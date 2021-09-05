SegnaliSezioni
Guillaume Duportal

DARWIN HIgh RISK

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
219 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2021 749%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
286
Profit Trade:
234 (81.81%)
Loss Trade:
52 (18.18%)
Best Trade:
469.09 EUR
Worst Trade:
-366.65 EUR
Profitto lordo:
6 691.90 EUR (60 484 pips)
Perdita lorda:
-2 876.18 EUR (19 063 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 368.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 368.16 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
22.83%
Massimo carico di deposito:
105.92%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.97
Long Trade:
133 (46.50%)
Short Trade:
153 (53.50%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
13.34 EUR
Profitto medio:
28.60 EUR
Perdita media:
-55.31 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-766.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-766.95 EUR (4)
Crescita mensile:
1.59%
Previsione annuale:
19.29%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.60 EUR
Massimale:
768.15 EUR (15.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.95% (220.66 EUR)
Per equità:
89.14% (3 534.62 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDx 42
AUDJPYx 31
NZDUSDx 30
NZDJPYx 21
AUDCHFx 20
EURJPYx 18
GBPJPYx 14
NZDCHFx 10
USDJPYx 10
EURAUDx 9
GBPUSDx 8
EURUSDx 8
CADJPYx 8
GBPCHFx 7
CHFJPYx 7
EURGBPx 7
CADCHFx 6
USDCHFx 5
EURNZDx 4
EURCHFx 4
NZDCADx 4
GBPAUDx 4
EURCADx 3
USDCADx 2
GBPNZDx 2
GBPCADx 1
AUDCADx 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDx 597
AUDJPYx 559
NZDUSDx 499
NZDJPYx 187
AUDCHFx 263
EURJPYx 296
GBPJPYx 226
NZDCHFx 244
USDJPYx 101
EURAUDx 241
GBPUSDx 80
EURUSDx 41
CADJPYx 275
GBPCHFx 48
CHFJPYx 122
EURGBPx 22
CADCHFx 178
USDCHFx 96
EURNZDx 79
EURCHFx 69
NZDCADx 38
GBPAUDx 9
EURCADx 17
USDCADx 5
GBPNZDx 48
GBPCADx 8
AUDCADx 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDx 4.5K
AUDJPYx 5.1K
NZDUSDx 3.9K
NZDJPYx 2.9K
AUDCHFx 2K
EURJPYx 3.2K
GBPJPYx 2.5K
NZDCHFx 1.1K
USDJPYx 1.7K
EURAUDx 1.8K
GBPUSDx 542
EURUSDx 1.1K
CADJPYx 2.2K
GBPCHFx 1.6K
CHFJPYx 1.1K
EURGBPx 1.2K
CADCHFx 1.2K
USDCHFx 925
EURNZDx 659
EURCHFx 304
NZDCADx 556
GBPAUDx 472
EURCADx 262
USDCADx 158
GBPNZDx 341
GBPCADx 100
AUDCADx 78
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +469.09 EUR
Worst Trade: -367 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 368.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -766.95 EUR

