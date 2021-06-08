- Crescita
Trade:
357
Profit Trade:
158 (44.25%)
Loss Trade:
199 (55.74%)
Best Trade:
226.51 EUR
Worst Trade:
-390.71 EUR
Profitto lordo:
4 116.51 EUR (83 159 pips)
Perdita lorda:
-3 490.88 EUR (65 133 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (61.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
433.70 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
45.17%
Massimo carico di deposito:
99.26%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
159 (44.54%)
Short Trade:
198 (55.46%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.75 EUR
Profitto medio:
26.05 EUR
Perdita media:
-17.54 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-364.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-390.71 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.45%
Previsione annuale:
-5.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.99 EUR
Massimale:
580.39 EUR (42.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.92% (579.51 EUR)
Per equità:
21.81% (217.19 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|117
|EURUSD
|79
|AUDUSD
|46
|USDCAD
|43
|NZDUSD
|39
|USDCHF
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|-70
|AUDUSD
|-159
|USDCAD
|-63
|NZDUSD
|525
|USDCHF
|461
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|8.4K
|EURUSD
|-1.7K
|AUDUSD
|-284
|USDCAD
|-827
|NZDUSD
|9.4K
|USDCHF
|3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +226.51 EUR
Worst Trade: -391 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -364.45 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1431
|
VantageFXInternational-Live
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.70 × 128
|
PrimeCodex-MT5
|0.96 × 429
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 24
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.96 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.07 × 225
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
BCS5-Real
|4.00 × 3
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
It´s based on the price action and market psychology.
--> Target Annual return: 11,5-19%;
Type of trading: intraday/swing, discretionary trading
