RENO ADAM Renoshu

Breakout Always Powerful

RENO ADAM Renoshu
0 inceleme
217 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -69%
FBS-Real-1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 263
Kârla kapanan işlemler:
1 365 (41.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 898 (58.17%)
En iyi işlem:
11 127.42 USD
En kötü işlem:
-8 868.46 USD
Brüt kâr:
329 936.40 USD (18 222 679 pips)
Brüt zarar:
-372 695.78 USD (3 771 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 387.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 253.57 USD (15)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
82.14%
Maks. mevduat yükü:
48.69%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
2 361 (72.36%)
Satış işlemleri:
902 (27.64%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-13.10 USD
Ortalama kâr:
241.71 USD
Ortalama zarar:
-196.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-607.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 544.35 USD (7)
Aylık büyüme:
10.71%
Yıllık tahmin:
129.97%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50 924.68 USD
Maksimum:
93 375.48 USD (118.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.11% (93 375.48 USD)
Varlığa göre:
70.77% (33 486.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1723
GBPJPY 354
US100 352
AUDCAD 269
archived 79
BTCUSD 75
EURUSD 53
USDJPY 50
USDCHF 43
USDCAD 36
NZDUSD 35
AUDUSD 34
GBPUSD 33
ETHUSD 18
NZDJPY 12
AUDJPY 11
CHFJPY 11
CADJPY 11
EURJPY 9
EURAUD 7
GBPAUD 7
EURCHF 6
AUDCHF 6
AUDNZD 6
GBPCAD 4
NZDCAD 4
EURGBP 3
EURNZD 2
NZDCHF 2
CADCHF 2
EURCAD 1
XAGUSD 1
CNHJPY 1
XNGUSD 1
XBRUSD 1
XTIUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -4.1K
GBPJPY -2.3K
US100 -11K
AUDCAD 86
archived -23K
BTCUSD 1.2K
EURUSD 1.5K
USDJPY 215
USDCHF -1.5K
USDCAD -127
NZDUSD -1.1K
AUDUSD -1.4K
GBPUSD 810
ETHUSD 806
NZDJPY -658
AUDJPY -38
CHFJPY -536
CADJPY 113
EURJPY -258
EURAUD -458
GBPAUD 288
EURCHF -299
AUDCHF -227
AUDNZD 271
GBPCAD -2
NZDCAD -169
EURGBP -44
EURNZD -332
NZDCHF -513
CADCHF -164
EURCAD -64
XAGUSD -318
CNHJPY -13
XNGUSD -24
XBRUSD 224
XTIUSD 218
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -22K
GBPJPY -6.9K
US100 -216K
AUDCAD 11K
archived 0
BTCUSD 15M
EURUSD 3.4K
USDJPY 9.6K
USDCHF -162
USDCAD -4.4K
NZDUSD -1.8K
AUDUSD -4K
GBPUSD 3.9K
ETHUSD 27K
NZDJPY -6.2K
AUDJPY -1.2K
CHFJPY -1.2K
CADJPY 2.9K
EURJPY -1.6K
EURAUD -2.1K
GBPAUD 4.5K
EURCHF 52
AUDCHF -1.5K
AUDNZD -32
GBPCAD 29
NZDCAD -1.4K
EURGBP 293
EURNZD -1.8K
NZDCHF -765
CADCHF -1.4K
EURCAD -852
XAGUSD -637
CNHJPY -176
XNGUSD -24
XBRUSD 224
XTIUSD 218
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 127.42 USD
En kötü işlem: -8 868 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 387.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -607.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 76
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 23
NatureForex-Server
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.04 × 114
FXDD-MT4 Live Server
0.05 × 199
TitanFX-01
0.08 × 39
ViproMarkets-Live
0.19 × 427
AUSForex-Live
0.23 × 64
FXOpen-ECN Live Server
0.25 × 118
XMTrading-Real 12
0.25 × 122
TTCM-Live
0.27 × 41
BlueberryMarkets-Real
0.30 × 209
ILQAu-A1 Live
0.35 × 37
ICMarkets-Live05
0.50 × 38
FBS-Real-6
0.62 × 4336
FBS-Real-4
0.66 × 7560
RoboForexEU-FixCent
0.67 × 9
FBS-Real-5
0.67 × 12298
Exness-Real
0.72 × 163
FBS-Real-1
0.73 × 738
Exness-Real3
0.73 × 2056
103 daha fazla...
📌 Lot Size Rule:

Lot size is calculated as:

Lot = Account Balance ÷ 100,000 Example:

$100 → 0.001 lot

$1,000 → 0.01 lot

$10,000 → 0.10 lot

$20,000 → 0.20 lot

...and so on.


Trading Plan Summary:

  • I will trade until I incur a maximum loss of 10% within a month.

  • Once the 10% loss limit is reached, I will stop trading immediately and remain inactive until the start of the next month.

  • There is no monthly profit target. I will let profits accumulate naturally, focusing on solid setups and proper risk management, not chasing returns.

  • The priority is to protect capital, maintain discipline, and avoid emotional or revenge trading.


İnceleme yok
2025.06.15 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 04:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 03:28
Share of trading days is too low
2025.06.07 23:47
Trading operations on the account were performed for only 222 days. This comprises 15.79% of days out of the 1406 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.26 03:11
No swaps are charged on the signal account
2024.12.19 10:24
No swaps are charged
2024.12.19 10:24
No swaps are charged
2024.12.09 17:56
No swaps are charged on the signal account
2024.11.21 10:33
No swaps are charged
2024.11.21 10:33
No swaps are charged
2024.10.09 04:35
No swaps are charged on the signal account
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.19 11:33
No swaps are charged on the signal account
2024.08.20 14:29
No swaps are charged
2024.08.20 14:29
No swaps are charged
