAS 55
AMD.NAS 54
BTCUSD 54
USDCAD 54
EURJPY 52
AAPL.NAS 51
CRM.NYSE 50
GBPJPY 49
EURGBP 47
CHFJPY 46
MVRS.NAS 43
AUDNZD 42
AUDUSD 41
PYPL.NAS 40
EURCHF 40
NZDJPY 39
EURNZD 39
NZDUSD 38
GBPAUD 37
CRWD.NAS 36
TSLA.NAS 34
GBPCHF 34
AUDCAD 32
GBPCAD 32
CADCHF 31
BNTX.NAS 30
NZDCAD 30
EURAUD 30
UNH.NYSE 29
AUDCHF 29
CADJPY 29
SBUX.NAS 28
EURCAD 28
NZDCHF 26
GBPNZD 24
AMZN.NAS 23
PLTR.NAS 20
GOOG.NAS 19
V.NYSE 19
MU.NAS 18
US30 17
TTD.NAS 16
ANET.NYSE 15
ALV.ETR 15
XPDUSD 14
BLK.NYSE 14
HOOD.NAS 14
USDSGD 13
EURSGD 13
SEDG.NAS 13
PANW.NYSE 13
COIN.NAS 13
ETHUSD 12
SAP.ETR 12
AVGO.NAS 12
ELF.NYSE 11
F40 10
MS.NYSE 10
ARKK.NYSE 10
GBPDKK 10
MDB.NAS 10
Cocoa_H2 9
IBM.NYSE 9
VIX_Q3 9
UBER.NYSE 9
RHM.ETR 9
LLY.NYSE 8
BRK-B.NYSE 8
USDPLN 8
USDDKK 8
MCD.NYSE 8
Cocoa_H3 7
FTNT.NAS 7
LULU.NAS 7
HD.NYSE 6
Cocoa_K2 6
EURPLN 6
EURHKD 6
DHR.NYSE 6
ASML.AMS 6
MUV2.ETR 6
BX.NYSE 6
DTE.NYSE 5
Coffee_H2 5
ATVI.NAS 5
JP225 5
CAT.NYSE 5
USDHKD 5
VIX_U3 5
ZS.NAS 5
BMW.ETR 5
MRK.ETR 5
MELI.NAS 5
AFRM.NAS 5
MC.PAR 5
ADBE.NAS 4
Cocoa_H4 4
Wheat_U4 4
Wheat_H5 4
Wheat_K5 4
TLT.NAS 4
FME.ETR 4
WTI_F2 3
XAGEUR 3
XAGUSD 3
ETSY.NAS 3
CPRT.NAS 3
USDZAR 3
CSCO.NAS 3
VRTX.NAS 3
SIE.ETR 3
XRPUSD 3
ABT.NYSE 3
CCL.NYSE 3
VIX_Z3 3
LRCX.NAS 3
SMHN.ETR 3
VKTX.NAS 3
STOXX50 3
DTE.ETR 3
KTOS.NAS 3
PM.NYSE 2
Coffee_K2 2
XLE.NYSE 2
ADSK.NAS 2
ZTS.NYSE 2
VLO.NYSE 2
Wheat_N3 2
USDTHB 2
PLTR.NYSE 2
CHFSGD 2
NKE.NYSE 2
US2000 2
NFLX.NAS 2
ORCL.NYSE 2
FCEL.NAS 2
VYM.NYSE 2
JNJ.NYSE 2
CVX.NYSE 2
PEP.NAS 2
VIX_N4 2
INDY.NAS 2
BRO.NYSE 2
CL.NYSE 2
MDLZ.NAS 2
VIX_J5 2
AXON.NAS 2
GD.NYSE 2
XLV.NYSE 2
LMT.NYSE 2
RWE.ETR 2
DDOG.NAS 2
XTIUSD 1
Sugar_H2 1
Cocoa_U2 1
Cocoa_Z2 1
PSTG.NYSE 1
SCHW.NYSE 1
EURDKK 1
AMGN.NAS 1
GBPSGD 1
GBPNOK 1
DELL.NYSE 1
CCJ.NYSE 1
GRAB.NAS 1
ISRG.NAS 1
INTU.NAS 1
AEM.NYSE 1
FAST.NAS 1
KO.NYSE 1
RCL.NYSE 1
HK50 1
DIS.NYSE 1
THRY.NAS 1
VIX_F4 1
Cocoa_K4 1
PFE.NYSE 1
CNC.NYSE 1
SHOP.NYSE 1
UK100 1
VIX_Q4 1
Wheat_Z4 1
Corn_Z4 1
F.NYSE 1
GOLD.NYSE 1
UPST.NAS 1
VIX_Z4 1
CHINA50 1
CBK.ETR 1
D.NYSE 1
IAU.NYSE 1
LYFT.NAS 1
WBA.NAS 1
VIX_G5 1
BKNG.NAS 1
KR.NYSE 1
HNR1.ETR 1
FXI.NYSE 1
