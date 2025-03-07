CotaçõesSeções
Moedas / TMFC
Voltar para Ações

TMFC: Motley Fool 100 Index ETF ETF

70.20 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TMFC para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 70.15 e o mais alto foi 70.71.

Veja a dinâmica do par de moedas Motley Fool 100 Index ETF ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TMFC Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TMFC hoje?

Hoje Motley Fool 100 Index ETF ETF (TMFC) está avaliado em 70.20. O instrumento é negociado dentro de 70.15 - 70.71, o fechamento de ontem foi 70.20, e o volume de negociação atingiu 78. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TMFC em tempo real.

As ações de Motley Fool 100 Index ETF ETF pagam dividendos?

Atualmente Motley Fool 100 Index ETF ETF está avaliado em 70.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.42% e USD. Monitore os movimentos de TMFC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TMFC?

Você pode comprar ações de Motley Fool 100 Index ETF ETF (TMFC) pelo preço atual 70.20. Ordens geralmente são executadas perto de 70.20 ou 70.50, enquanto 78 e -0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TMFC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TMFC?

Investir em Motley Fool 100 Index ETF ETF envolve considerar a faixa anual 47.79 - 71.46 e o preço atual 70.20. Muitos comparam 0.01% e 21.94% antes de enviar ordens em 70.20 ou 70.50. Estude as mudanças diárias de preço de TMFC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Motley Fool 100 Index ETF?

O maior preço de Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) no último ano foi 71.46. As ações oscilaram bastante dentro de 47.79 - 71.46, e a comparação com 70.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Motley Fool 100 Index ETF ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Motley Fool 100 Index ETF?

O menor preço de Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) no ano foi 47.79. A comparação com o preço atual 70.20 e 47.79 - 71.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TMFC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TMFC?

No passado Motley Fool 100 Index ETF ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 70.20 e 24.42% após os eventos corporativos.

Faixa diária
70.15 70.71
Faixa anual
47.79 71.46
Fechamento anterior
70.20
Open
70.43
Bid
70.20
Ask
70.50
Low
70.15
High
70.71
Volume
78
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
0.01%
Mudança de 6 meses
21.94%
Mudança anual
24.42%
16 outubro, quinta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
0.6%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Projeções de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.3%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
-12.8
Projeç.
4.8
Prév.
23.2
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
4.6
Projeç.
8.3
Prév.
5.6
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Estoques das Empresas
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.2%
14:00
USD
Estoques no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.0%
Prév.
0.0%
14:00
USD
Estoques no Varejo, excl. Automóveis
Atu.
Projeç.
Prév.
0.3%
14:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
3.524 milh
Projeç.
-2.689 milh
Prév.
3.715 milh
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
-0.703 milh
Projeç.
-0.276 milh
Prév.
-0.763 milh