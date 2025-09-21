FiyatlarBölümler
Dövizler / TBCH
TBCH

15.29 USD 0.16 (1.04%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TBCH fiyatı bugün -1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.22 ve Yüksek fiyatı olarak 15.56 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
15.22 15.56
Yıllık aralık
8.79 19.41
Önceki kapanış
15.45
Açılış
15.49
Satış
15.29
Alış
15.59
Düşük
15.22
Yüksek
15.56
Hacim
480
Günlük değişim
-1.04%
Aylık değişim
-3.23%
6 aylık değişim
8.36%
Yıllık değişim
-11.52%
21 Eylül, Pazar