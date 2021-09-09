- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9 191
Profit Trade:
6 759 (73.53%)
Loss Trade:
2 432 (26.46%)
Best Trade:
85.85 USD
Worst Trade:
-182.80 USD
Profitto lordo:
12 362.35 USD (592 020 pips)
Perdita lorda:
-8 662.30 USD (435 055 pips)
Vincite massime consecutive:
114 (131.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
290.22 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
3 844 (41.82%)
Short Trade:
5 347 (58.18%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-77.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-553.45 USD (7)
Crescita mensile:
3.60%
Previsione annuale:
43.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
737.02 USD
Massimale:
1 555.75 USD (94.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.44% (1 555.75 USD)
Per equità:
61.20% (1 291.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1839
|AUDCAD
|1276
|AUDNZD
|822
|EURUSD
|607
|GBPCAD
|534
|USDCHF
|420
|EURAUD
|401
|GBPAUD
|387
|EURCAD
|383
|USDCAD
|360
|EURCHF
|342
|GBPUSD
|337
|EURJPY
|282
|CHFJPY
|201
|USDJPY
|200
|CADCHF
|190
|GBPCHF
|177
|EURGBP
|169
|AUDCHF
|75
|GBPJPY
|67
|AUDUSD
|66
|AUDJPY
|56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|2.7K
|AUDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|245
|EURUSD
|-312
|GBPCAD
|0
|USDCHF
|70
|EURAUD
|156
|GBPAUD
|132
|EURCAD
|-90
|USDCAD
|147
|EURCHF
|-170
|GBPUSD
|51
|EURJPY
|-105
|CHFJPY
|39
|USDJPY
|-158
|CADCHF
|-228
|GBPCHF
|-53
|EURGBP
|-92
|AUDCHF
|21
|GBPJPY
|-119
|AUDUSD
|-25
|AUDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|79K
|AUDCAD
|62K
|AUDNZD
|25K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPCAD
|2.1K
|USDCHF
|5.4K
|EURAUD
|6.4K
|GBPAUD
|2.2K
|EURCAD
|-862
|USDCAD
|6.9K
|EURCHF
|-5.6K
|GBPUSD
|3.4K
|EURJPY
|-9K
|CHFJPY
|-1.7K
|USDJPY
|-6.6K
|CADCHF
|-2K
|GBPCHF
|-718
|EURGBP
|-1.8K
|AUDCHF
|-893
|GBPJPY
|-4.8K
|AUDUSD
|178
|AUDJPY
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.85 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +131.55 USD
Massima perdita consecutiva: -77.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.34 × 669
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.02 × 1827
|
Exness-MT5Real2
|1.08 × 24
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.34 × 20547
|
ICMarketsSC-MT5
|1.47 × 53062
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live
|1.62 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.62 × 783
|
ICMarkets-MT5
|1.63 × 12172
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.75 × 426
|
itexsys-Platform
|1.75 × 8
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 72
