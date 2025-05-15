FiyatlarBölümler
SCYX: SCYNEXIS Inc

1.12 USD 0.03 (2.75%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCYX fiyatı bugün 2.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.08 ve Yüksek fiyatı olarak 1.15 aralığında işlem gördü.

SCYNEXIS Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.08 1.15
Yıllık aralık
0.66 1.62
Önceki kapanış
1.09
Açılış
1.11
Satış
1.12
Alış
1.42
Düşük
1.08
Yüksek
1.15
Hacim
582
Günlük değişim
2.75%
Aylık değişim
36.59%
6 aylık değişim
16.67%
Yıllık değişim
-24.32%
21 Eylül, Pazar