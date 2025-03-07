TMFC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Motley Fool 100 Index ETF ETF hisse senedi 70.20 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 70.15 - 70.71 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 70.20 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 78 değerine ulaştı. TMFC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Motley Fool 100 Index ETF ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Motley Fool 100 Index ETF ETF hisse senedi şu anda 70.20 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 24.42% ve USD değerlerini izler. TMFC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TMFC hisse senedi nasıl alınır? Motley Fool 100 Index ETF ETF hisselerini şu anki 70.20 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 70.20 ve Ask 70.50 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 78 ve günlük değişim oranı -0.33% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TMFC fiyat hareketlerini takip edin.

TMFC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Motley Fool 100 Index ETF ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 47.79 - 71.46 ve mevcut fiyatı 70.20 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 70.20 veya Ask 70.50 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.01% ve 6 aylık değişim oranı 21.94% değerlerini karşılaştırır. TMFC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Motley Fool 100 Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Motley Fool 100 Index ETF hisse senedi yıllık olarak 71.46 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 47.79 - 71.46). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 70.20 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Motley Fool 100 Index ETF ETF performansını takip edin.

Motley Fool 100 Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 47.79 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 70.20 ve hareket ettiği yıllık aralık 47.79 - 71.46 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TMFC fiyat hareketlerini izleyin.