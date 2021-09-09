SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / I878 Travel depends on you
Guan Xi Liang

I878 Travel depends on you

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
213 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 134%
ICMarketsSC-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 191
Profit Trade:
6 759 (73.53%)
Loss Trade:
2 432 (26.46%)
Best Trade:
85.85 USD
Worst Trade:
-182.80 USD
Profitto lordo:
12 362.35 USD (592 020 pips)
Perdita lorda:
-8 662.30 USD (435 055 pips)
Vincite massime consecutive:
114 (131.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
290.22 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
3 844 (41.82%)
Short Trade:
5 347 (58.18%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-77.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-553.45 USD (7)
Crescita mensile:
3.60%
Previsione annuale:
43.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
737.02 USD
Massimale:
1 555.75 USD (94.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.44% (1 555.75 USD)
Per equità:
61.20% (1 291.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 1839
AUDCAD 1276
AUDNZD 822
EURUSD 607
GBPCAD 534
USDCHF 420
EURAUD 401
GBPAUD 387
EURCAD 383
USDCAD 360
EURCHF 342
GBPUSD 337
EURJPY 282
CHFJPY 201
USDJPY 200
CADCHF 190
GBPCHF 177
EURGBP 169
AUDCHF 75
GBPJPY 67
AUDUSD 66
AUDJPY 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 2.7K
AUDCAD 1.5K
AUDNZD 245
EURUSD -312
GBPCAD 0
USDCHF 70
EURAUD 156
GBPAUD 132
EURCAD -90
USDCAD 147
EURCHF -170
GBPUSD 51
EURJPY -105
CHFJPY 39
USDJPY -158
CADCHF -228
GBPCHF -53
EURGBP -92
AUDCHF 21
GBPJPY -119
AUDUSD -25
AUDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 79K
AUDCAD 62K
AUDNZD 25K
EURUSD -1.1K
GBPCAD 2.1K
USDCHF 5.4K
EURAUD 6.4K
GBPAUD 2.2K
EURCAD -862
USDCAD 6.9K
EURCHF -5.6K
GBPUSD 3.4K
EURJPY -9K
CHFJPY -1.7K
USDJPY -6.6K
CADCHF -2K
GBPCHF -718
EURGBP -1.8K
AUDCHF -893
GBPJPY -4.8K
AUDUSD 178
AUDJPY -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.85 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +131.55 USD
Massima perdita consecutiva: -77.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 669
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FairForex-LIVE
0.67 × 3
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
OneRoyal-Server
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.34 × 20547
ICMarketsSC-MT5
1.47 × 53062
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
PUPrime-Live
1.62 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
1.62 × 783
ICMarkets-MT5
1.63 × 12172
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
163 più
旅游？看你啦
Non ci sono recensioni
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 22:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.08 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 19:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
