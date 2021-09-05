SignauxSections
Guillaume Duportal

DARWIN Evolution

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
220 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2021 198%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
286
Bénéfice trades:
235 (82.16%)
Perte trades:
51 (17.83%)
Meilleure transaction:
188.40 EUR
Pire transaction:
-126.11 EUR
Bénéfice brut:
2 951.37 EUR (60 668 pips)
Perte brute:
-1 285.20 EUR (19 416 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (185.45 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
238.14 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
21.21%
Charge de dépôt maximale:
19.37%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.88
Longs trades:
132 (46.15%)
Courts trades:
154 (53.85%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
5.83 EUR
Bénéfice moyen:
12.56 EUR
Perte moyenne:
-25.20 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-241.62 EUR)
Perte consécutive maximale:
-241.62 EUR (4)
Croissance mensuelle:
1.07%
Prévision annuelle:
13.02%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.20 EUR
Maximal:
242.22 EUR (3.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.59% (104.02 EUR)
Par fonds propres:
55.72% (1 692.27 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDx 41
AUDJPYx 30
NZDUSDx 28
AUDCHFx 22
NZDJPYx 22
EURJPYx 18
GBPUSDx 14
NZDCHFx 10
EURUSDx 10
USDJPYx 10
GBPJPYx 9
EURAUDx 9
CADJPYx 8
GBPCHFx 7
CHFJPYx 7
EURGBPx 7
USDCHFx 5
GBPAUDx 5
CADCHFx 4
EURNZDx 4
EURCHFx 4
EURCADx 3
GBPNZDx 3
NZDCADx 3
USDCADx 2
AUDCADx 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDx 228
AUDJPYx 257
NZDUSDx 248
AUDCHFx 132
NZDJPYx 99
EURJPYx 115
GBPUSDx 108
NZDCHFx 110
EURUSDx 43
USDJPYx 25
GBPJPYx 132
EURAUDx 82
CADJPYx 59
GBPCHFx 61
CHFJPYx 43
EURGBPx -72
USDCHFx 58
GBPAUDx 16
CADCHFx 65
EURNZDx 29
EURCHFx 23
EURCADx 5
GBPNZDx 21
NZDCADx 8
USDCADx 2
AUDCADx 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDx 4.3K
AUDJPYx 4.7K
NZDUSDx 3.8K
AUDCHFx 2.4K
NZDJPYx 3.2K
EURJPYx 2.9K
GBPUSDx 1.3K
NZDCHFx 1K
EURUSDx 1.4K
USDJPYx 1.3K
GBPJPYx 1.6K
EURAUDx 1.8K
CADJPYx 1.7K
GBPCHFx 3.1K
CHFJPYx 1.4K
EURGBPx 374
USDCHFx 800
GBPAUDx 669
CADCHFx 912
EURNZDx 665
EURCHFx 301
EURCADx 615
GBPNZDx 457
NZDCADx 334
USDCADx 147
AUDCADx 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +188.40 EUR
Pire transaction: -126 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +185.45 EUR
Perte consécutive maximale: -241.62 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.18 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 14:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 17:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 22:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 11:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.28 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 07:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
