Jorge Pulido Bermejo

Jorge Pulido

Jorge Pulido Bermejo
0 inceleme
Güvenilirlik
226 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 91%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
357
Kârla kapanan işlemler:
158 (44.25%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (55.74%)
En iyi işlem:
226.51 EUR
En kötü işlem:
-390.71 EUR
Brüt kâr:
4 116.51 EUR (83 159 pips)
Brüt zarar:
-3 490.88 EUR (65 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (61.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
433.70 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
45.17%
Maks. mevduat yükü:
99.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
159 (44.54%)
Satış işlemleri:
198 (55.46%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.75 EUR
Ortalama kâr:
26.05 EUR
Ortalama zarar:
-17.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-364.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-390.71 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.45%
Yıllık tahmin:
-5.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.99 EUR
Maksimum:
580.39 EUR (42.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.92% (579.51 EUR)
Varlığa göre:
21.81% (217.19 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 117
EURUSD 79
AUDUSD 46
USDCAD 43
NZDUSD 39
USDCHF 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 19
EURUSD -70
AUDUSD -159
USDCAD -63
NZDUSD 525
USDCHF 461
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 8.4K
EURUSD -1.7K
AUDUSD -284
USDCAD -827
NZDUSD 9.4K
USDCHF 3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +226.51 EUR
En kötü işlem: -391 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +61.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -364.45 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.22 × 1431
VantageFXInternational-Live
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 128
PrimeCodex-MT5
0.96 × 429
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 24
KuberaCapitalMarkets-Server
2.96 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.07 × 225
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
BCS5-Real
4.00 × 3
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.73 × 207
FxPro-MT5
6.00 × 1
7 daha fazla...
It´s based on the price action and market psychology.
 --> Target Annual return: 11,5-19%;
Type of trading: intraday/swing, discretionary trading
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 19:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 18:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 23:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.07 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 21:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 17:49
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Jorge Pulido
Ayda 30 USD
91%
0
0
USD
1K
EUR
226
0%
357
44%
45%
1.17
1.75
EUR
22%
1:200
