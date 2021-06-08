SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Jorge Pulido
Jorge Pulido Bermejo

0 avis
Fiabilité
226 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 91%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
357
Bénéfice trades:
158 (44.25%)
Perte trades:
199 (55.74%)
Meilleure transaction:
226.51 EUR
Pire transaction:
-390.71 EUR
Bénéfice brut:
4 116.51 EUR (83 159 pips)
Perte brute:
-3 490.88 EUR (65 133 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (61.23 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
433.70 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
45.17%
Charge de dépôt maximale:
99.26%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
159 (44.54%)
Courts trades:
198 (55.46%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
1.75 EUR
Bénéfice moyen:
26.05 EUR
Perte moyenne:
-17.54 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-364.45 EUR)
Perte consécutive maximale:
-390.71 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-0.45%
Prévision annuelle:
-5.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.99 EUR
Maximal:
580.39 EUR (42.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.92% (579.51 EUR)
Par fonds propres:
21.81% (217.19 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 117
EURUSD 79
AUDUSD 46
USDCAD 43
NZDUSD 39
USDCHF 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 19
EURUSD -70
AUDUSD -159
USDCAD -63
NZDUSD 525
USDCHF 461
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 8.4K
EURUSD -1.7K
AUDUSD -284
USDCAD -827
NZDUSD 9.4K
USDCHF 3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +226.51 EUR
Pire transaction: -391 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +61.23 EUR
Perte consécutive maximale: -364.45 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.22 × 1431
VantageFXInternational-Live
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 128
PrimeCodex-MT5
0.96 × 429
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 24
KuberaCapitalMarkets-Server
2.96 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.07 × 225
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
BCS5-Real
4.00 × 3
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.73 × 207
FxPro-MT5
6.00 × 1
7 plus...
It´s based on the price action and market psychology.
 --> Target Annual return: 11,5-19%;
Type of trading: intraday/swing, discretionary trading
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Jorge Pulido
30 USD par mois
91%
0
0
USD
1K
EUR
226
0%
357
44%
45%
1.17
1.75
EUR
22%
1:200
Copier

