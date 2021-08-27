- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1723
|GBPJPY
|354
|US100
|352
|AUDCAD
|269
|archived
|79
|BTCUSD
|75
|EURUSD
|53
|USDJPY
|50
|USDCHF
|43
|USDCAD
|36
|NZDUSD
|35
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|33
|ETHUSD
|18
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|11
|CHFJPY
|11
|CADJPY
|11
|EURJPY
|9
|EURAUD
|7
|GBPAUD
|7
|EURCHF
|6
|AUDCHF
|6
|AUDNZD
|6
|GBPCAD
|4
|NZDCAD
|4
|EURGBP
|3
|EURNZD
|2
|NZDCHF
|2
|CADCHF
|2
|EURCAD
|1
|XAGUSD
|1
|CNHJPY
|1
|XNGUSD
|1
|XBRUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-4.1K
|GBPJPY
|-2.3K
|US100
|-11K
|AUDCAD
|86
|archived
|-23K
|BTCUSD
|1.2K
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|215
|USDCHF
|-1.5K
|USDCAD
|-127
|NZDUSD
|-1.1K
|AUDUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|810
|ETHUSD
|806
|NZDJPY
|-658
|AUDJPY
|-38
|CHFJPY
|-536
|CADJPY
|113
|EURJPY
|-258
|EURAUD
|-458
|GBPAUD
|288
|EURCHF
|-299
|AUDCHF
|-227
|AUDNZD
|271
|GBPCAD
|-2
|NZDCAD
|-169
|EURGBP
|-44
|EURNZD
|-332
|NZDCHF
|-513
|CADCHF
|-164
|EURCAD
|-64
|XAGUSD
|-318
|CNHJPY
|-13
|XNGUSD
|-24
|XBRUSD
|224
|XTIUSD
|218
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-22K
|GBPJPY
|-6.9K
|US100
|-216K
|AUDCAD
|11K
|archived
|0
|BTCUSD
|15M
|EURUSD
|3.4K
|USDJPY
|9.6K
|USDCHF
|-162
|USDCAD
|-4.4K
|NZDUSD
|-1.8K
|AUDUSD
|-4K
|GBPUSD
|3.9K
|ETHUSD
|27K
|NZDJPY
|-6.2K
|AUDJPY
|-1.2K
|CHFJPY
|-1.2K
|CADJPY
|2.9K
|EURJPY
|-1.6K
|EURAUD
|-2.1K
|GBPAUD
|4.5K
|EURCHF
|52
|AUDCHF
|-1.5K
|AUDNZD
|-32
|GBPCAD
|29
|NZDCAD
|-1.4K
|EURGBP
|293
|EURNZD
|-1.8K
|NZDCHF
|-765
|CADCHF
|-1.4K
|EURCAD
|-852
|XAGUSD
|-637
|CNHJPY
|-176
|XNGUSD
|-24
|XBRUSD
|224
|XTIUSD
|218
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 76
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 23
|
NatureForex-Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.04 × 114
|
FXDD-MT4 Live Server
|0.05 × 199
|
TitanFX-01
|0.08 × 39
|
ViproMarkets-Live
|0.19 × 427
|
AUSForex-Live
|0.23 × 64
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.25 × 118
|
XMTrading-Real 12
|0.25 × 122
|
TTCM-Live
|0.27 × 41
|
BlueberryMarkets-Real
|0.30 × 209
|
ILQAu-A1 Live
|0.35 × 37
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 38
|
FBS-Real-6
|0.62 × 4336
|
FBS-Real-4
|0.66 × 7560
|
RoboForexEU-FixCent
|0.67 × 9
|
FBS-Real-5
|0.67 × 12298
|
Exness-Real
|0.72 × 163
|
FBS-Real-1
|0.73 × 738
|
Exness-Real3
|0.73 × 2056
📌 Lot Size Rule:
Lot size is calculated as:
Lot = Account Balance ÷ 100,000 Example:
$100 → 0.001 lot
$1,000 → 0.01 lot
$10,000 → 0.10 lot
$20,000 → 0.20 lot
...and so on.
Trading Plan Summary:
-
I will trade until I incur a maximum loss of 10% within a month.
-
Once the 10% loss limit is reached, I will stop trading immediately and remain inactive until the start of the next month.
-
There is no monthly profit target. I will let profits accumulate naturally, focusing on solid setups and proper risk management, not chasing returns.
-
The priority is to protect capital, maintain discipline, and avoid emotional or revenge trading.
USD
USD
USD