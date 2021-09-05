SinyallerBölümler
Guillaume Duportal

DARWIN Evolution

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
220 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 198%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
286
Kârla kapanan işlemler:
235 (82.16%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (17.83%)
En iyi işlem:
188.40 EUR
En kötü işlem:
-126.11 EUR
Brüt kâr:
2 951.37 EUR (60 668 pips)
Brüt zarar:
-1 285.20 EUR (19 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (185.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
238.14 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
21.21%
Maks. mevduat yükü:
19.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.88
Alış işlemleri:
132 (46.15%)
Satış işlemleri:
154 (53.85%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
5.83 EUR
Ortalama kâr:
12.56 EUR
Ortalama zarar:
-25.20 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-241.62 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-241.62 EUR (4)
Aylık büyüme:
1.07%
Yıllık tahmin:
13.02%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.20 EUR
Maksimum:
242.22 EUR (3.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.59% (104.02 EUR)
Varlığa göre:
55.72% (1 692.27 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDx 41
AUDJPYx 30
NZDUSDx 28
AUDCHFx 22
NZDJPYx 22
EURJPYx 18
GBPUSDx 14
NZDCHFx 10
EURUSDx 10
USDJPYx 10
GBPJPYx 9
EURAUDx 9
CADJPYx 8
GBPCHFx 7
CHFJPYx 7
EURGBPx 7
USDCHFx 5
GBPAUDx 5
CADCHFx 4
EURNZDx 4
EURCHFx 4
EURCADx 3
GBPNZDx 3
NZDCADx 3
USDCADx 2
AUDCADx 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDx 228
AUDJPYx 257
NZDUSDx 248
AUDCHFx 132
NZDJPYx 99
EURJPYx 115
GBPUSDx 108
NZDCHFx 110
EURUSDx 43
USDJPYx 25
GBPJPYx 132
EURAUDx 82
CADJPYx 59
GBPCHFx 61
CHFJPYx 43
EURGBPx -72
USDCHFx 58
GBPAUDx 16
CADCHFx 65
EURNZDx 29
EURCHFx 23
EURCADx 5
GBPNZDx 21
NZDCADx 8
USDCADx 2
AUDCADx 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 4.7K
NZDUSDx 3.8K
AUDCHFx 2.4K
NZDJPYx 3.2K
EURJPYx 2.9K
GBPUSDx 1.3K
NZDCHFx 1K
EURUSDx 1.4K
USDJPYx 1.3K
GBPJPYx 1.6K
EURAUDx 1.8K
CADJPYx 1.7K
GBPCHFx 3.1K
CHFJPYx 1.4K
EURGBPx 374
USDCHFx 800
GBPAUDx 669
CADCHFx 912
EURNZDx 665
EURCHFx 301
EURCADx 615
GBPNZDx 457
NZDCADx 334
USDCADx 147
AUDCADx 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +188.40 EUR
En kötü işlem: -126 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +185.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -241.62 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.