TXRH.NAS 1
GM.NYSE 1
RKLB.NAS 1
XLP.NYSE 1
WMT.NYSE 1
BA.LSE 1
AUS200 1
Wheat_N5 1
WCH.ETR 1
SRT.ETR 1
NOC.NYSE 1
XLY.NYSE 1
TDW.NYSE 1
URA.NYSE 1
BA.NYSE 1
MRVL.NAS 1
VONG.NAS 1
NOW.NYSE 1
SOLUSD 1
Wheat_U5 1
DASH.NAS 1
URBN.NAS 1
SHV.NAS 1
CVI.NYSE 1
DECK.NYSE 1
SOFI.NAS 1
GLW.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 842
US500 -715
DE40 -133
USDJPY -1.2K
GBPUSD 142
USDCHF -546
EURUSD -147
NVDA.NAS 1.6K
MSFT.NAS 937
USTEC -183
AUDJPY -24
QQQ.NAS 448
AMD.NAS 320
BTCUSD 126
USDCAD 273
EURJPY 237
AAPL.NAS 245
CRM.NYSE -722
GBPJPY 11
EURGBP 107
CHFJPY -787
MVRS.NAS 428
AUDNZD -128
AUDUSD -184
PYPL.NAS -1.8K
EURCHF 36
NZDJPY 42
EURNZD 192
NZDUSD -2
GBPAUD 173
CRWD.NAS 66
TSLA.NAS 319
GBPCHF -85
AUDCAD 72
GBPCAD -220
CADCHF -191
BNTX.NAS 155
NZDCAD -58
EURAUD 224
UNH.NYSE 141
AUDCHF 112
CADJPY 97
SBUX.NAS 85
EURCAD 152
NZDCHF 59
GBPNZD 49
AMZN.NAS 334
PLTR.NAS 314
GOOG.NAS 285
V.NYSE 268
MU.NAS -524
US30 71
TTD.NAS -82
ANET.NYSE 210
ALV.ETR 79
XPDUSD 136
BLK.NYSE 198
HOOD.NAS 174
USDSGD -127
EURSGD -36
SEDG.NAS -604
PANW.NYSE 635
COIN.NAS 215
ETHUSD -49
SAP.ETR 293
AVGO.NAS 181
ELF.NYSE -11
F40 125
MS.NYSE -371
ARKK.NYSE 42
GBPDKK -76
MDB.NAS -177
Cocoa_H2 472
IBM.NYSE 161
VIX_Q3 157
UBER.NYSE 136
RHM.ETR 179
LLY.NYSE 296
BRK-B.NYSE 96
USDPLN 6
USDDKK -51
MCD.NYSE -22
Cocoa_H3 199
FTNT.NAS -57
LULU.NAS -27
HD.NYSE 44
Cocoa_K2 91
EURPLN 5
EURHKD -6
DHR.NYSE -42
ASML.AMS 115
MUV2.ETR 149
BX.NYSE 111
DTE.NYSE 10
Coffee_H2 77
ATVI.NAS 16
JP225 -15
CAT.NYSE 90
USDHKD -6
VIX_U3 -90
ZS.NAS 72
BMW.ETR -30
MRK.ETR -22
MELI.NAS 75
AFRM.NAS 130
MC.PAR -771
ADBE.NAS 34
Cocoa_H4 -897
Wheat_U4 -47
Wheat_H5 113
Wheat_K5 56
TLT.NAS -16
FME.ETR 68
WTI_F2 -632
XAGEUR 10
XAGUSD 105
ETSY.NAS -230
CPRT.NAS -258
USDZAR 14
CSCO.NAS -15
VRTX.NAS 7
SIE.ETR 25
XRPUSD 0
ABT.NYSE 0
CCL.NYSE -27
VIX_Z3 -12
LRCX.NAS 19
SMHN.ETR -41
VKTX.NAS -73
STOXX50 45
DTE.ETR 18
KTOS.NAS 69
PM.NYSE 32
Coffee_K2 45
XLE.NYSE 53
ADSK.NAS 14
ZTS.NYSE 14
VLO.NYSE 33
Wheat_N3 26
USDTHB 6
PLTR.NYSE 51
CHFSGD -112
NKE.NYSE 39
US2000 30
NFLX.NAS -38
ORCL.NYSE 9
FCEL.NAS -226
VYM.NYSE -80
