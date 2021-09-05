SegnaliSezioni
Guillaume Duportal

DARWIN Evolution

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
220 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2021 198%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
286
Profit Trade:
235 (82.16%)
Loss Trade:
51 (17.83%)
Best Trade:
188.40 EUR
Worst Trade:
-126.11 EUR
Profitto lordo:
2 951.37 EUR (60 668 pips)
Perdita lorda:
-1 285.20 EUR (19 416 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (185.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
238.14 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
21.21%
Massimo carico di deposito:
19.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.88
Long Trade:
132 (46.15%)
Short Trade:
154 (53.85%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
5.83 EUR
Profitto medio:
12.56 EUR
Perdita media:
-25.20 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-241.62 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-241.62 EUR (4)
Crescita mensile:
1.07%
Previsione annuale:
13.02%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.20 EUR
Massimale:
242.22 EUR (3.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.59% (104.02 EUR)
Per equità:
55.72% (1 692.27 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDx 41
AUDJPYx 30
NZDUSDx 28
AUDCHFx 22
NZDJPYx 22
EURJPYx 18
GBPUSDx 14
NZDCHFx 10
EURUSDx 10
USDJPYx 10
GBPJPYx 9
EURAUDx 9
CADJPYx 8
GBPCHFx 7
CHFJPYx 7
EURGBPx 7
USDCHFx 5
GBPAUDx 5
CADCHFx 4
EURNZDx 4
EURCHFx 4
EURCADx 3
GBPNZDx 3
NZDCADx 3
USDCADx 2
AUDCADx 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDx 228
AUDJPYx 257
NZDUSDx 248
AUDCHFx 132
NZDJPYx 99
EURJPYx 115
GBPUSDx 108
NZDCHFx 110
EURUSDx 43
USDJPYx 25
GBPJPYx 132
EURAUDx 82
CADJPYx 59
GBPCHFx 61
CHFJPYx 43
EURGBPx -72
USDCHFx 58
GBPAUDx 16
CADCHFx 65
EURNZDx 29
EURCHFx 23
EURCADx 5
GBPNZDx 21
NZDCADx 8
USDCADx 2
AUDCADx 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 4.7K
NZDUSDx 3.8K
AUDCHFx 2.4K
NZDJPYx 3.2K
EURJPYx 2.9K
GBPUSDx 1.3K
NZDCHFx 1K
EURUSDx 1.4K
USDJPYx 1.3K
GBPJPYx 1.6K
EURAUDx 1.8K
CADJPYx 1.7K
GBPCHFx 3.1K
CHFJPYx 1.4K
EURGBPx 374
USDCHFx 800
GBPAUDx 669
CADCHFx 912
EURNZDx 665
EURCHFx 301
EURCADx 615
GBPNZDx 457
NZDCADx 334
USDCADx 147
AUDCADx 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +188.40 EUR
Worst Trade: -126 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +185.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -241.62 EUR

