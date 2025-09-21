FiyatlarBölümler
Dövizler / WCT
WCT

0.29 USD 0.03 (11.54%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WCT fiyatı bugün 11.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.26 ve Yüksek fiyatı olarak 0.29 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.26 0.29
Yıllık aralık
0.12 9.36
Önceki kapanış
0.26
Açılış
0.26
Satış
0.29
Alış
0.59
Düşük
0.26
Yüksek
0.29
Hacim
444
Günlük değişim
11.54%
Aylık değişim
38.10%
6 aylık değişim
61.11%
Yıllık değişim
-92.47%
21 Eylül, Pazar