TBCH

15.29 USD 0.16 (1.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TBCH ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.22 e ad un massimo di 15.56.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
15.22 15.56
Intervallo Annuale
8.79 19.41
Chiusura Precedente
15.45
Apertura
15.49
Bid
15.29
Ask
15.59
Minimo
15.22
Massimo
15.56
Volume
480
Variazione giornaliera
-1.04%
Variazione Mensile
-3.23%
Variazione Semestrale
8.36%
Variazione Annuale
-11.52%
21 settembre, domenica