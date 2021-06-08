Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.19 × 37 Darwinex-Live 0.22 × 1431 VantageFXInternational-Live 0.23 × 13 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.67 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 0.70 × 128 PrimeCodex-MT5 0.96 × 429 ForexTimeFXTM-Live01 1.07 × 14 TickmillUK-Live 1.25 × 4 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.25 × 24 KuberaCapitalMarkets-Server 2.96 × 23 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.07 × 225 Ava-Real 1-MT5 3.50 × 4 FPMarkets-Live 4.00 × 2 BCS5-Real 4.00 × 3 Binary.com-Server 5.22 × 9 XMGlobal-MT5 4 5.70 × 147 RoboForex-Pro 5.73 × 207 FxPro-MT5 6.00 × 1