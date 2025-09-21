Valute / TBCH
TBCH
15.29 USD 0.16 (1.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TBCH ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.22 e ad un massimo di 15.56.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
15.22 15.56
Intervallo Annuale
8.79 19.41
- Chiusura Precedente
- 15.45
- Apertura
- 15.49
- Bid
- 15.29
- Ask
- 15.59
- Minimo
- 15.22
- Massimo
- 15.56
- Volume
- 480
- Variazione giornaliera
- -1.04%
- Variazione Mensile
- -3.23%
- Variazione Semestrale
- 8.36%
- Variazione Annuale
- -11.52%
21 settembre, domenica