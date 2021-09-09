SignauxSections
Guan Xi Liang

I878 Travel depends on you

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
213 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2021 134%
ICMarketsSC-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 191
Bénéfice trades:
6 759 (73.53%)
Perte trades:
2 432 (26.46%)
Meilleure transaction:
85.85 USD
Pire transaction:
-182.80 USD
Bénéfice brut:
12 362.35 USD (592 020 pips)
Perte brute:
-8 662.30 USD (435 055 pips)
Gains consécutifs maximales:
114 (131.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
290.22 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
67.91%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.38
Longs trades:
3 844 (41.82%)
Courts trades:
5 347 (58.18%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
1.83 USD
Perte moyenne:
-3.56 USD
Pertes consécutives maximales:
42 (-77.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-553.45 USD (7)
Croissance mensuelle:
3.54%
Prévision annuelle:
43.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
737.02 USD
Maximal:
1 555.75 USD (94.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.44% (1 555.75 USD)
Par fonds propres:
61.20% (1 291.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 1839
AUDCAD 1276
AUDNZD 822
EURUSD 607
GBPCAD 534
USDCHF 420
EURAUD 401
GBPAUD 387
EURCAD 383
USDCAD 360
EURCHF 342
GBPUSD 337
EURJPY 282
CHFJPY 201
USDJPY 200
CADCHF 190
GBPCHF 177
EURGBP 169
AUDCHF 75
GBPJPY 67
AUDUSD 66
AUDJPY 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 2.7K
AUDCAD 1.5K
AUDNZD 245
EURUSD -312
GBPCAD 0
USDCHF 70
EURAUD 156
GBPAUD 132
EURCAD -90
USDCAD 147
EURCHF -170
GBPUSD 51
EURJPY -105
CHFJPY 39
USDJPY -158
CADCHF -228
GBPCHF -53
EURGBP -92
AUDCHF 21
GBPJPY -119
AUDUSD -25
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 79K
AUDCAD 62K
AUDNZD 25K
EURUSD -1.1K
GBPCAD 2.1K
USDCHF 5.4K
EURAUD 6.4K
GBPAUD 2.2K
EURCAD -862
USDCAD 6.9K
EURCHF -5.6K
GBPUSD 3.4K
EURJPY -9K
CHFJPY -1.7K
USDJPY -6.6K
CADCHF -2K
GBPCHF -718
EURGBP -1.8K
AUDCHF -893
GBPJPY -4.8K
AUDUSD 178
AUDJPY -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.85 USD
Pire transaction: -183 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +131.55 USD
Perte consécutive maximale: -77.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 669
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.34 × 20547
ICMarketsSC-MT5
1.47 × 53062
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
PUPrime-Live
1.62 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
1.62 × 780
ICMarkets-MT5
1.63 × 12172
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
旅游？看你啦
Aucun avis
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 22:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.08 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 19:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
