- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9 191
Kârla kapanan işlemler:
6 759 (73.53%)
Zararla kapanan işlemler:
2 432 (26.46%)
En iyi işlem:
85.85 USD
En kötü işlem:
-182.80 USD
Brüt kâr:
12 362.35 USD (592 020 pips)
Brüt zarar:
-8 662.30 USD (435 055 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
114 (131.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
290.22 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
67.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
3 844 (41.82%)
Satış işlemleri:
5 347 (58.18%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
1.83 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-77.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-553.45 USD (7)
Aylık büyüme:
3.60%
Yıllık tahmin:
43.26%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
737.02 USD
Maksimum:
1 555.75 USD (94.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.44% (1 555.75 USD)
Varlığa göre:
61.20% (1 291.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1839
|AUDCAD
|1276
|AUDNZD
|822
|EURUSD
|607
|GBPCAD
|534
|USDCHF
|420
|EURAUD
|401
|GBPAUD
|387
|EURCAD
|383
|USDCAD
|360
|EURCHF
|342
|GBPUSD
|337
|EURJPY
|282
|CHFJPY
|201
|USDJPY
|200
|CADCHF
|190
|GBPCHF
|177
|EURGBP
|169
|AUDCHF
|75
|GBPJPY
|67
|AUDUSD
|66
|AUDJPY
|56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|2.7K
|AUDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|245
|EURUSD
|-312
|GBPCAD
|0
|USDCHF
|70
|EURAUD
|156
|GBPAUD
|132
|EURCAD
|-90
|USDCAD
|147
|EURCHF
|-170
|GBPUSD
|51
|EURJPY
|-105
|CHFJPY
|39
|USDJPY
|-158
|CADCHF
|-228
|GBPCHF
|-53
|EURGBP
|-92
|AUDCHF
|21
|GBPJPY
|-119
|AUDUSD
|-25
|AUDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|79K
|AUDCAD
|62K
|AUDNZD
|25K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPCAD
|2.1K
|USDCHF
|5.4K
|EURAUD
|6.4K
|GBPAUD
|2.2K
|EURCAD
|-862
|USDCAD
|6.9K
|EURCHF
|-5.6K
|GBPUSD
|3.4K
|EURJPY
|-9K
|CHFJPY
|-1.7K
|USDJPY
|-6.6K
|CADCHF
|-2K
|GBPCHF
|-718
|EURGBP
|-1.8K
|AUDCHF
|-893
|GBPJPY
|-4.8K
|AUDUSD
|178
|AUDJPY
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.85 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +131.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.34 × 669
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.02 × 1827
|
Exness-MT5Real2
|1.08 × 24
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.34 × 20547
|
ICMarketsSC-MT5
|1.47 × 53062
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live
|1.62 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.62 × 783
|
ICMarkets-MT5
|1.63 × 12172
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.75 × 426
|
itexsys-Platform
|1.75 × 8
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 72
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 299 USD
134%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
213
99%
9 191
73%
100%
1.42
0.40
USD
USD
70%
1:100