Michaela Kreindl

Forex Rocket

Michaela Kreindl
2 inceleme
Güvenilirlik
261 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 591%
ICMarketsSC-MT5
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
872
Kârla kapanan işlemler:
707 (81.07%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (18.92%)
En iyi işlem:
196.88 EUR
En kötü işlem:
-475.89 EUR
Brüt kâr:
18 040.07 EUR (31 976 pips)
Brüt zarar:
-14 289.39 EUR (19 803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (326.76 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 188.31 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
4.47%
Maks. mevduat yükü:
44.65%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
740 (84.86%)
Satış işlemleri:
132 (15.14%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
4.30 EUR
Ortalama kâr:
25.52 EUR
Ortalama zarar:
-86.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-463.77 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-538.34 EUR (3)
Aylık büyüme:
-11.01%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.89 EUR
Maksimum:
1 418.45 EUR (39.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.94% (129.08 EUR)
Varlığa göre:
8.53% (422.45 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 239
EURUSD 236
EURCHF 97
CADCHF 51
USDCHF 49
GBPCHF 39
GBPAUD 38
EURAUD 38
GBPCAD 36
GBPUSD 21
EURCAD 16
EURJPY 8
USDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 1.3K
EURUSD 3.2K
EURCHF 156
CADCHF 346
USDCHF 147
GBPCHF -177
GBPAUD -1.3K
EURAUD -156
GBPCAD 29
GBPUSD 35
EURCAD 900
EURJPY -224
USDJPY -45
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 4.7K
EURUSD 5K
EURCHF 555
CADCHF 1.4K
USDCHF 691
GBPCHF 68
GBPAUD -1.3K
EURAUD 26
GBPCAD 340
GBPUSD 139
EURCAD 665
EURJPY -116
USDJPY -31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +196.88 EUR
En kötü işlem: -476 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +326.76 EUR
Maksimum ardışık zarar: -463.77 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.35 × 403
GOMarketsMU-Live
0.60 × 5
Exness-MT5Real2
0.73 × 22
ICMarketsSC-MT5-4
0.98 × 717
FairForex-LIVE
1.00 × 2
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.05 × 1583
ICMarketsSC-MT5-2
1.25 × 15415
ICMarketsSC-MT5
1.34 × 38929
ICMarkets-MT5
1.35 × 6998
ICMarketsEU-MT5-2
1.45 × 391
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.57 × 699
Hankotrade-Live
1.87 × 610
PepperstoneUK-Live
1.90 × 600
ForexTime-Live01
1.93 × 75
Exness-MT5Real12
1.96 × 53
LiteFinance-MT5
2.00 × 9
ScopeMarkets-Live
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.03 × 66
Darwinex-Live
2.03 × 257
Mean Reversion Trading - Alternative strategies

No dangerous money management techniques like averaging, martingale or pyramiding.


💥 SPECIAL DISCOUNT DEAL: Save 22% of the IC Markets commission! 💥

Immediate commission cost reduction for every trade opened.

Register: https://icmarkets.com/?camp=68394 and enter code 68394.
Existing customer: Simply ask IC Markets to link your accounts to referral id 68394.

Telegram channel: https://t.me/aifx_trading


Ortalama derecelendirme:
kesmoments
773
kesmoments 2024.10.03 14:58   

very quiet, trading activities are low

amtf1982
35
amtf1982 2021.11.28 02:29   

mistaken account

2025.09.30 21:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 21:38
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 10:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.05 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 21:28
No swaps are charged
2025.07.08 21:28
No swaps are charged
2025.07.08 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex Rocket
Ayda 30 USD
591%
0
0
USD
273
EUR
261
100%
872
81%
4%
1.26
4.30
EUR
33%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

