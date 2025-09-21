QuotazioniSezioni
Valute / WCT
Tornare a Azioni

WCT

0.29 USD 0.03 (11.54%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WCT ha avuto una variazione del 11.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.26 e ad un massimo di 0.29.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.26 0.29
Intervallo Annuale
0.12 9.36
Chiusura Precedente
0.26
Apertura
0.26
Bid
0.29
Ask
0.59
Minimo
0.26
Massimo
0.29
Volume
444
Variazione giornaliera
11.54%
Variazione Mensile
38.10%
Variazione Semestrale
61.11%
Variazione Annuale
-92.47%
21 settembre, domenica