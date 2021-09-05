SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DARWIN HIgh RISK
DARWIN HIgh RISK

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
219 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 749%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
286
Kârla kapanan işlemler:
234 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (18.18%)
En iyi işlem:
469.09 EUR
En kötü işlem:
-366.65 EUR
Brüt kâr:
6 691.90 EUR (60 484 pips)
Brüt zarar:
-2 876.18 EUR (19 063 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 368.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 368.16 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
22.83%
Maks. mevduat yükü:
105.92%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.97
Alış işlemleri:
133 (46.50%)
Satış işlemleri:
153 (53.50%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
13.34 EUR
Ortalama kâr:
28.60 EUR
Ortalama zarar:
-55.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-766.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-766.95 EUR (4)
Aylık büyüme:
1.59%
Yıllık tahmin:
19.29%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.60 EUR
Maksimum:
768.15 EUR (15.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.95% (220.66 EUR)
Varlığa göre:
89.14% (3 534.62 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDx 42
AUDJPYx 31
NZDUSDx 30
NZDJPYx 21
AUDCHFx 20
EURJPYx 18
GBPJPYx 14
NZDCHFx 10
USDJPYx 10
EURAUDx 9
GBPUSDx 8
EURUSDx 8
CADJPYx 8
GBPCHFx 7
CHFJPYx 7
EURGBPx 7
CADCHFx 6
USDCHFx 5
EURNZDx 4
EURCHFx 4
NZDCADx 4
GBPAUDx 4
EURCADx 3
USDCADx 2
GBPNZDx 2
GBPCADx 1
AUDCADx 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDx 597
AUDJPYx 559
NZDUSDx 499
NZDJPYx 187
AUDCHFx 263
EURJPYx 296
GBPJPYx 226
NZDCHFx 244
USDJPYx 101
EURAUDx 241
GBPUSDx 80
EURUSDx 41
CADJPYx 275
GBPCHFx 48
CHFJPYx 122
EURGBPx 22
CADCHFx 178
USDCHFx 96
EURNZDx 79
EURCHFx 69
NZDCADx 38
GBPAUDx 9
EURCADx 17
USDCADx 5
GBPNZDx 48
GBPCADx 8
AUDCADx 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDx 4.5K
AUDJPYx 5.1K
NZDUSDx 3.9K
NZDJPYx 2.9K
AUDCHFx 2K
EURJPYx 3.2K
GBPJPYx 2.5K
NZDCHFx 1.1K
USDJPYx 1.7K
EURAUDx 1.8K
GBPUSDx 542
EURUSDx 1.1K
CADJPYx 2.2K
GBPCHFx 1.6K
CHFJPYx 1.1K
EURGBPx 1.2K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 925
EURNZDx 659
EURCHFx 304
NZDCADx 556
GBPAUDx 472
EURCADx 262
USDCADx 158
GBPNZDx 341
GBPCADx 100
AUDCADx 78
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +469.09 EUR
En kötü işlem: -367 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 368.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -766.95 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.13 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 14:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.06 12:44
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DARWIN HIgh RISK
Ayda 999 USD
749%
0
0
USD
1K
EUR
219
98%
286
81%
23%
2.32
13.34
EUR
89%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.