JNJ.NYSE 72
CVX.NYSE 72
PEP.NAS 0
VIX_N4 1
INDY.NAS 1
BRO.NYSE 11
CL.NYSE -46
MDLZ.NAS 0
VIX_J5 38
AXON.NAS 59
GD.NYSE 1
XLV.NYSE 7
LMT.NYSE -24
RWE.ETR 1
DDOG.NAS 47
XTIUSD 51
Sugar_H2 21
Cocoa_U2 -84
Cocoa_Z2 25
PSTG.NYSE 42
SCHW.NYSE 7
EURDKK -1
AMGN.NAS 6
GBPSGD -1
GBPNOK 2
DELL.NYSE 22
CCJ.NYSE 13
GRAB.NAS 10
ISRG.NAS 18
INTU.NAS 19
AEM.NYSE 4
FAST.NAS 6
KO.NYSE 3
RCL.NYSE -23
HK50 -29
DIS.NYSE -880
THRY.NAS -10
VIX_F4 5
Cocoa_K4 137
PFE.NYSE -2
CNC.NYSE 0
SHOP.NYSE 33
UK100 3
VIX_Q4 43
Wheat_Z4 131
Corn_Z4 -2
F.NYSE -54
GOLD.NYSE 2
UPST.NAS 25
VIX_Z4 7
CHINA50 1
CBK.ETR 6
D.NYSE -31
IAU.NYSE -1
LYFT.NAS -34
WBA.NAS -18
VIX_G5 -4
BKNG.NAS 17
KR.NYSE 22
HNR1.ETR 30
FXI.NYSE 26
TXRH.NAS 8
GM.NYSE 7
RKLB.NAS 5
XLP.NYSE -2
WMT.NYSE 5
BA.LSE 8
AUS200 2
Wheat_N5 8
WCH.ETR -48
SRT.ETR -82
NOC.NYSE 12
XLY.NYSE -9
TDW.NYSE -9
URA.NYSE 10
BA.NYSE -10
MRVL.NAS -3
VONG.NAS 9
NOW.NYSE 1
SOLUSD 19
Wheat_U5 -79
DASH.NAS 11
URBN.NAS 11
SHV.NAS -2
CVI.NYSE -20
DECK.NYSE 22
SOFI.NAS 18
GLW.NYSE 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 39K
US500 209K
DE40 -205K
USDJPY -42K
GBPUSD 5.3K
USDCHF -42K
EURUSD -6.7K
NVDA.NAS 172K
MSFT.NAS 33K
USTEC -100K
AUDJPY -12K
QQQ.NAS 20K
AMD.NAS -33K
BTCUSD 6M
USDCAD 7.6K
EURJPY 10K
AAPL.NAS -35K
CRM.NYSE 88K
GBPJPY 1.6K
EURGBP 3.7K
CHFJPY -31K
MVRS.NAS 6.5K
AUDNZD -176
AUDUSD -4.1K
PYPL.NAS -11K
EURCHF -1K
NZDJPY 828
EURNZD 5.1K
NZDUSD -384
GBPAUD 5.5K
CRWD.NAS 21K
TSLA.NAS 9.7K
GBPCHF 12
AUDCAD 2.5K
GBPCAD -4.1K
CADCHF -394
BNTX.NAS 21K
NZDCAD -175
EURAUD 5.9K
UNH.NYSE 16K
AUDCHF 2.2K
CADJPY 3.2K
SBUX.NAS 5.9K
EURCAD 3.8K
NZDCHF 1K
GBPNZD 506
AMZN.NAS 81K
PLTR.NAS 76K
GOOG.NAS 8.9K
V.NYSE 4.1K
MU.NAS -3.9K
US30 89K
TTD.NAS -1.4K
ANET.NYSE 40K
ALV.ETR 45K
XPDUSD 21K
BLK.NYSE -21K
HOOD.NAS 53K
USDSGD -2K
EURSGD -193
SEDG.NAS -12K
PANW.NYSE 88K
COIN.NAS 6.2K
ETHUSD -50K
SAP.ETR 753K
AVGO.NAS 51K
ELF.NYSE 3.4K
F40 122K
MS.NYSE -5.6K
ARKK.NYSE 19K
GBPDKK -6.9K
MDB.NAS -62K
Cocoa_H2 468
IBM.NYSE 3.1K
VIX_Q3 639
UBER.NYSE 3.3K
RHM.ETR 1.3M
LLY.NYSE 5.6K
BRK-B.NYSE 3.8K
USDPLN 6.4K
USDDKK -4.7K
MCD.NYSE -116
