Guillaume Duportal

DARWIN HIgh RISK

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
219 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2021 749%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
286
Bénéfice trades:
234 (81.81%)
Perte trades:
52 (18.18%)
Meilleure transaction:
469.09 EUR
Pire transaction:
-366.65 EUR
Bénéfice brut:
6 691.90 EUR (60 484 pips)
Perte brute:
-2 876.18 EUR (19 063 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (1 368.16 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 368.16 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
22.83%
Charge de dépôt maximale:
105.92%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.97
Longs trades:
133 (46.50%)
Courts trades:
153 (53.50%)
Facteur de profit:
2.33
Rendement attendu:
13.34 EUR
Bénéfice moyen:
28.60 EUR
Perte moyenne:
-55.31 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-766.95 EUR)
Perte consécutive maximale:
-766.95 EUR (4)
Croissance mensuelle:
1.59%
Prévision annuelle:
19.29%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.60 EUR
Maximal:
768.15 EUR (15.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.95% (220.66 EUR)
Par fonds propres:
89.14% (3 534.62 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDx 42
AUDJPYx 31
NZDUSDx 30
NZDJPYx 21
AUDCHFx 20
EURJPYx 18
GBPJPYx 14
NZDCHFx 10
USDJPYx 10
EURAUDx 9
GBPUSDx 8
EURUSDx 8
CADJPYx 8
GBPCHFx 7
CHFJPYx 7
EURGBPx 7
CADCHFx 6
USDCHFx 5
EURNZDx 4
EURCHFx 4
NZDCADx 4
GBPAUDx 4
EURCADx 3
USDCADx 2
GBPNZDx 2
GBPCADx 1
AUDCADx 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDx 597
AUDJPYx 559
NZDUSDx 499
NZDJPYx 187
AUDCHFx 263
EURJPYx 296
GBPJPYx 226
NZDCHFx 244
USDJPYx 101
EURAUDx 241
GBPUSDx 80
EURUSDx 41
CADJPYx 275
GBPCHFx 48
CHFJPYx 122
EURGBPx 22
CADCHFx 178
USDCHFx 96
EURNZDx 79
EURCHFx 69
NZDCADx 38
GBPAUDx 9
EURCADx 17
USDCADx 5
GBPNZDx 48
GBPCADx 8
AUDCADx 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDx 4.5K
AUDJPYx 5.1K
NZDUSDx 3.9K
NZDJPYx 2.9K
AUDCHFx 2K
EURJPYx 3.2K
GBPJPYx 2.5K
NZDCHFx 1.1K
USDJPYx 1.7K
EURAUDx 1.8K
GBPUSDx 542
EURUSDx 1.1K
CADJPYx 2.2K
GBPCHFx 1.6K
CHFJPYx 1.1K
EURGBPx 1.2K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 925
EURNZDx 659
EURCHFx 304
NZDCADx 556
GBPAUDx 472
EURCADx 262
USDCADx 158
GBPNZDx 341
GBPCADx 100
AUDCADx 78
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +469.09 EUR
Pire transaction: -367 EUR
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 368.16 EUR
Perte consécutive maximale: -766.95 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.13 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 14:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.06 12:44
No swaps are charged on the signal account
