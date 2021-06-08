SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Jorge Pulido
Jorge Pulido Bermejo

Jorge Pulido

Jorge Pulido Bermejo
0 recensioni
Affidabilità
226 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 91%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
357
Profit Trade:
158 (44.25%)
Loss Trade:
199 (55.74%)
Best Trade:
226.51 EUR
Worst Trade:
-390.71 EUR
Profitto lordo:
4 116.51 EUR (83 159 pips)
Perdita lorda:
-3 490.88 EUR (65 133 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (61.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
433.70 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
45.17%
Massimo carico di deposito:
99.26%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
159 (44.54%)
Short Trade:
198 (55.46%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.75 EUR
Profitto medio:
26.05 EUR
Perdita media:
-17.54 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-364.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-390.71 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.45%
Previsione annuale:
-5.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.99 EUR
Massimale:
580.39 EUR (42.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.92% (579.51 EUR)
Per equità:
21.81% (217.19 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 117
EURUSD 79
AUDUSD 46
USDCAD 43
NZDUSD 39
USDCHF 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 19
EURUSD -70
AUDUSD -159
USDCAD -63
NZDUSD 525
USDCHF 461
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 8.4K
EURUSD -1.7K
AUDUSD -284
USDCAD -827
NZDUSD 9.4K
USDCHF 3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +226.51 EUR
Worst Trade: -391 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +61.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -364.45 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.22 × 1431
VantageFXInternational-Live
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 128
PrimeCodex-MT5
0.96 × 429
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 24
KuberaCapitalMarkets-Server
2.96 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.07 × 225
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
BCS5-Real
4.00 × 3
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.73 × 207
FxPro-MT5
6.00 × 1
7 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
It´s based on the price action and market psychology.
 --> Target Annual return: 11,5-19%;
Type of trading: intraday/swing, discretionary trading
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 19:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 18:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 23:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.07 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 21:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 17:49
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Jorge Pulido
30USD al mese
91%
0
0
USD
1K
EUR
226
0%
357
44%
45%
1.17
1.75
EUR
22%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.