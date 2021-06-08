- Büyüme
İşlemler:
357
Kârla kapanan işlemler:
158 (44.25%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (55.74%)
En iyi işlem:
226.51 EUR
En kötü işlem:
-390.71 EUR
Brüt kâr:
4 116.51 EUR (83 159 pips)
Brüt zarar:
-3 490.88 EUR (65 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (61.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
433.70 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
45.17%
Maks. mevduat yükü:
99.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
159 (44.54%)
Satış işlemleri:
198 (55.46%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.75 EUR
Ortalama kâr:
26.05 EUR
Ortalama zarar:
-17.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-364.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-390.71 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.45%
Yıllık tahmin:
-5.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.99 EUR
Maksimum:
580.39 EUR (42.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.92% (579.51 EUR)
Varlığa göre:
21.81% (217.19 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|117
|EURUSD
|79
|AUDUSD
|46
|USDCAD
|43
|NZDUSD
|39
|USDCHF
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|-70
|AUDUSD
|-159
|USDCAD
|-63
|NZDUSD
|525
|USDCHF
|461
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|8.4K
|EURUSD
|-1.7K
|AUDUSD
|-284
|USDCAD
|-827
|NZDUSD
|9.4K
|USDCHF
|3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +226.51 EUR
En kötü işlem: -391 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +61.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -364.45 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1431
|
VantageFXInternational-Live
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.70 × 128
|
PrimeCodex-MT5
|0.96 × 429
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 24
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.96 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.07 × 225
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
BCS5-Real
|4.00 × 3
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
It´s based on the price action and market psychology.
--> Target Annual return: 11,5-19%;
Type of trading: intraday/swing, discretionary trading
