KotasyonBölümler
Dövizler / TMFC
Geri dön - Hisse senetleri

TMFC: Motley Fool 100 Index ETF ETF

70.20 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TMFC fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.15 ve Yüksek fiyatı olarak 70.71 aralığında işlem gördü.

Motley Fool 100 Index ETF ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TMFC haberleri

Sıkça sorulan sorular

TMFC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Motley Fool 100 Index ETF ETF hisse senedi 70.20 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 70.15 - 70.71 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 70.20 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 78 değerine ulaştı. TMFC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Motley Fool 100 Index ETF ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Motley Fool 100 Index ETF ETF hisse senedi şu anda 70.20 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 24.42% ve USD değerlerini izler. TMFC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TMFC hisse senedi nasıl alınır?

Motley Fool 100 Index ETF ETF hisselerini şu anki 70.20 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 70.20 ve Ask 70.50 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 78 ve günlük değişim oranı -0.33% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TMFC fiyat hareketlerini takip edin.

TMFC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Motley Fool 100 Index ETF ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 47.79 - 71.46 ve mevcut fiyatı 70.20 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 70.20 veya Ask 70.50 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.01% ve 6 aylık değişim oranı 21.94% değerlerini karşılaştırır. TMFC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Motley Fool 100 Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Motley Fool 100 Index ETF hisse senedi yıllık olarak 71.46 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 47.79 - 71.46). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 70.20 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Motley Fool 100 Index ETF ETF performansını takip edin.

Motley Fool 100 Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 47.79 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 70.20 ve hareket ettiği yıllık aralık 47.79 - 71.46 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TMFC fiyat hareketlerini izleyin.

TMFC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Motley Fool 100 Index ETF ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 70.20 ve yıllık değişim oranı 24.42% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
70.15 70.71
Yıllık aralık
47.79 71.46
Önceki kapanış
70.20
Açılış
70.43
Satış
70.20
Alış
70.50
Düşük
70.15
Yüksek
70.71
Hacim
78
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
0.01%
6 aylık değişim
21.94%
Yıllık değişim
24.42%
16 Ekim, Perşembe
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.2%
Önceki
0.6%
12:30
USD
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.7%
12:30
USD
Perakende Denetimi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.3%
Önceki
0.7%
12:30
USD
ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Philadelphia Fed Üretim Endeksi
Açıklanan
-12.8
Beklenti
4.8
Önceki
23.2
12:30
USD
Philadelphia Fed İstihdam
Açıklanan
4.6
Beklenti
8.3
Önceki
5.6
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
İşletme Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.2%
14:00
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.0%
Önceki
0.0%
14:00
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
0.3%
14:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
3.524 M
Beklenti
-2.689 M
Önceki
3.715 M
16:00
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.703 M
Beklenti
-0.276 M
Önceki
-0.763 M