|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|239
|EURUSD
|236
|EURCHF
|97
|CADCHF
|51
|USDCHF
|49
|GBPCHF
|39
|GBPAUD
|38
|EURAUD
|38
|GBPCAD
|36
|GBPUSD
|21
|EURCAD
|16
|EURJPY
|8
|USDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|1.3K
|EURUSD
|3.2K
|EURCHF
|156
|CADCHF
|346
|USDCHF
|147
|GBPCHF
|-177
|GBPAUD
|-1.3K
|EURAUD
|-156
|GBPCAD
|29
|GBPUSD
|35
|EURCAD
|900
|EURJPY
|-224
|USDJPY
|-45
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|4.7K
|EURUSD
|5K
|EURCHF
|555
|CADCHF
|1.4K
|USDCHF
|691
|GBPCHF
|68
|GBPAUD
|-1.3K
|EURAUD
|26
|GBPCAD
|340
|GBPUSD
|139
|EURCAD
|665
|EURJPY
|-116
|USDJPY
|-31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.35 × 403
|
GOMarketsMU-Live
|0.60 × 5
|
Exness-MT5Real2
|0.73 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.98 × 717
|
FairForex-LIVE
|1.00 × 2
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.05 × 1583
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.25 × 15415
|
ICMarketsSC-MT5
|1.34 × 38929
|
ICMarkets-MT5
|1.35 × 6998
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.45 × 391
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.57 × 699
|
Hankotrade-Live
|1.87 × 610
|
PepperstoneUK-Live
|1.90 × 600
|
ForexTime-Live01
|1.93 × 75
|
Exness-MT5Real12
|1.96 × 53
|
LiteFinance-MT5
|2.00 × 9
|
ScopeMarkets-Live
|2.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|2.03 × 66
|
Darwinex-Live
|2.03 × 257
Mean Reversion Trading - Alternative strategies
No dangerous money management techniques like averaging, martingale or pyramiding.