Cocoa_H3 185
FTNT.NAS -2.1K
LULU.NAS -53K
HD.NYSE 5K
Cocoa_K2 -86
EURPLN 10K
EURHKD -127
DHR.NYSE 15K
ASML.AMS 1.2M
MUV2.ETR 100K
BX.NYSE 20K
DTE.NYSE 929
Coffee_H2 619
ATVI.NAS 6.7K
JP225 -390K
CAT.NYSE 18K
USDHKD -387
VIX_U3 -267
ZS.NAS 52K
BMW.ETR -508
MRK.ETR -8.7K
MELI.NAS 12K
AFRM.NAS 23K
MC.PAR -438K
ADBE.NAS 14K
Cocoa_H4 686
Wheat_U4 -1.1K
Wheat_H5 2.6K
Wheat_K5 1.3K
TLT.NAS -199
FME.ETR 91K
WTI_F2 -628
XAGEUR 882
XAGUSD 5.2K
ETSY.NAS -6.6K
CPRT.NAS -4K
USDZAR 28K
CSCO.NAS -208
VRTX.NAS -194
SIE.ETR -3.6K
XRPUSD -5
ABT.NYSE -841
CCL.NYSE -1.3K
VIX_Z3 -229
LRCX.NAS 4.3K
SMHN.ETR -90K
VKTX.NAS -11K
STOXX50 40K
DTE.ETR 33K
KTOS.NAS 14K
PM.NYSE 927
Coffee_K2 -65
XLE.NYSE 1.3K
ADSK.NAS 8.7K
ZTS.NYSE -79
VLO.NYSE 9.8K
Wheat_N3 608
USDTHB 11K
PLTR.NYSE 5.6K
CHFSGD -3.3K
NKE.NYSE 703
US2000 3.1K
NFLX.NAS -3.9K
ORCL.NYSE 330
FCEL.NAS -13K
VYM.NYSE -711
JNJ.NYSE 1.2K
CVX.NYSE 917
PEP.NAS 96
VIX_N4 16
INDY.NAS -122
BRO.NYSE 7.3K
CL.NYSE -6.3K
MDLZ.NAS 23
VIX_J5 801
AXON.NAS 5.7K
GD.NYSE 930
XLV.NYSE 2.3K
LMT.NYSE -2.4K
RWE.ETR 1.1K
DDOG.NAS 10K
XTIUSD 100
Sugar_H2 20
Cocoa_U2 -76
Cocoa_Z2 22
PSTG.NYSE 3.8K
SCHW.NYSE 1.5K
EURDKK -138
AMGN.NAS 2.5K
GBPSGD -58
GBPNOK 1.5K
DELL.NYSE 3K
CCJ.NYSE 1.8K
GRAB.NAS 89
ISRG.NAS 547
INTU.NAS 4.8K
AEM.NYSE 820
FAST.NAS 2K
KO.NYSE 5.1K
RCL.NYSE -2.8K
HK50 -176K
DIS.NYSE -7.7K
THRY.NAS -830
VIX_F4 33
Cocoa_K4 129
PFE.NYSE -217
CNC.NYSE -79
SHOP.NYSE 4.4K
UK100 2.7K
VIX_Q4 414
Wheat_Z4 3.2K
Corn_Z4 -37
F.NYSE -2.1K
GOLD.NYSE 250
UPST.NAS 4.6K
VIX_Z4 109
CHINA50 2.3K
CBK.ETR 6.9K
D.NYSE -3.6K
IAU.NYSE -5.1K
LYFT.NAS -500
WBA.NAS -177
VIX_G5 -80
BKNG.NAS 8.3K
KR.NYSE 3K
HNR1.ETR 136K
FXI.NYSE 262
TXRH.NAS 258
GM.NYSE 750
RKLB.NAS 550
XLP.NYSE -28
WMT.NYSE 125
BA.LSE 5.7K
AUS200 3.8K
Wheat_N5 204
WCH.ETR -20K
SRT.ETR -3.4K
NOC.NYSE 7.0K
XLY.NYSE -4.2K
TDW.NYSE -2.1K
URA.NYSE 349
BA.NYSE -3.3K
MRVL.NAS -799
VONG.NAS 1.8K
NOW.NYSE 4K
SOLUSD 214K
Wheat_U5 -2K
DASH.NAS 8.5K
URBN.NAS 2.1K
SHV.NAS -90
CVI.NYSE -2.5K
DECK.NYSE 756
SOFI.NAS 2.7K
GLW.NYSE 4.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +692.43 EUR
