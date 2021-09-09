SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / I878 Travel depends on you
Guan Xi Liang

I878 Travel depends on you

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
213 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 134%
ICMarketsSC-MT5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 191
Kârla kapanan işlemler:
6 759 (73.53%)
Zararla kapanan işlemler:
2 432 (26.46%)
En iyi işlem:
85.85 USD
En kötü işlem:
-182.80 USD
Brüt kâr:
12 362.35 USD (592 020 pips)
Brüt zarar:
-8 662.30 USD (435 055 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
114 (131.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
290.22 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
67.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
3 844 (41.82%)
Satış işlemleri:
5 347 (58.18%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
1.83 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-77.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-553.45 USD (7)
Aylık büyüme:
3.60%
Yıllık tahmin:
43.26%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
737.02 USD
Maksimum:
1 555.75 USD (94.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.44% (1 555.75 USD)
Varlığa göre:
61.20% (1 291.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 1839
AUDCAD 1276
AUDNZD 822
EURUSD 607
GBPCAD 534
USDCHF 420
EURAUD 401
GBPAUD 387
EURCAD 383
USDCAD 360
EURCHF 342
GBPUSD 337
EURJPY 282
CHFJPY 201
USDJPY 200
CADCHF 190
GBPCHF 177
EURGBP 169
AUDCHF 75
GBPJPY 67
AUDUSD 66
AUDJPY 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 2.7K
AUDCAD 1.5K
AUDNZD 245
EURUSD -312
GBPCAD 0
USDCHF 70
EURAUD 156
GBPAUD 132
EURCAD -90
USDCAD 147
EURCHF -170
GBPUSD 51
EURJPY -105
CHFJPY 39
USDJPY -158
CADCHF -228
GBPCHF -53
EURGBP -92
AUDCHF 21
GBPJPY -119
AUDUSD -25
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 79K
AUDCAD 62K
AUDNZD 25K
EURUSD -1.1K
GBPCAD 2.1K
USDCHF 5.4K
EURAUD 6.4K
GBPAUD 2.2K
EURCAD -862
USDCAD 6.9K
EURCHF -5.6K
GBPUSD 3.4K
EURJPY -9K
CHFJPY -1.7K
USDJPY -6.6K
CADCHF -2K
GBPCHF -718
EURGBP -1.8K
AUDCHF -893
GBPJPY -4.8K
AUDUSD 178
AUDJPY -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.85 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +131.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 669
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FairForex-LIVE
0.67 × 3
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
OneRoyal-Server
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.34 × 20547
ICMarketsSC-MT5
1.47 × 53062
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
PUPrime-Live
1.62 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
1.62 × 783
ICMarkets-MT5
1.63 × 12172
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
163 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
旅游？看你啦
İnceleme yok
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 22:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.08 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 19:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
I878 Travel depends on you
Ayda 299 USD
134%
0
0
USD
3.1K
USD
213
99%
9 191
73%
100%
1.42
0.40
USD
70%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.