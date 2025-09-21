Valute / WCT
WCT
0.29 USD 0.03 (11.54%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WCT ha avuto una variazione del 11.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.26 e ad un massimo di 0.29.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.26 0.29
Intervallo Annuale
0.12 9.36
- Chiusura Precedente
- 0.26
- Apertura
- 0.26
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- Minimo
- 0.26
- Massimo
- 0.29
- Volume
- 444
- Variazione giornaliera
- 11.54%
- Variazione Mensile
- 38.10%
- Variazione Semestrale
- 61.11%
- Variazione Annuale
- -92.47%
21 settembre, domenica