Worst Trade: -2 136 EUR
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 86
Massimo profitto consecutivo: +2 180.08 EUR
Massima perdita consecutiva: -13 941.44 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FivePercentOnline-Real
0.25 × 4
OxSecurities-Live
0.80 × 5
MarketEquityInc-Live
0.80 × 5
BullSphereInt-Online
1.14 × 7
SCFMLimited-Live2
1.28 × 18
ICMarkets-MT5
1.47 × 31593
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.56 × 143
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
GoMarkets-Live
1.90 × 107
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
Exness-MT5Real12
2.03 × 108
ICMarketsSC-MT5
2.17 × 23211
Exness-MT5Real3
2.22 × 585
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
FusionMarkets-Live
2.44 × 239
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.45 × 127
PrimeCodex-MT5
2.52 × 262
FXView-Live
2.55 × 11
Axiory-Live
2.77 × 366
VantageFX-Live
2.77 × 22
FusionMarkets-Demo
2.84 × 37
151 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati


Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.  A high percentage of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.


Non ci sono recensioni
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.08 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 22:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 15:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 20:57
No swaps are charged on the signal account
2025.02.17 09:58
No swaps are charged
2025.02.17 09:58
No swaps are charged
2024.11.18 22:16
No swaps are charged on the signal account
2024.09.18 13:01
No swaps are charged
2024.09.18 13:01
No swaps are charged
2024.09.16 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 20:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.03 20:04
No swaps are charged on the signal account
2024.04.18 09:52
No swaps are charged
2024.04.18 09:52
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Chuas MT5 ICM trading 2
30USD al mese
85%
0
0
USD
10K
EUR
203
17%
3 686
76%
100%
1.02
0.35
EUR
95%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.